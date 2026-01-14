La energía de la semana llega marcada por el Sol en Acuario, un tránsito que invita a pensar diferente, tomar distancia emocional y animarse a nuevas estrategias.

En este contexto, Jimena La Torre, astróloga de Ciudad Magazine, reveló cuáles son las cartas del Tarot que guían a cada signo del zodíaco en los próximos días y qué mensaje trae el destino para cada uno.

Estas cartas funcionan como faros espirituales: muestran dónde está el foco, qué aprender y cómo aprovechar mejor las oportunidades que se abren.

Foto: IA

♈ Aries

Carta de la suerte: As de Copas

El Sol en Acuario te vuelve más reflexivo que impulsivo. Pensás mejor cada paso antes de actuar y eso te ayuda a tomar decisiones más acertadas. El As de Copas marca una semana para sostener la fe, abrir el corazón y confiar en que lo que deseás empieza a manifestarse.

♉ Tauro

Carta de la suerte: Cuatro de Copas

Es momento de avanzar con determinación por el camino que elegiste. Te animás a cambiar métodos y eso renueva tu energía. El Cuatro de Copas indica que las respuestas que buscás ya están dentro tuyo: solo necesitás mirar distinto.

♊ Géminis

Carta de la suerte: As de Oros

El Sol en Acuario despierta ideas nuevas y una mirada más abierta. Escuchar a quienes saben te ahorra errores. El As de Oros promete resoluciones rápidas en temas pendientes, sobre todo laborales y económicos.

♋ Cáncer

Carta de la suerte: El Ermitaño

Buen momento para ordenar rutinas y trabajo. Aprendés a poner límites emocionales y a cuidar tu energía. El Ermitaño aconseja ir despacio, reflexionar y no forzar decisiones.

♌ Leo

Carta de la suerte: Dos de Oros

La semana te invita a confiar más en los demás y a compartir responsabilidades. El Dos de Oros favorece los viajes, los acuerdos y el equilibrio en la pareja.

♍ Virgo

Carta de la suerte: Diez de Bastos

Se activa un trabajo interno sobre compromisos compartidos. Te animás a decidir donde antes dudabas. El Diez de Bastos habla de esfuerzo que vale la pena y proyectos que avanzan gracias a tu dedicación.

♎ Libra

Carta de la suerte: La Estrella

El Sol en Acuario te rodea de apoyo para proyectos y estudios. Trabajar en equipo fluye mejor. La Estrella trae esperanza y protección, pero pide no apresurarte en decisiones importantes.

♏ Escorpio

Carta de la suerte: Siete de Oros

Elegís expresar emociones con más cuidado. Sabés cuándo hablar y cuándo callar. El Siete de Oros recomienda cuidar la salud física y mental mientras esperás los frutos de lo que sembraste.

♐ Sagitario

Carta de la suerte: Tres de Copas

Pensás más en los demás y eso genera un impacto positivo en tu entorno. El Tres de Copas anuncia celebraciones, encuentros y una alegría compartida que será clave para lo que viene.

♑ Capricornio

Carta de la suerte: Dos de Oros

El Sol deja tu signo y llega el momento de mostrar todo lo aprendido. El Dos de Oros indica equilibrio, dinamismo y una etapa brillante en pareja o sociedad.

♒ Acuario

Carta de la suerte: El Emperador

Con el Sol en tu signo sos protagonista. Tiempo de liderar, tomar decisiones importantes y ocupar tu lugar. El Emperador te da autoridad, claridad y poder bien dirigido.

♓ Piscis

Carta de la suerte: El Loco

Semana de revisión y cierre de ciclos. Mirás el pasado con otra perspectiva para soltar lo que ya no suma. El Loco marca un nuevo comienzo, liviano y necesario para reordenar tu vida.

✨ Las cartas de Jimena La Torre muestran que esta semana es ideal para tomar distancia, pensar distinto y abrir nuevas puertas.

El Sol en Acuario impulsa cambios inteligentes, y el Tarot revela dónde conviene poner la energía según tu signo.