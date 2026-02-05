Lee tu horóscopo diario del 5 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Día para negociar, escuchar y ceder un poco. La Luna en Libra te invita a encontrar equilibrio en vínculos y acuerdos importantes con mayor apertura y madurez emocional. Entendimiento y conexión sincera.
Tauro: La Luna en Libra ordena tu rutina y te pide armonía en lo cotidiano. Buen momento para mejorar hábitos y trabajar con otros sin tensión innecesaria ni exigencias extras. Equilibrio entre dar y recibir.
Géminis: Con la Luna en Libra se activa el disfrute, la creatividad y el romance. Día ideal para expresar lo que sentís sin vueltas ni dudas internas. Encuentros que se celebran.
Cáncer: La Luna en Libra pone el foco en el hogar y las emociones compartidas. Necesitás diálogo para recuperar la calma interna y sentir contención real. Descanso emocional necesario.
Leo: Día favorable para charlas, acuerdos y gestiones pendientes. La Luna en Libra suaviza tensiones y mejora la comunicación diaria con fluidez. Claridad y palabra justa.
Virgo: La Luna en Libra te ayuda a valorar tu tiempo y tu esfuerzo. Buen momento para equilibrar trabajo y placer con más conciencia personal. Bienestar y satisfacción personal.
Libra: Con la Luna en tu signo, las emociones toman protagonismo. Es un día para escucharte, priorizarte y buscar armonía interna sostenida. Decisiones alineadas con tu verdad.
Escorpio: La Luna en Libra te pide bajar la intensidad y observar antes de actuar. El silencio y la introspección traen respuestas claras y útiles. Pausa que ordena.
Sagitario: Buen día para compartir con amigos y proyectos en grupo. La Luna en Libra favorece alianzas y acuerdos sociales positivos y duraderos. Trabajo en equipo que avanza.
Capricornio: La Luna en Libra ilumina el área profesional. Buscás reconocimiento y equilibrio entre responsabilidad y bienestar personal genuino. Estructura y liderazgo firme.
Acuario: La Luna en Libra expande tu mirada y te invita a pensar en nuevas posibilidades reales y alcanzables. Día ideal para estudiar, planear o proyectar a futuro. Visión compartida.
Piscis: Día para profundizar vínculos y ordenar emociones. La Luna en Libra te ayuda a sanar desde el diálogo y la comprensión mutua sincera. Sensibilidad bien dirigida.
Fuente: Jimena La Torre.