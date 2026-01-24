La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 26 hasta el 30 de enero del 2026.

LUNES

Aries: Esta luna creciente los impulsa a poner más energía en todo lo que hacen y a moverse sin parar hasta que sus ideas prendan fuego. La iniciativa y la acción constante serán la clave para abrir puertas laborales y personales. Compites por un lugar y lo defendés con coraje.

Tauro: Con luna creciente empezás a notar que tus proyectos avanzan con menos esfuerzo y más fluidez. En el amor se multiplican las oportunidades y volvés a creer en algo estable y real. Se ordena el mundo en el que vivís con estabilidad.

Géminis: Con luna creciente los socios y aliados correctos son la llave para un futuro más prometedor. Actuar con cabeza fría y estrategia te evita errores y pérdidas de tiempo. Es momento de cortar con lo que resta y quedarte solo con lo que suma. Es necesario cortar y cambiar lo que es nocivo.

Cáncer: Con luna creciente recuperás la energía interior y aprendés a administrar mejor tus fuerzas. No intentes abarcar todo junto: priorizá lo que realmente importa. La familia y los afectos te ayudan a ordenarte emocionalmente. Conseguís ordenar tu vida con amor junto a la familia.

Leo: Mucho movimiento y propuestas nuevas aparecen en lo laboral. Personas que te quieren de verdad te abren caminos y te dan apoyo sincero. Es una luna para aprovechar contactos y mostrar tu valor profesional. Sos la suerte de la empresa en la que trabajás.

Virgo: La oposición del Sol te obliga a bajar un cambio y correrte un poco del centro. No todo depende de vos y eso también es un alivio. Te sentís más liviano cuando soltás el control y dejás que las cosas fluyan. Te sentís bien y acorde a tu exigencia.

Libra: Nacen hijos, proyectos creativos o ideas muy fértiles que traen ilusión y motivación. Las oportunidades se abren y tu mente se vuelve más rápida y positiva. Es un gran momento para invertir en algo propio. Una inversión o una compra activan tu plan laboral.

Escorpio: Con luna creciente recibís respuestas que estabas esperando en el trabajo. Aparecen sociedades, contactos útiles y personas que encajan perfecto en tus planes. Ordenar el dinero te da más poder y tranquilidad. Ordenás tu dinero para que te dé solvencia en tu empresa.

Sagitario: Con luna creciente seguí firme en tu camino sin perder el foco. Puede haber distracciones, tentaciones o amores que quieran sacarte de eje. Si mantenés tu objetivo claro, concretás todo lo que te proponés. Equilibrio en tu vida material y logros personales.

Capricornio: Muchas oportunidades para el amor y la vida en pareja. No dejes pasar momentos lindos por priorizar solo lo material. Disfrutar también es parte del éxito. La rueda de la fortuna en el dinero es prioridad.

Acuario: Estás para brillar con creatividad, magnetismo y frescura. Todo parece más fácil, liviano y divertido bajo esta luna creciente. Propuestas tentadoras de amor y planes familiares te llenan el alma. Organizás un viaje con tu familia.

Piscis: Es tiempo de ordenar papeles, firmar acuerdos y definir con claridad tu rumbo. Cada idea que mejores ahora tiene futuro. Decidir qué querés hacer con tu vida te devuelve poder personal. Llegás a un buen acuerdo con tu socio o pareja.

MARTES

Aries: Neptuno en tu signo despierta una nueva visión sobre tu identidad y tus deseos. Te animás a iniciar caminos distintos, guiado más por intuición que por impulso. Es tiempo de descubrir quién sos realmente y actuar desde un lugar más auténtico y espiritual.

Tauro: Este tránsito activa procesos internos profundos y cierres de etapa necesarios. Necesitás más silencio, descanso y conexión espiritual para ordenar emociones antiguas. Preparás un renacimiento personal soltando cargas que ya no van con tu presente.

Géminis: Neptuno en Aries inspira nuevos sueños y proyectos colectivos. Te vinculás con personas que comparten ideales y te motivan a mirar más lejos. Tus metas se vuelven más espirituales y solidarias, buscando un impacto positivo en otros.

Cáncer: Se despiertan vocaciones y cambios en tu rumbo profesional. Neptuno en Aries te invita a seguir un llamado interno más que ambiciones externas. Elegís un camino con sentido y propósito, alineado con tu sensibilidad y valores.

Leo: Este tránsito amplía tu fe, tu visión del mundo y tus ganas de aprender. Buscás experiencias que te transformen profundamente y te conecten con nuevas creencias. Viajes y estudios abren tu conciencia y te inspiran nuevos ideales.

Virgo: Neptuno en Aries moviliza emociones intensas y vínculos profundos. Aprendés a confiar más y a soltar viejos miedos al apego o a la pérdida. Hay sanación emocional en temas íntimos y económicos que te libera por dentro.

Libra: Las relaciones toman un tono más espiritual y sensible. Neptuno en Aries te enseña a amar sin idealizar de más y a ver al otro tal como es. Se redefinen compromisos importantes desde la compasión y la verdad emocional.

Escorpio: Este tránsito suaviza tu rutina y te pide escuchar más tu cuerpo y tu intuición. Cambios sutiles en hábitos, trabajo y salud te llevan a un bienestar más integral. Sanás a través del servicio y del cuidado consciente.

Sagitario: Neptuno en Aries despierta creatividad, romanticismo y ganas de expresar tu alma. Te conectás con pasiones artísticas y amores idealistas. Tiempo de disfrutar sin perder claridad y sostener tus sueños con los pies en la tierra.

Capricornio: Se movilizan recuerdos, emociones familiares y temas del pasado. Neptuno en Aries te invita a sanar tu historia y crear una base emocional más liviana. Cambios profundos en el hogar y en tu sensación de pertenencia.

Acuario: Tu mente se vuelve más intuitiva e inspirada. Neptuno en Aries potencia la comunicación sensible, los estudios espirituales y nuevas formas de pensar. Surgen ideas que nacen del alma y te conectan con otros desde lo sutil.

Piscis: Este tránsito te ayuda a redefinir valores, dinero y autoestima desde una mirada más espiritual. Aprendés a confiar en tu merecimiento y a materializar sueños con fe y paciencia. Construís seguridad desde adentro hacia afuera.

MIÉRCOLES

Aries: Equilibrio en el trabajo con luna en Géminis: lograrán un buen diálogo que les abrirá puertas y destrabarán temas pendientes gracias a una conversación clave. Se animan a decir lo que sienten y eso mejora acuerdos y decisiones laborales.

Tauro: Con sociedades o parejas mejoran enormemente su trabajo de a dos con la luna en Géminis y logran organizar mejor tiempos y tareas. Buen momento para negociar y ordenar papeles. Una casa a reciclar o un proyecto antiguo te motiva y te devuelve entusiasmo.

Géminis: Desde el punto de vista laboral se obtienen los resultados esperados en los últimos días esta luna en Géminis y se sienten más visibles y reconocidos. Buen momento para entrevistas, charlas y acuerdos. Ahora se sienten felices para disfrutar y compartir logros.

Cáncer: Aparece un buen extra que reorganiza la semana y les enriquece el trabajo con la luna en Géminis, además de noticias que alivian tensiones. Se acomodan gastos y pendientes. El amor tiene muchos premios para darte y renace una ilusión.

Leo: Se destacan laboralmente y se suben a un carro de mucha energía con la luna en Géminis, reciben propuestas o apoyo inesperado. Buen momento para mostrar ideas. El amor se mejora con caricias y lo tienes, gestos simples fortalecen el vínculo.

Virgo: Entra mucho trabajo esta semana, sienten que van por el camino correcto con luna en Géminis y logran ordenar mejor prioridades. Conversaciones laborales claves. Te sientes guiado por el camino del amor verdadero y sanas una decepción pasada.

Libra: Con luna en tu gran amigo Géminis este será un tiempo para la buena comunicación en el trabajo y para destrabar acuerdos. Ideal para firmas y reuniones. Planificas trabajo de a dos con alegría y equilibrio.

Escorpio: Todo de a dos resultará más fácil. Fluyen con pasión en sus carreras laborales con la luna en Géminis y logran alianzas productivas. Te animas a recuperar el amor perdido o a profundizar un vínculo actual.

Sagitario: Con la luna en Géminis mejoran en la comunicación y en las sociedades laborales, se aclaran malentendidos y avanzan proyectos estancados. Organizas un festejo con tu amado y celebran un logro compartido.

Capricornio: Justicia que los hace brillar y que puedan demostrar cuánto pueden dar en su trabajo con la luna en Géminis, reciben reconocimiento o aprobación. Eres un guía para los demás y las puertas de la espiritualidad guían tu amor.

Acuario: Hoy con luna en Géminis, tendrán compromisos que ayudan a descubrir la pasión que les faltaba en el trabajo y nuevas ideas creativas. Sentado en el trono de lo afectivo, disfrutas del amor y del placer.

Piscis: Van de la mano con su pareja, la idea de comprar una casa entre los dos y planificar te motiva y ordena el futuro. Buen momento para acuerdos familiares. Tu trabajo por el amor es muy grande y te asusta, pero puedes y vale la pena.

JUEVES

Aries: Tendrás mucha emoción en este día, la Luna en Cáncer te conecta con tu amor primario y con recuerdos que despiertan ternura. Buen momento para sanar temas familiares y hablar desde el corazón. Divides el tiempo entre los afectos y todo lo haces con amor.

Tauro: La Luna en Cáncer te da energía reparadora y buena suerte en la relación afectiva con los demás, te sentís más contenido y seguro. Proyectas sacar un crédito para el hogar o mejorar tu espacio. Se viene el crecimiento laboral y nuevas opciones para elegir.

Géminis: Hoy se genera mucho amor. La Luna en Cáncer te ayuda a tener más sensibilidad y a bajar el ritmo mental para escuchar tus emociones. Buen momento para pedir apoyo. Ordenas tus ideas de amor y cerrás una etapa que ya no va más.

Cáncer: Te encargas de guiar con sensibilidad y amor reparador a todos los que amas. Buena luna para comenzar a dar a quien más lo necesita y también para mimarte. El psicoanálisis te ayudará hoy y te permite comprender lo que sentís en profundidad.

Leo: La Luna en Cáncer estimula las emociones y la relación con la pareja. Brillas alrededor de tu familia y hermanos y ocupás un rol protector. Diálogos en intercambios que no siempre llegan a buen fin, necesitás decidir desde el corazón.

Virgo: La Luna en el signo de Cáncer te aleja de la realidad y te conecta con tu parte más sensible. El amor está en puerta si te animás a soltar el control. La vida te obliga a dejar el pasado atrás y sanar una pena vieja.

Libra: Excelente día para que se comuniquen con el amor y expresen lo que sienten sin vueltas. Armas un equipo de trabajo exitoso desde lo emocional. Las oportunidades de amor y trabajo están a tu favor y renace la fe.

Escorpio: Hay más de una persona que te expresa su sentimiento hacia tu persona, con Luna en un signo amigo que te potencia. Te sentís deseado y valorado. Hoy aprendes a dejar atrás rencores y luchas inútiles.

Sagitario: Tu pareja te ayuda a resolver una situación afectiva, te sientes mejor acompañado y contenido. Proyectas cerrar todos los capítulos que no sirven. Romance en puerta tentador y decisiones importantes en el amor.

Capricornio: Te proponen un viaje de a dos con Luna en Cáncer y eso te devuelve ilusión. Comienzas a organizar el trabajo pendiente y aprendes a dejar atrás con Luna menguante. Nueva dirección profesional y más seguridad.

Acuario: Cambios, partidas o finales de cosas que no sirven en el amor con Luna en Cáncer. Comienzas una etapa de renacimiento laboral más alineada a lo que sentís. Organizas un proyecto que amas y cuidás lo que vale.

Piscis: Día de silencio, introspección. Ideal para el comienzo de una terapia o para hablar con alguien de confianza. Con buenos sentimientos todo se resuelve. La sabiduría de ser tú mismo es tu suerte, ahora te escuchas.

VIERNES

Aries: la fe en el amor te permite recuperar tiempo perdido. La responsabilidad sobre todo de tu salud adquiere una importancia mayor después de la mitad de mes se activan los temas judiciales pendientes.

Tauro: el amor será el gran apoyo les encantará disfrutar de viajes al mar en pareja encontrarán lo que más les gusta hallarán un buen espacio laboral donde destacarse por su capacidad de comprensión de los demás.

Géminis: será difícil que el otro comprenda tu conexión con las emociones es necesario realizar algún plano a una terapia que te ayude a plasmarlo en palabras y expresarlo así de esa manera este mes dará una responsabilidad afectiva clara y segura.

Cáncer: se activan los negocios y la buena comunicación es importante porque podrás determinar caminos a seguir para el resto del año. El amor que te acompaña se puede convertir en una pareja muy real.

Leo: tenés enfrente al verdadero amor animate a cruzar de vereda y a disfrutar juntos del romance los compromisos por cambiar tu vida por amor son un hecho este mes se activa el trabajo en sociedad que estaba pendiente.

Virgo: febrero será el mes para encontrar más amor en el trabajo o en su camino a él pueden hallarlo y así sentirán que todo tiene sentido tendrán capacidades para asociarse y su inteligencia los convierte en consejeros.

Libra: un mes en el que te entregas a que el otro te comprenda serás una persona que apueste a un amor concreto a quién darle alegría plasmar el amor con buenos tiempos de éxito profesional.

Escorpio: febrero es un mes en el que la buena comunicación es fundamental los malentendidos serán frecuentes y será importante mantenerte bien un mes para cuidar los nervios y evitar sobresaltos el amor te acompañará.

Sagitario: aprenderás a sostener mejor la Libertad en las relaciones afectivas las casualidades serán frecuentes a la hora de mostrar tus sentimientos tendrán que hacerse cargo del amor de una relación que los hace sentir expuestos.

Capricornio: febrero les dará fe para conquistar el amor en el lugar donde se encuentran conseguirán lo que les guste profesionalmente se destacarán por su brillo social y su inteligencia práctica se verá limitada por las incapacidades de los demás.

Acuario: febrero tiempo de encontrarse tener fe y concretar los cambios a nivel profesional y laboral que tanto estaban esperando avanzan con paso firme sobre el amor se sientan responsables de la profesión que eligieron y demuestran ser los mejores.

Piscis: febrero los negocios y la buena comunicación se avivan es importante porque podrán establecer caminos rectos y seguros es tiempo de brillo estarán acompañados solos de quien de verdad merezcan su alegría.