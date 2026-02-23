Lee tu horóscopo diario del 23 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Día para bajar un cambio y sostener lo que vale con luna en Tauro, enfocándote en resultados concretos y disfrute real con mayor conciencia del presente. Avanzas sin apuro pero con firmeza emocional y determinación clara. Ordenas tu energía y consolidás lo logrado con autoridad interna.

Tauro : Con la luna en tu signo te sentís fuerte, magnético y seguro para tomar decisiones desde el deseo profundo y auténtico sin dudas externas. Todo fluye mejor si confiás en tu ritmo interno y respetás tus tiempos. Comienzos sólidos que prometen estabilidad duradera.

Géminis : La luna en Tauro te pide pausa y conexión con el cuerpo para ordenar pensamientos y emociones dispersas que venían aceleradas. Escuchar más y hablar menos te dará claridad y foco mental sostenido. Reflexión necesaria para elegir mejor y sin apuro.

Cáncer : Día para apoyarte en vínculos confiables y disfrutar de pequeños placeres que nutren el alma y calman emociones intensas. La luna en Tauro te brinda contención y seguridad emocional profunda. Bienestar compartido y estabilidad afectiva real.

Leo : Con luna en Tauro el foco está en lo profesional y en demostrar tu valor con hechos, no con palabras ni promesas vacías. Reconocimiento que llega de manera concreta y sostenida. Liderazgo sólido y respetado por todos.

Virgo : La luna en Tauro te ayuda a confiar más en el proceso y menos en el control excesivo que te agota. Día ideal para planificar a largo plazo con serenidad y coherencia interna clara. Crecimiento paso a paso bien construido.

Libra : Jornada para profundizar compromisos emocionales y financieros desde un lugar más auténtico y honesto con vos mismo. La luna en Tauro te conecta con deseos verdaderos y necesidades reales. Acuerdos equilibrados y sinceros.

Escorpio : La luna en oposición activa temas de pareja y sociedades que piden estabilidad y confianza mutua sin juegos de poder. Escuchar al otro será clave para avanzar sin tensiones innecesarias. Armonía que se construye con paciencia.

Sagitario : Día para ordenar rutinas y cuidar el cuerpo con luna en Tauro, encontrando placer en lo simple y cotidiano. Menos impulso y más constancia te favorecen en todo sentido. Equilibrio entre dar y recibir justo.

Capricornio : La luna en Tauro potencia tu creatividad y tu capacidad de disfrutar lo que haces sin culpa ni exigencia. Permitirte gozar también es parte del éxito sostenido. Alegría merecida y confianza renovada.

Acuario : Jornada para atender asuntos del hogar y las emociones profundas que piden calma y presencia consciente. La luna en Tauro te invita a echar raíces internas y bajar revoluciones. Cuidar lo propio te da seguridad.