Lee tu horóscopo diario del 23 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Es un buen día para activar y animarte a concretar lo que venías pensando. La Luna en Tauro te impulsa a aprovechar oportunidades con mayor seguridad y a tomar decisiones más firmes en lo material. Sentís que podés avanzar paso a paso con mayor estabilidad y confianza en lo que estás construyendo.

Tauro : Te ubicas en el primer lugar gracias a la Luna en tu signo. Recuperas confianza y se abren puertas que antes parecían cerradas. Es un momento ideal para priorizar tus deseos personales y avanzar en proyectos que dependen de tu decisión. Tu seguridad interior se vuelve tu mayor fortaleza.

Géminis : Se desencadenan situaciones favorables que traen beneficios en cadena. La Luna en Tauro ayuda a estabilizar tu trabajo y tus ideas, permitiéndote ordenar prioridades con mayor claridad. Las decisiones que tomes ahora pueden generar resultados positivos a mediano plazo.

Cáncer : Te sientes feliz compartiendo con amigos y personas que aportan contención. La Luna en Tauro fortalece vínculos y recupera una amistad olvidada que vuelve a tener un lugar importante en tu vida. Los encuentros sinceros te brindan estabilidad emocional.

Leo : Romances que se rearman y emociones que vuelven a encenderse. Esta Luna en Tauro también te invita a dejar proyectos laborales que ya no funcionan para poder abrir espacio a nuevas oportunidades. Confiar en tus sentimientos te ayudará a elegir mejor tu camino.

Virgo : La justicia está a favor en tu trabajo con la Luna en Tauro. Puedes ganar más estabilidad económica y disfrutar del fruto de tu esfuerzo si mantienes la constancia que te caracteriza. Los avances pueden ser lentos pero muy firmes y duraderos. Trabajo constante que trae recompensas.

Libra : Tu pareja se convierte en un gran apoyo y los amigos acompañan con cariño en decisiones importantes. La Luna en Tauro te permite vivir el amor con mayor tranquilidad y fortalecer los vínculos que realmente valen la pena. Se consolida una etapa más estable. Equilibrio en proyectos y relaciones.

Escorpio : La Luna en Tauro, en oposición, te invita a mejorar la comunicación con los demás y a escuchar con mayor apertura diferentes puntos de vista. Aprender a negociar traerá estabilidad en lo laboral y también en vínculos personales importantes.

Sagitario : La Luna en Tauro te da seguridad para avanzar con optimismo en proyectos que requieren paciencia y planificación. Sientes tranquilidad para planificar el futuro y disfrutar de momentos simples junto a quienes amas. La estabilidad comienza a tomar forma.

Capricornio : Recibes una noticia positiva en el trabajo que mejora tus expectativas y te devuelve entusiasmo por lo que estás haciendo. La Luna en Tauro convierte este día en un momento especial para consolidar metas profesionales y ordenar tus prioridades.

Acuario : La Luna en Tauro mueve emociones y genera momentos de desconcierto en el amor o en temas familiares que necesitan mayor atención. Será importante escuchar tu intuición antes de tomar decisiones apresuradas y buscar equilibrio emocional.