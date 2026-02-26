Lee tu horóscopo diario del 26 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mercurio retrógrado te pide frenar impulsos y revisar decisiones pasadas, escuchar más tu intuición antes de actuar sin medir consecuencias, ganando perspectiva mental y coherencia con tus ideales. Parar también es avanzar con conciencia.

Tauro : Este tránsito invita a replantear sueños y proyectos colectivos, no todo lo que parecía seguro lo es, revisá acuerdos con calma y alinealos con tus verdaderos valores. Elegís con mayor claridad interna.

Géminis : Mercurio retrógrado desordena planes laborales, revisá mensajes, papeles y promesas antes de comprometerte con algo nuevo para evitar confusiones innecesarias. Necesitás pensar antes de decidir bien.

Cáncer : Tiempo de replantear creencias y estudios, viejas ideas vuelven para ser comprendidas desde otro nivel emocional y espiritual más maduro. Confiá en tu sabiduría interna.

Leo : Mercurio retrógrado mueve temas emocionales profundos, conversaciones pendientes salen a la luz para sanar viejos silencios y liberar cargas internas. Tu sensibilidad guía el proceso sanador.

Virgo : Revisás vínculos y acuerdos importantes, no todo se dice claramente, escuchá entre líneas y evitá conclusiones rápidas o defensivas. El equilibrio se restablece con honestidad.

Libra : Este tránsito te pide ordenar rutinas y hábitos, pequeños descuidos pueden generar confusión si no prestás atención al detalle cotidiano. Perfeccionás lo que hacés con enfoque.

Escorpio : Mercurio retrógrado reactiva amores del pasado o deseos no resueltos, tiempo ideal para comprender lo que sentís y transformarlo. El pasado trae enseñanza valiosa.

Sagitario : Se activan temas familiares y emocionales, conversaciones pendientes necesitan empatía y paciencia para evitar malentendidos y fortalecer lazos. La unión sana desde el diálogo.

Capricornio : Revisá papeles, mensajes y traslados, la comunicación puede fallar si no sos claro o apurás respuestas que requieren más reflexión. Pensá antes de hablar.

Acuario : Mercurio retrógrado pide revisar finanzas y valores personales, evitá gastos confusos o promesas poco claras que no respeten tu libertad. Cuidás lo que es tuyo.