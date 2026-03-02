Lee tu horóscopo diario del 2 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Encontrarás expansión para ir por un nuevo plan con Marte en Piscis. La creatividad fluye en el amor, la intimidad los conecta con sus seres queridos.

Tauro : Con Marte en Piscis disfrutas de la pareja. Un varón de la familia crece profesionalmente. Una actitud competitiva te ayuda mejorar y demuestra tu actitud apasionada.

Géminis : Marte en Piscis te ayuda a tener voluntad y mejorar un proyecto positivo en el dinero. Consigues lo que quieres dejando atrás el pasado.

Cáncer : Cambias tu plan con la familia. Es tiempo de tener mayor capacidad de delegar y dirigir con Marte en Piscis. Hay días como hoy que mereces un descanso, oblígate a eso.

Leo : Te sientes reinando en el amor, accedes a vivir un romance bueno y feliz gracias a Marte en Piscis. Abundancia como por arte de magia.

Virgo : Desorden de papeles y contratos. Terminas este día cambiando los planes de trabajo con Marte en Piscis. Reparte tu tiempo, la organización es el secreto para el equilibrio.

Libra : Libra: Cambias tu día, con Marte en Piscis es importante que dejes de darles las riendas a los otros en la vida. Te sientas en tu trono, nadie puede moverte de él.

Escorpio : Marte en Piscis excelente para comenzar una actividad. Recibes recompensas, premios extras o legados familiares. Planes sorpresivos. Carta de la suerte: As de oros: mejoras en una inversión a futuro.

Sagitario : Sagitario: Activas la comunicación. Todo se activa, personas con las que no contabas cambian de parecer con la llegada de Marte en Piscis. Mejoras la relación con la pareja creyendo en el amor.

Capricornio : Te sorprenden con un plan diferente. Relájate y permítete vivir la comunicación y la energía de Marte en Piscis que te estimula. Te sientas a recibir el merecido amor.

Acuario : Marte en Piscis te permite aumentar tu energía para la pareja. Accedes a resolver un tema de trabajo con amigos. Acción positiva en la pareja, entrega a la pasión.