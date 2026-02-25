Lee tu horóscopo diario del 25 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Día para destacarte en competencias y debates con luna en Géminis, usando rapidez mental y estrategia inteligente para avanzar sin frenar tu impulso ni tu deseo de liderar ideas nuevas. Dominás la palabra y abrís caminos nuevos con decisión.

Tauro : Un día para resolver temas económicos y acuerdos con luna en Géminis, hablando claro y tomando decisiones prácticas sin perder calma emocional ni estabilidad personal. Equilibrio entre ideas y recursos bien usados.

Géminis : Con la luna en tu signo este será un día activo y brillante donde comunicás con facilidad y atraés oportunidades por tu versatilidad natural y carisma mental. Claridad mental y decisión acertada hoy.

Cáncer : Un día más introspectivo con luna en Géminis donde necesitás ordenar pensamientos y emociones antes de expresarte con confianza y seguridad interna. Escuchá tu intuición y no te apures.

Leo : Jornada ideal para reuniones y proyectos grupales donde tu carisma se potencia al compartir ideas y motivar a otros con entusiasmo genuino. Expansión social y planes futuros firmes.

Virgo : Hoy con luna en Géminis te exigís precisión mental y respuestas rápidas en lo laboral, cuidá no sobrecargarte de tareas innecesarias ni mentales. Concentración que rinde frutos reales.

Libra : Un día favorable para estudios, charlas importantes y acuerdos justos con luna en Géminis que te ayuda a decidir con objetividad y equilibrio mental. Equilibrio logrado con palabras claras.

Escorpio : La luna en Géminis activa conversaciones profundas que pueden incomodarte pero te permiten liberar tensiones y ganar claridad emocional sostenida. Elegir con calma te fortalece.

Sagitario : Con luna en oposición es un día para escuchar al otro y replantear acuerdos desde el diálogo sincero sin perder tu libertad ni visión personal. Reconocimiento compartido y merecido.

Capricornio : Día dinámico para organizar tareas y resolver pendientes con luna en Géminis, avanzás mejor si delegás y hablás lo necesario sin rigidez. Trabajo en equipo efectivo hoy.

Acuario : Jornada creativa y estimulante donde la luna en Géminis potencia ideas originales y conexiones inspiradoras que te motivan a innovar sin miedo. Animarte a algo distinto trae aire nuevo.