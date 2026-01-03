La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 5 hasta el 9 de enero del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Leo es para sentir más poder laboral, con emociones a flor de piel y mayor confianza para liderar. Te animás a mostrar tu talento sin miedo y a tomar decisiones firmes que otros respetan. Excelentes premios laborales.

Tauro: La Luna en Leo te ayuda a mejorar los temas del trabajo con brillo y autoestima, recuperando seguridad personal. Sentís que podés sostener lo que emprendés y defender tu valor sin bajar la intensidad. Te da poder para tomar lo laboral.

Géminis: La Luna en el signo más caliente y decidido del zodíaco te hace estar muy activo y con más energía mental. Todo fluye si confiás en tus ideas y las expresás con seguridad frente a los demás. Lográs destacarte en todo.

Cáncer: La Luna en tu signo siguiente, Leo, te da la posibilidad de dominar el romance y el trabajo con mayor presencia. Te animás a pedir lo que necesitás y a ocupar un lugar más visible.

Leo: La Luna en tu signo aumenta la capacidad de brillo y proyección profesional, aunque exige esfuerzo. El cansancio vale la pena si cuidás tu energía y no forzás más de la cuenta. Ordenás el trabajo aunque quedes muy cansado y necesites rehabilitación.

Virgo: La Luna en Leo te da posibilidades de encontrar un buen compañero para avanzar y sentirte valorado. Aprendés a confiar más en el otro y a delegar sin culpa. Te encontrás con la mejor pareja.

Libra: La Luna en un signo apasionado como Leo activa tus acciones personales y mejora tu voluntad. Te animás a tomar decisiones sin dudar tanto y a priorizar lo que deseás. Mejoras y trabajás en equipo.

Escorpio: Aparecen mejoras laborales en las que te destacás con la Luna en Leo, mostrando autoridad. Es momento de ir directo a lo que querés y dejar de postergarte. Te activás a cortar con lo que no va.

Sagitario: La Luna en Leo estimula para terminar todo lo que tenés que hacer con entusiasmo y convicción. Recuperás la motivación perdida y volvés a creer en tus proyectos. Sabés manejar más trabajo.

Capricornio: La Luna en Leo activa las mejoras profesionales y te une a un gran equipo ganador. Reconocen tu esfuerzo sostenido y empezás a ver resultados concretos. Crece el trabajo con éxito.

Acuario: Reconstrucción del trabajo de a dos gracias a la Luna en oposición, aprendiendo a negociar. Se afianza la seguridad sobre lo que tenés y sobre lo que valés. Concretás tus planes con tu trabajo.

Piscis: La Luna en Leo te ayuda a desarrollar tus trabajos personales y a compartir con tu socio. Organizás mejor tus tiempos y recursos, logrando más estabilidad. Trabajo llegando con éxito.

MARTES

Aries: La Luna pasando de Leo a Virgo trae estabilidad mental y claridad en proyectos a futuro. Bajás la impulsividad y empezás a pensar estrategias más realistas para avanzar paso a paso. Reconocen que tienen que adaptarse a los demás para lograr mejoras.

Tauro: La Luna pasando de Leo a tu signo más afín, Virgo, da organización, trabajo constante y aumenta tu actividad laboral. Te sentís más seguro al planificar y sostener lo que empezás. Pareja para trabajar juntos con pasión, acción y visión a futuro.

Géminis: La Luna en Leo y luego en Virgo mejora la relación con tu trabajo, socios o amigos cercanos en este cierre de año. Se ordenan ideas que estaban dispersas y aparece un objetivo común. Planos y bases firmes para un nuevo proyecto.

Cáncer: La Luna pasando de Leo a Virgo los impulsa a pensar en un futuro organizado, con esfuerzo y constancia. Aprenden que la seguridad emocional también se construye con orden material. Lo que hacés en tu trabajo es tu verdadera suerte, con paciencia lográs mucho más.

Leo: La Luna pasando de tu signo a Virgo marca uno de los momentos del año para bajar el ritmo y guardarte un poco. Es tiempo de cuidar energía y valorar lo que ya construiste. Disfrutás de lo que tenés y nutrís lo que querés hacer crecer.

Virgo: El pasaje de la Luna de Leo a tu signo te activa para ordenar tu vida y encaminarte al éxito que merecés. Tomás control de lo cotidiano y eso te da poder. Pedís más justicia en el trabajo y equilibrio en el dinero.

Libra: Avanzás y se proyectan planes positivos, pero con cautela, organizándote mejor con la Luna de Leo a Virgo. Aprendés a priorizar sin perder el entusiasmo. Trabajo unido con pasión y reinicio de ideas.

Escorpio: La Luna pasando de Leo a Virgo acelera proyectos laborales y destraba situaciones pendientes. Todo empieza a resolverse cuando tomás decisiones prácticas. Viajes y movimientos hacia lugares que te entusiasman, con dirección clara.

Sagitario: Este tránsito te ayuda a cerrar el año con más orden y responsabilidad. Entendés que organizarte también te da libertad. Obtenés energías extra para tomar las riendas de lo pendiente.

Capricornio: La Luna de Leo a Virgo te aporta más orden y foco, ayudándote a proyectar con éxito el 2026. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos visibles. Carrera exitosa, competís por lo que querés y no te rendís.

Acuario: La Luna pasando de Leo a Virgo te pide paciencia y te da tranquilidad laboral. El reconocimiento llega por tu constancia, no por la rapidez. Estructuras económicas firmes que sostienen tus planes.

Piscis: La Luna pasando de Leo a tu signo opuesto, Virgo, puede generar sensibilidad y cierta angustia, pero también te enseña a poner límites. Es momento de valorarte en el amor y cuidar tu energía. Crecimiento material y económico que llega con esfuerzo sostenido.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Virgo despide el año con trabajo y resolución de temas pendientes, enfocándote en detalles que habías postergado. Sentís alivio al cerrar asuntos concretos y ordenar prioridades. Tus palabras son tu arma de justicia.

Tauro: Resolverán temas laborales gracias a la Luna en signo de tierra y cerrarán con grandes miras, priorizando estabilidad y resultados reales. Aprendés de errores recientes y ajustás tu rumbo. Repensá bien los consejos, escuchá solo los buenos.

Géminis: Nuevos planes para este año y cierre con mejoras laborales que te organizan y ordenan la mente. Es momento de elegir con claridad y dejar atrás la dispersión. Lo que no fue no será y lo nuevo es lo posible.

Cáncer: La Luna en un signo de tierra te da organización, mesura y conciencia para salir adelante con pasos firmes. Emociones más controladas te permiten avanzar sin miedo. Tus recuerdos son fuertes.

Leo: La Luna en Virgo hace que termines el año muy tranquilo y con el trabajo a favor, sintiendo que cumpliste con lo necesario. El descanso es merecido y reparador.

Virgo: Terminás el año con trabajo, esfuerzo y grandes planes a futuro, cerrando etapas complejas con madurez. Sabés hacia dónde vas y confiás en tu proceso. Subido a una nueva etapa profesional.

Libra: Es tiempo de recomponer el diálogo, generando unión entre partes y nuevas sociedades. La organización emocional te devuelve equilibrio y claridad. Desafiás a tu amor para lograr más pasión.

Escorpio: Todo lo que necesitás en lo material lo tendrás junto a tu pareja, construyendo seguridad compartida. También sentís la necesidad de un espacio interno. Necesitás un recreo espiritual.

Sagitario: Aumenta la necesidad de estar acompañado, aparece la pareja o se fortalece un vínculo importante. Te sentís contenido y más conectado emocionalmente. Todos te quieren y querés a todos.

Capricornio: Energía positiva de tu lado para organizar la profesión y tomar decisiones maduras. Todo se acomoda con esfuerzo, constancia y foco. Ordenás cada cosa en su lugar con equidad y claridad.

Acuario: La voluntad se activa y tendrás todo a favor para terminar el año rodeado de un gran equipo. Aprendés a compartir decisiones y responsabilidades. Te dividís entre dos amores.

Piscis: Hoy el amor te acompaña, cambiás lo que sea necesario y vas a donde sea para encontrar refugio emocional. Elegís cuidarte y poner límites sanos. Cortás con quien no va.

JUEVES

Aries: La conjunción de Venus y Marte en Capricornio activa decisiones firmes en el amor y el trabajo. Te animás a ir por lo que querés sin vueltas y con una estrategia clara, asumiendo responsabilidades que antes evitabas y apostando a resultados concretos.

Tauro: Este tránsito te impulsa a comprometerte con un proyecto o vínculo a largo plazo. El deseo se vuelve más estable y buscás seguridad emocional y material, entendiendo que lo que vale requiere tiempo y constancia.

Géminis: Venus y Marte en Capricornio te llevan a ordenar pasiones y prioridades. Elegís con quién y en qué invertir energía, dejando atrás lo superficial y tomando decisiones más maduras en lo afectivo y económico.

Cáncer: La conjunción impacta de lleno en las relaciones: se definen acuerdos, compromisos o límites claros. El amor pide madurez y responsabilidad emocional, aunque implique salir de la zona cómoda.

Leo: Es un momento ideal para poner disciplina en lo laboral y también en los vínculos. El deseo se expresa con hechos concretos y constancia, demostrando lo que sentís a través de acciones sostenidas.

Virgo: Venus y Marte en Capricornio te favorecen para construir algo sólido en el amor o en proyectos creativos. La pasión se combina con planificación y paciencia, dando forma real a lo que imaginás.

Libra: Este tránsito te invita a tomar decisiones importantes en el hogar y la familia. El amor se demuestra con compromiso y acciones sostenidas, dejando de postergar conversaciones necesarias.

Escorpio: La conjunción activa conversaciones clave y acuerdos importantes. Lo que decís y decidís ahora tiene peso y consecuencias a largo plazo, marcando un antes y un después en vínculos cercanos.

Sagitario: Venus y Marte en Capricornio te empujan a ordenar el plano económico y afectivo. Elegís con más conciencia qué vale la pena sostener y qué ya no acompaña tu crecimiento.

Capricornio: Con Venus y Marte en tu signo, tu magnetismo y determinación se potencian. Es tiempo de ir por lo que deseás sin miedo y con total claridad, mostrando liderazgo también en el amor.

Acuario: El tránsito te mueve procesos internos profundos. Se activa un deseo silencioso de cerrar ciclos y preparar un nuevo comienzo más sólido y alineado con tu verdad.

Piscis: Venus y Marte en Capricornio fortalecen proyectos grupales y vínculos con objetivos comunes. El amor se construye desde la lealtad y la visión compartida, dejando de idealizar para concretar.

VIERNES

Aries: Con luna menguante tienen que terminar todo lo pendiente. Tiempo favorable para poner en práctica el orden. Aprobación para todo lo que hacen en el amor.

Tauro: Con luna en oposición organizas un viaje en pareja. Decoran ese amor que les encanta, y que los acompaña. El amor es tu suerte junto a tu familia.

Géminis: No paran por nada hoy con luna menguante. Una energía positiva para estar de a dos y terminar lo atrasado. Eres el guía d todos para los temas afectivos y espirituales.

Cáncer: Confías en los que te quieren y los ayudan, como socios, amigos, padres o familiares. En la comodidad y el confort de hacer lo que les plazca junto a tu amor verdadero.

Leo: Los proyectos del amor hoy son buenos. Probablemente tengas encuentros exitosos con la luna menguante. La pareja se mantiene estable y feliz.

Virgo: Terminan el día con amor y comunicación como quieren, junto a su amor la luna menguante. Sus deseos puestos en mano de su sabiduría para alcanzar el mundo que quieren en este fin de semana.

Libra: Con luna menguante, muchos festejos. Se comunican con el amor, no pueden estar tan pegoteados con la pareja como les gustaría pero lo que se puede se hace. Conquistas oportunidades.

Escorpio: El amor te acompaña y van por el camino indicado junto a su pareja con alegría con luna menguante. Todo lo que vienen haciendo está perfecto y sigan así hoy la pasión gana.

Sagitario: Si están poniendo algo en práctica con la pareja, lo harán con todo el amor esta luna menguante. Iluminan a su entorno con su brillo y se aseguran su pareja ideal.

Capricornio: Estarán magnéticos para el amor. Brillan con todo a favor y a la espera de una respuesta de un ser especial esta luna menguante. Dan mucho amor y reciben lo mismo o más.

Acuario: Hoy están con un pie afuera, con vacaciones en la cabeza. Se juegan por la diversión esta luna menguante. Con justicia a favor en tu trabajo todo tiene un sentido y una aprobación.

Piscis: Día para lanzarse a las locuras, estará muy bueno y serán nuevamente los mas elegidos con luna menguante. Vayan a donde vayan todos los caminos conducen a lo mismo.