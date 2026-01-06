Lee tu horóscopo diario del 6 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna pasando de Leo a Virgo trae estabilidad mental y claridad en proyectos a futuro. Bajás la impulsividad y empezás a pensar estrategias más realistas para avanzar paso a paso. Reconocen que tienen que adaptarse a los demás para lograr mejoras.
Tauro: La Luna pasando de Leo a tu signo más afín, Virgo, da organización, trabajo constante y aumenta tu actividad laboral. Te sentís más seguro al planificar y sostener lo que empezás. Pareja para trabajar juntos con pasión, acción y visión a futuro.
Géminis: La Luna en Leo y luego en Virgo mejora la relación con tu trabajo, socios o amigos cercanos en este cierre de año. Se ordenan ideas que estaban dispersas y aparece un objetivo común. Planos y bases firmes para un nuevo proyecto.
Cáncer: La Luna pasando de Leo a Virgo los impulsa a pensar en un futuro organizado, con esfuerzo y constancia. Aprenden que la seguridad emocional también se construye con orden material. Lo que hacés en tu trabajo es tu verdadera suerte, con paciencia lográs mucho más.
Leo: La Luna pasando de tu signo a Virgo marca uno de los momentos del año para bajar el ritmo y guardarte un poco. Es tiempo de cuidar energía y valorar lo que ya construiste. Disfrutás de lo que tenés y nutrís lo que querés hacer crecer.
Virgo: El pasaje de la Luna de Leo a tu signo te activa para ordenar tu vida y encaminarte al éxito que merecés. Tomás control de lo cotidiano y eso te da poder. Pedís más justicia en el trabajo y equilibrio en el dinero.
Libra: Avanzás y se proyectan planes positivos, pero con cautela, organizándote mejor con la Luna de Leo a Virgo. Aprendés a priorizar sin perder el entusiasmo. Trabajo unido con pasión y reinicio de ideas.
Escorpio: La Luna pasando de Leo a Virgo acelera proyectos laborales y destraba situaciones pendientes. Todo empieza a resolverse cuando tomás decisiones prácticas. Viajes y movimientos hacia lugares que te entusiasman, con dirección clara.
Sagitario: Este tránsito te ayuda a cerrar el año con más orden y responsabilidad. Entendés que organizarte también te da libertad. Obtenés energías extra para tomar las riendas de lo pendiente.
Capricornio: La Luna de Leo a Virgo te aporta más orden y foco, ayudándote a proyectar con éxito el 2026. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos visibles. Carrera exitosa, competís por lo que querés y no te rendís.
Acuario: La Luna pasando de Leo a Virgo te pide paciencia y te da tranquilidad laboral. El reconocimiento llega por tu constancia, no por la rapidez. Estructuras económicas firmes que sostienen tus planes.
Piscis: La Luna pasando de Leo a tu signo opuesto, Virgo, puede generar sensibilidad y cierta angustia, pero también te enseña a poner límites. Es momento de valorarte en el amor y cuidar tu energía. Crecimiento material y económico que llega con esfuerzo sostenido.
Fuente: Jimena La Torre.