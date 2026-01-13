El martes y el viernes 13 son, desde hace siglos, las fechas más temidas del calendario. Para algunos es simple superstición, pero para otros representan verdaderos portales energéticos cargados de finales, traiciones y transformaciones profundas.

La astróloga de Ciudad Magazine, Jimena La Torre, explica por qué estos días quedaron marcados en la historia y el simbolismo espiritual, y comparte un ritual clave para limpiar, protegerse y cerrar ciclos cuando el número más misterioso del calendario vuelve a aparecer.

Martes y viernes 13: ¿superstición o portal energético?

Para muchas personas, el martes y el viernes 13 son días que se viven con cautela. No se trata solo de una creencia popular: según la astróloga Jimena La Torre, estas fechas funcionan como portales simbólicos de crisis, finales y transformación profunda.

A lo largo de la historia, eventos clave y relatos espirituales se alinearon para convertir al 13 en un número asociado al corte, la traición y el cambio irreversible.

Foto: IA

El martes: el día de Marte y la destrucción

El martes está regido por Marte, el dios romano de la guerra. En astrología, Marte representa la violencia, la sangre, la ruptura y los conflictos. Por eso, cuando el día 13 cae martes, la energía se vuelve especialmente intensa.

La caída de Constantinopla

Uno de los hechos más traumáticos de la historia cristiana ocurrió un martes: la caída de Constantinopla, cuando la ciudad fue tomada antes de que llegaran los refuerzos. Ese evento selló el destino de un imperio y reforzó la asociación del martes con la derrota y el colapso.

La Torre de Babel

Según la tradición, la confusión de las lenguas —cuando la humanidad perdió la unidad— ocurrió un martes 13, consolidando su simbolismo como día de caos, ruptura y pérdida de orden.

La maldición templaria que lo selló todo

Antes de morir en la hoguera, Jacques de Molay, último Gran Maestre templario, lanzó una maldición que atravesó los siglos:

“¡Clemente y tú, Felipe, traidores a la fe cristiana, os emplazo ante el tribunal de Dios!A ti, Clemente, dentro de cuarenta días,y a ti, Felipe, dentro de este año”.

La leyenda cuenta que el papa murió a los treinta días y el rey antes de cumplirse el año, alimentando el mito oscuro del viernes 13.

El número 13: el símbolo del final

Desde la antigüedad, el 13 fue visto como un número peligroso porque representa el quiebre del orden.

Algunos de sus significados más conocidos:

En la Última Cena hubo 13 comensales.

En la Cábala existen 13 espíritus malignos.

En la mitología nórdica, el 13° invitado al banquete del Valhalla fue Loki , el dios del engaño.

En el Apocalipsis , el capítulo 13 habla de la Bestia y el Anticristo.

En el tarot, el arcano 13 es La Muerte, que no habla de muerte física sino de final, corte y transformación inevitable.

Ritual de protección y limpieza para martes 13

Jimena La Torre explica que estos días no son para hacer daño ni enviar malas intenciones, sino para cerrar ciclos y limpiar energías.

Antes del día 13

Tirar o regalar objetos rotos, viejos o vinculados a personas que traen mala energía.

Ordenar la casa y despejar espacios estancados.

Limpieza energética

Limpiar la casa con desinfectante violeta, de adentro hacia afuera, diciendo:“Que el mal desaparezca”.

Protección espiritual

Colocar la carta “El Fin” de su Tarot Oral Terapéutico en los lugares donde se sienta energía densa.

Rodearla con cuatro sahumerios encendidos .

En cada uno repetir:“Que el mal desaparezca”.

Este ritual puede hacerse todos los días 13 del mes, incluso si no caen martes o viernes.

Renovación de amuletos

Cambiar los ajos de la bandeja contra la envidia.

Limpiar o mover los objetos de buena suerte: no se tiran sin limpiarlos, se renuevan o cambian de lugar.

Advertencia clave de Jimena La Torre

⚠️ Nunca lances una maldición un día 13.Según la astróloga, la energía de ese día se multiplica setenta veces siete y siempre regresa a quien la emite.