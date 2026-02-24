Lee tu horóscopo diario del 24 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Esta luna creciente pide acelerar y poner más energía en acción, moverte sin pausa hasta que tus ideas enciendan la chispa del crecimiento personal y te animen a ir más allá. Compites y te destacás por tu lugar ganado.

Tauro : Con luna creciente comenzás a notar que tus proyectos fluyen con facilidad y en el amor se multiplican oportunidades seguras y concretas que fortalecen tu confianza. Ordenás tu vida con estabilidad lograda y firme.

Géminis : La luna creciente marca que los socios serán clave para un futuro con mejores oportunidades, pensá bien antes de actuar y elegí con claridad mental estratégica. Cortar lo nocivo es necesario ahora.

Cáncer : Con luna creciente recuperás energía interior para cuidarte más, sin abarcar de más ni exigirte por encima de tus verdaderas fuerzas emocionales. Ordenás tu vida desde el amor familiar sincero.

Leo : Esta luna creciente trae movimiento y oportunidades laborales, personas que te quieren iluminan el camino y refuerzan tu seguridad personal y profesional. Sos sostén y valor dentro del trabajo.

Virgo : La oposición solar te invita a bajar un cambio y correrte un poco del centro, no pueden brillar dos soles a la vez en esta etapa clave. Avanzás alineado a tu exigencia interna.

Libra : Con luna creciente nacen proyectos creativos o vínculos importantes, las oportunidades se abren y la mente se llena de ideas positivas expansivas. Una inversión impulsa tu plan laboral concreto.

Escorpio : La luna creciente trae respuestas laborales, aparecen sociedades y personas claves para sostener un proyecto a largo plazo con compromiso real. Ordenás el dinero con visión firme.

Sagitario : Seguís tu camino con fe y dirección, aunque surjan distracciones o amores que intenten desviarte del verdadero objetivo personal. Equilibrio material y concreción sostenida.

Capricornio : La luna creciente abre oportunidades en el amor, disfrutá más del vínculo y no dejes pasar momentos valiosos en pareja y conexión real. Estabilidad y prioridad económica clara.

Acuario : Tiempo de creatividad y brillo personal, todo fluye fácil y aparecen propuestas tentadoras que activan el disfrute y la expresión auténtica. Organizás un viaje familiar especial.