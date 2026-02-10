Lee tu horóscopo diario del 10 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Venus en Piscis te trae cambios en la mente y en el corazón despertando mayor sensibilidad y empatía emocional. Reconocer que ustedes deberán adaptarse a los demás con flexibilidad.

Tauro : Venus en Piscis da demasiada entrega para el amor y pueden perder el eje laboral por este día si no pones límites claros. Paras a mirar hacia dónde vas realmente.

Géminis : Venus en Piscis te hace estar nervios esperando el amor sin darte cuenta generando ansiedad emocional innecesaria. Festejas un proyecto con tu pareja con alegría.

Cáncer : Venus en Piscis los hace ver un futuro cierto y muy entregados al amor que ya tienen con confianza plena. El amor es tu suerte, acepta lo que llega hoy.

Leo : Venus en Piscis en un signo amigo combinado, hace que estén en uno de los mejores momentos para amar sin miedo. Consigues el amor que necesitas y deseas.

Virgo : El Sol está en tierra y Venus en Piscis del otro lado del zodíaco te piden que te animes a avanzar por amor sincero. Disfrutas del amor y la fertilidad emocional.

Libra : Con Venus en Piscis se cumplen los proyectos del amor así que es cuestión de dejarse llevar y confiar más. Amor unido con pasión verdadera.

Escorpio : No traten de acelerar los procesos con Venus en Piscis el amor llega solo cuando debe hacerlo. Proyectan viajar hacia lugares maravillosos junto a la pareja amada.

Sagitario : Este tiempo es posible que sus visiones de a dos se cumplan con la Venus en Piscis cree en el amor sin dudar. Es sólo una cuestión de tiempo y fe. Dominas tu pasión.

Capricornio : Venus en Piscis los hace estar un poco débiles y completamente entregados al amor con sensibilidad abierta. Sientes equilibrio junto a tu amor verdadero.

Acuario : Venus en Piscis te hace dar un excelente para al amor verdadero. Te entregas a avanzar al futuro juntos con confianza. Concretas la pareja que deseas.