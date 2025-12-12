Lee tu horóscopo diario del 12 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna en oposición trae tensión emocional: brillan en el trabajo, pero el amor se vuelve confuso y reactivo. Mejor descansar y no forzar conversaciones. Si soltás el control, recuperás paz mental y claridad para decidir mañana. Llegan noticias justas que equilibran tu día.

Tauro : Se sienten apoyados afectivamente y avanzan en proyectos que mejoran su futuro, incluso viajes o cambios de vida. Hoy entenderás qué vínculo vale la pena sostener y cuál te impulsa hacia adelante. Crecimiento y resultado visible en lo laboral.

Géminis : Necesitan darle espacio al otro y no encerrarse en la mente. La luna los vuelve más sensibles y sociables. Hablar desde la sinceridad abre puertas que hoy parecían trabadas. Palabras claras que ordenan todo.

Cáncer : La luna los desestabiliza y conviene frenar reacciones impulsivas. Esperen a que baje la tensión emocional. Un gesto de cariño familiar te devuelve eje y calma instantánea. Contención emocional auténtica.

Leo : Día de brillo personal: comparten, disfrutan y el amor se fortalece. Todo fluye hacia compromisos más firmes. Un reconocimiento inesperado eleva tu ánimo y tu confianza. Celebraciones y unión verdadera.

Virgo : Encuentran satisfacción en organizar, planificar o resolver pequeños pendientes. La luna los ordena emocionalmente. Un detalle mínimo te da una solución grande que estabas esperando. Resoluciones externas que alivian.

Libra : Día ideal para la pareja, acuerdos y viajes. La luna en su signo abre caminos y suaviza tensiones. Una conversación profunda mejora un vínculo que pensabas perdido. Guía y bendiciones en tus decisiones.

Escorpio : No se sienten al máximo, pero logran pequeños avances y acuerdos útiles. La energía pide paciencia. Algo que parecía trabado finalmente se acomoda sin que lo fuerces. Equilibrio y acuerdos que convienen.

Sagitario : Sentís el peso de la exigencia laboral, pero sabés que te construye a futuro. La Luna en Cáncer te ayuda a ver qué vale la pena sostener y qué ya no suma. Lo que hoy parece esfuerzo, mañana se convierte en estabilidad. La rueda de la fortuna en lo que estás haciendo ahora.

Capricornio : La diplomacia de Libra permite resolver tensiones y recuperar brillo, incluso si cuesta ceder. Un gesto de diálogo abre una puerta laboral que parecía cerrada. Progreso económico y seguridad.

Acuario : Reuniones, acuerdos y conversaciones productivas. La energía se mueve en tu favor. Una idea tuya encuentra apoyo inmediato y se concreta rápido. Prudencia al hablar evita conflictos.