Lee tu horóscopo diario del 15 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna en Escorpio es tiempo para apasionarse por cambios en el hogar y en el lugar de trabajo. Esta energía te impulsa a tomar decisiones firmes sobre con quién compartís tu intimidad y tus verdaderas prioridades. Se activa el sexo en tu vida.

Tauro : La luna en Escorpio los ayuda a entregarse al amor y la pasión y a comenzar el día con alegría junto con tu pareja. Se abre un clima emocional profundo que les permite expresar deseos que usualmente callan. Organizan un recreo espiritual.

Géminis : Algunas dificultades en el diálogo con tu pareja pueden traerte enojos con luna en Escorpio. Tiempo de no hablar. Si dejás que todo se acomode solo, vas a notar que la pasión vuelve con más fuerza. Pasión compartida de a dos.

Cáncer : El trabajo aumenta con la luna en Escorpio y te ayuda a ver más clara tu relación con el amor. Este movimiento emocional te da el valor para hablar de lo que realmente querés en tu vínculo. Vives el amor como un adolescente.

Leo : Recibes más amor de lo que te imaginas con luna en Escorpio. Proyectas salidas románticas. La pasión se enciende y te anima a mostrar tu lado más seductor y valiente. Te llevas todos los laureles por triunfos de pasión.

Virgo : La pareja permite acceder a deseos mejores y ambos se comprometen en una relación a largo plazo. La intimidad crece y te permite sentir seguridad emocional donde antes había dudas. La pareja ideal es para disfrutarla ahora.

Libra : El amor se presenta para comprometerse de verdad. Pasión que se necesita para ordenar la pareja. La luna te empuja a dejar de evitar conversaciones decisivas y a elegir lo que te hace bien. Están justo donde quieren y se necesita.

Escorpio : La luna desde su signo los ayuda a rodearse de amor y tener amantes. Te animas a lo que nunca hicieron. Una oleada de magnetismo personal atrae encuentros intensos y transformadores. Te colmas de amor más de lo necesario.

Sagitario : Te lanzas a la aventura del verdadero amor y mucha pasión, salidas al exterior. Esta influencia despierta tu deseo de compromiso emocional sin perder libertad. Pareja estable y festejos para quedar hechizados de pasión.

Capricornio : Mucha gente alrededor de tu pareja impide relacionarse felizmente con la pasión. La luna te invita a recuperar intimidad cuidando los límites con terceros. Te dejas llevar sólo por el camino de la pasión y el amor.

Acuario : Reaparece un amor del pasado y te animas a soltarte y entregarte a la pasión verdadera. Algo dentro tuyo se ablanda y abre la puerta a una conexión emocional más honesta. Descubres en el amor a quien seguir de verdad.