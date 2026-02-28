El último fin de semana de febrero llega con movimientos energéticos que invitan a cerrar ciclos y ordenar emociones. Con el Sol transitando por Piscis, la sensibilidad y la intuición estarán a flor de piel, mientras que la influencia de Aries comenzará a sentirse con más fuerza, impulsando decisiones rápidas y conversaciones pendientes.

Aries

El fin de semana te pide bajar un cambio. Si bien sentirás impulso para avanzar, será clave escuchar antes de actuar. En el amor, una charla pendiente puede aclarar el panorama. En lo laboral, evitá responder mensajes en caliente.

Aries (Foto: Archivo)

Tauro

Momento ideal para encuentros sociales y reuniones familiares. La energía pisciana favorece la conexión emocional. Buenas noticias vinculadas al dinero podrían aparecer el domingo.

Tauro (Foto: AdobeStock)

Géminis

Tendrás que organizar prioridades. Podrías sentir cierta confusión el sábado, pero el domingo recuperarás claridad. En el amor, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada.

Géminis (Foto: IA).

Cáncer

Fin de semana sensible y profundo. Es ideal para descansar, mirar hacia adentro y planificar los próximos pasos. Si estás en pareja, se fortalece el vínculo con gestos simples.

Cáncer (Foto: IA).

Leo

La energía te impulsa a tomar protagonismo. Podrías recibir una invitación que te saque de la rutina. En lo económico, evitá gastos impulsivos.

Leo (Foto: ChatGPT)

Virgo

Días para ordenar la casa y también las emociones. Una conversación sincera traerá alivio. En el trabajo, aprovechá para planificar la semana que comienza.

Virgo signo (Foto: IA).

Libra

El equilibrio será tu mayor desafío. No intentes complacer a todos. En el amor, animarte a expresar lo que sentís marcará la diferencia.

Libra. (Foto: AdobeStock)

Escorpio

Fin de semana intenso. Se activan temas del pasado que necesitaban resolución. Confía en tu intuición: será tu mejor guía.

Escorpio (Fuente: IA)

Sagitario

Necesitarás movimiento y aire libre. Buen momento para hacer actividad física o escapadas cortas. En lo sentimental, la espontaneidad será tu mejor aliada.

Sagitario(Foto: Archivo)

Capricornio

Días para enfocarte en lo práctico. Resolverás asuntos pendientes que te venían preocupando. En el amor, podrías sentir mayor estabilidad.

Capricornio (Foto: IA).

Acuario

La creatividad estará en alza. Es un excelente momento para proyectos personales. El domingo será ideal para encuentros con amigos.

Acuario (Foto: Archivo)

Piscis

Con el Sol en tu signo, brillarás naturalmente. Es un fin de semana para escucharte, tomar decisiones desde el corazón y priorizar tu bienestar.

Piscis (Foto: Archivo)

