Lee tu horóscopo diario del 1° de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Enero será tiempo de descanso en la calma se mejoran las ideas y renace la esperanza la iniciativa profesional y afectiva se activa el trabajo e incorporan nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la vida.

Tauro : Será un buen momento para viajar a lugares exóticos este Enero o conocer gente diferente tu vida social se eleva al máximo recompondrás los vínculos del pasado dejando de lado lo que te hace mal.

Géminis : Enero será un mes en el que la prima de la comunicación con los amigos con la gente con la que más te gusta estar encontrarás una pareja que te motive dejarla entrar a tu hogar te hará sentir un fuego intenso y calor con ese abrazo decidido que te encantará.

Cáncer : Será un mes de Enero para colmarte de buenas amistades que te acompañen en todas las decisiones como estás en un momento muy positivo para tu vida de hacer y realizarte es tiempo importante no rodearte de gente nociva.

Leo : Tendrán tiempo para renacer en un lugar divertido y mejorar sus planes ya que se abren oportunidades el éxito profesional se siente se podrán poner un objetivo nuevo por delante y hay romance por descubrir este mes de Enero.

Virgo : Empieza el año con una energía mágica sirven para todo consiguen ser la gran mano derecha o consejero que buscaron durante mucho tiempo se activa la vida social y llega el incremento de trabajo el amor se mezcla con la amistad.

Libra : Comienza el año y te animas a alcanzar el éxito en todas las metas de a poco superando obstáculos Y dejando atrás el año anterior y todo lo que te impidió hacer lo que quería hacer te encaminas y te colmas de sabiduría este Enero.

Escorpio : Enero será un tiempo para hallar tranquilidad las metas del año anterior se van cosechando las amistades forman una tribu conjunta de vivencias buenas te darás cuenta de que amigos no son los que valen la pena y quiénes son interesados.

Sagitario : Tiempo de actividad en un lugar paradisíaco o en su lugar favorito se permiten las aventuras más divertidas la iniciativa profesional les presentará distintas ocasiones y podrán demostrar un renacimiento de mejores metas este mes de Enero.

Capricornio : Lo que viene desde el año pasado cambia y mejora desde el primer día el trabajo profesional se activa y también las comunicaciones y las inversiones el amor se vincula con las amistades este mes de Enero.

Acuario : El mes de Enero para destacarse y comunicarse tanto sea en la pareja como en la sociedad deben saben que ya alcanzaron los premios todos los planetas en su signo le darán la benevolencia para hacer los grandes guías de todos los que aman y los que los necesitarán juntos