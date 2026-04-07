Lee tu horóscopo diario del 7 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna entrando en Capricornio te conecta con el trabajo y la profesión, sintiendo más responsabilidad y compromiso en lo que hacés hoy, con foco en resultados concretos. Excelente día para compartir tu éxito con tus seres amados y disfrutarlo plenamente.

Tauro : La luna en tierra, en Capricornio, te ayuda a mejorar temas laborales y adquirir nuevas capacidades con mayor seguridad personal y confianza en tu camino. Te ofrecen un amor que podés aceptar y abrazar sin dudas ni miedos.

Géminis : La luna en Capricornio te vuelve más organizado y enfocado en el trabajo y la profesión, tomando decisiones más concretas que ordenan tu rumbo actual. Lográs el éxito en compañía del ser amado y estabilidad emocional duradera.

Cáncer : La luna en tu signo opuesto, Capricornio, te da la posibilidad de aprender del otro y crecer en el amor con mayor madurez y compromiso real. Momentos de película en lo afectivo que te ilusionan y motivan.

Leo : La luna en Capricornio potencia encuentros laborales y oportunidades de crecimiento que venías esperando hace tiempo y ahora se empiezan a concretar. Recordás el pasado, pero sabés que es momento de soltar y avanzar con fuerza.

Virgo : La luna en Capricornio, otro signo de tierra, te da oportunidades laborales inesperadas que pueden darte estabilidad y seguridad a largo plazo. Encontrás amor desde un lugar distinto, más sincero y comprometido.

Libra : La luna en Capricornio activa el trabajo y el contacto con personas de poder que impulsan tus objetivos actuales y te abren nuevas puertas. Celebrás logros profesionales que mejoran el amor y la unión con otros.

Escorpio : Aparecen propuestas laborales inesperadas con la luna en Capricornio que te invitan a tomar decisiones importantes con mayor seguridad interna. Apertura a lo nuevo con entusiasmo emocional y entrega.

Sagitario : La luna en Capricornio, tu signo siguiente, impulsa proyectos y te da avances profesionales concretos y visibles que fortalecen tu confianza. Sabés esperar tu momento en el amor con confianza y claridad.

Capricornio : La luna en tu signo activa lo emocional y te apoyás en quien amás para crecer con seguridad, firmeza interna y mayor estabilidad personal. Volvés a creer en el amor con nuevas ilusiones y expectativas.

Acuario : Reconstrucción laboral con la luna en Capricornio, tu signo anterior, que te aporta estabilidad y claridad profesional para ordenar tus próximos pasos. Conexión afectiva con pareja y familia más profunda y sincera.