La acusación mediática contra Joaquín Levinton que hizo una de sus exparejas fue estremecedora, y este martes Paula debía presentarse en Tribunales para formalizar la denuncia por abuso, pero presentó un escrito.

“No se presentó a declarar en los tribunales”, aseguró Mauro Szeta.

Luego, el panelista de Lape Club Social aclaró: “Presentó un escrito proponiendo una prórroga”.

Joaquín Levinton en Es Mi Sueño (Foto: captura de eltrece).

La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccionan N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Proítola, donde pasó de manos del Juzgado N°50 del juez Carlos Bruniard, ya que se retomó el expediente que había sido archivado en 2023.

Por qué Paula no ratificó su denuncia contra Joaquín Levinton

“No sabemos la motivación, si es un tema de salud, cuál es el argumento. Pero lo cierto es que hoy era el día clave donde tenía que ratificar la denuncia contra Joaquín Levinton”.

El trasfondo es que Paula todavía no decidió “qué abogada la va a representar”.

Para Joaquín Levinton “esta mujer lo hostiga, lo acosa y lo persigue durante siete años”.

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