Lee tu horóscopo diario del 23 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Marte en Acuario canaliza tu impulso hacia proyectos grupales y nuevas ideas. Actuás con más estrategia mental que reacción inmediata, y eso te ayuda a avanzar sin desgaste.

Tauro : Este tránsito mueve tu zona profesional y de visibilidad. Marte en Acuario te empuja a tomar decisiones distintas, a animarte a cambios y a mostrar una versión más auténtica de vos.

Géminis : Marte en Acuario activa tu mente y tus ganas de expandirte. Viajes, estudios y nuevas miradas te motivan a actuar con entusiasmo y convicción.

Cáncer : Se movilizan temas emocionales profundos y recursos compartidos. Marte en Acuario te invita a soltar apegos y transformar viejos patrones desde una mirada más desapegada.

Leo : El foco está en vínculos, parejas y sociedades. Marte en Acuario trae movimiento, decisiones y necesidad de libertad dentro de las relaciones.

Virgo : Este tránsito activa tu rutina y tu forma de trabajar. Marte en Acuario te impulsa a cambiar métodos, modernizarte y animarte a organizarte de otra manera.

Libra : Marte en Acuario despierta creatividad, deseo y ganas de disfrutar. Es un tiempo para expresarte sin pedir permiso y conectar con lo que te entusiasma.

Escorpio : Se mueven temas del hogar y la familia. Marte en Acuario trae decisiones importantes, mudanzas o cambios en la dinámica familiar que buscan mayor libertad.

Sagitario : Tu palabra cobra fuerza. Marte en Acuario acelera conversaciones, acuerdos y decisiones, ayudándote a expresar lo que pensás sin vueltas.

Capricornio : La energía se dirige a lo económico y a tus valores. Marte en Acuario te impulsa a generar recursos de formas nuevas y menos tradicionales.

Acuario : Con Marte en tu signo se activa tu poder personal. Es tiempo de accionar, iniciar, liderar y defender tu identidad con firmeza y claridad.