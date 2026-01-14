La energía de la semana llega marcada por el Sol en Acuario, un tránsito que invita a pensar diferente, tomar distancia emocional y animarse a nuevas estrategias.
En este contexto, Jimena La Torre, astróloga de Ciudad Magazine, reveló cuáles son las cartas del Tarot que guían a cada signo del zodíaco en los próximos días y qué mensaje trae el destino para cada uno.
Estas cartas funcionan como faros espirituales: muestran dónde está el foco, qué aprender y cómo aprovechar mejor las oportunidades que se abren.
♈ Aries
Carta de la suerte: As de Copas
El Sol en Acuario te vuelve más reflexivo que impulsivo. Pensás mejor cada paso antes de actuar y eso te ayuda a tomar decisiones más acertadas. El As de Copas marca una semana para sostener la fe, abrir el corazón y confiar en que lo que deseás empieza a manifestarse.
♉ Tauro
Carta de la suerte: Cuatro de Copas
Es momento de avanzar con determinación por el camino que elegiste. Te animás a cambiar métodos y eso renueva tu energía. El Cuatro de Copas indica que las respuestas que buscás ya están dentro tuyo: solo necesitás mirar distinto.
♊ Géminis
Carta de la suerte: As de Oros
El Sol en Acuario despierta ideas nuevas y una mirada más abierta. Escuchar a quienes saben te ahorra errores. El As de Oros promete resoluciones rápidas en temas pendientes, sobre todo laborales y económicos.
♋ Cáncer
Carta de la suerte: El Ermitaño
Buen momento para ordenar rutinas y trabajo. Aprendés a poner límites emocionales y a cuidar tu energía. El Ermitaño aconseja ir despacio, reflexionar y no forzar decisiones.
♌ Leo
Carta de la suerte: Dos de Oros
La semana te invita a confiar más en los demás y a compartir responsabilidades. El Dos de Oros favorece los viajes, los acuerdos y el equilibrio en la pareja.
♍ Virgo
Carta de la suerte: Diez de Bastos
Se activa un trabajo interno sobre compromisos compartidos. Te animás a decidir donde antes dudabas. El Diez de Bastos habla de esfuerzo que vale la pena y proyectos que avanzan gracias a tu dedicación.
♎ Libra
Carta de la suerte: La Estrella
El Sol en Acuario te rodea de apoyo para proyectos y estudios. Trabajar en equipo fluye mejor. La Estrella trae esperanza y protección, pero pide no apresurarte en decisiones importantes.
♏ Escorpio
Carta de la suerte: Siete de Oros
Elegís expresar emociones con más cuidado. Sabés cuándo hablar y cuándo callar. El Siete de Oros recomienda cuidar la salud física y mental mientras esperás los frutos de lo que sembraste.
♐ Sagitario
Carta de la suerte: Tres de Copas
Pensás más en los demás y eso genera un impacto positivo en tu entorno. El Tres de Copas anuncia celebraciones, encuentros y una alegría compartida que será clave para lo que viene.
♑ Capricornio
Carta de la suerte: Dos de Oros
El Sol deja tu signo y llega el momento de mostrar todo lo aprendido. El Dos de Oros indica equilibrio, dinamismo y una etapa brillante en pareja o sociedad.
♒ Acuario
Carta de la suerte: El Emperador
Con el Sol en tu signo sos protagonista. Tiempo de liderar, tomar decisiones importantes y ocupar tu lugar. El Emperador te da autoridad, claridad y poder bien dirigido.
♓ Piscis
Carta de la suerte: El Loco
Semana de revisión y cierre de ciclos. Mirás el pasado con otra perspectiva para soltar lo que ya no suma. El Loco marca un nuevo comienzo, liviano y necesario para reordenar tu vida.
✨ Las cartas de Jimena La Torre muestran que esta semana es ideal para tomar distancia, pensar distinto y abrir nuevas puertas.
El Sol en Acuario impulsa cambios inteligentes, y el Tarot revela dónde conviene poner la energía según tu signo.