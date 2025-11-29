La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 1 hasta el 5 de diciembre del 2025.

LUNES

Aries: Diciembre te impulsa a reconstruir tu mundo desde un lugar más consciente y auténtico. Cerrás el año con claridad emocional, mayor seguridad interna y la sensación de que encontraste un amor o vínculo que te devuelve paz. El nuevo ciclo trae suerte en proyectos personales y decisiones importantes.

Tauro: El mes te invita a abrir la mente, explorar nuevas ideas y conectar con personas o culturas distintas. La vida se vuelve más profunda y significativa. Terminás diciembre rodeado de afecto verdadero, haciendo planes de viajes y soñando a largo plazo. Se afianza tu capacidad para construir bases sólidas para el año que llega.

Géminis: Diciembre te muestra cuánto creciste en tu mundo interno y en tu espiritualidad. Tenés fuerza para organizar tu vida, planificar nuevas metas y asumir compromisos afectivos más maduros. Cerrás el mes con mayor estabilidad emocional y la posibilidad real de una relación que te haga sentir acompañado.

Cáncer: Este mes te aporta seguridad emocional y un amor que se siente más honesto y equilibrado. Conectás con tu sensibilidad de un modo más maduro, entendiendo qué necesitás para estar bien. El clima general te empuja al trabajo en equipo, a aventurarte un poco más y a decidirte a avanzar sin miedo.

Leo: Llegás a diciembre con impulso creativo y ganas de concretar metas importantes. Cerrás proyectos, te organizás mejor y mirás el año siguiente con ambición renovada. También cosechás vínculos leales y afectos que supiste cuidar. Se abre un tiempo para construir algo grande con confianza y visión.

Virgo: El mes te trae oportunidades que parecían trabadas y logros que esperabas hace tiempo. Te reconocen, te valoran y recuperás motivación. En lo afectivo llega estabilidad, claridad y un amor más realista y comprometido. Cerrás diciembre con orgullo por lo construido y con metas altas para el año que sigue.

Libra: Diciembre se llena de encuentros, celebraciones y ganas de compartir con quienes querés. Organizás tu vida afectiva con mayor madurez y tomás decisiones valiosas. Aceptar ciertos cambios te abre oportunidades nuevas para el año por venir. Tu creatividad y tus ideas brillan más que nunca.

Escorpio: Terminás el año ordenando tu energía, organizando tu vida práctica y eligiendo vínculos más sanos. Te sentís más fuerte y con control de tus emociones. El mes trae estabilidad, claridad en tus decisiones y un cierre emocional mucho más tranquilo. Encarás el nuevo ciclo con proyectos firmes y mejor direccionados.

Sagitario: Diciembre te llena de entusiasmo, expansión y alegría. Cerrás capítulos importantes y te reencontrás con tu armonía interna. El amor se siente liviano y honesto, y te rodeás de personas que te hacen bien. El próximo año trae viajes, crecimiento y oportunidades para disfrutar más de la vida.

Capricornio: El mes te da fuerza, vitalidad y capacidad de renovación. Te enfocás en proyectos importantes y recuperás estabilidad personal. La vida afectiva se vuelve más profunda y sentís un amor que te acompaña de verdad. Cerrás el año con bases sólidas y con la sensación de estar construyendo algo significativo para tu futuro.

Acuario: Diciembre trae apoyo, conexiones valiosas y personas que te ayudan a avanzar. Recuperás fe, rearmás tu vida familiar y encontrás estructura donde antes había caos. Terminás el año con una visión más clara de tu destino y con ganas de guiar a otros desde tu experiencia.

Piscis: El mes te ayuda a hacer un balance sincero sobre lo vivido y a ordenar tu vida emocional y práctica. Los conflictos afectivos se suavizan con diálogo o escapadas románticas. Hacia fin de mes recuperás estabilidad, firmás acuerdos importantes y sentís que cerrás el año con justicia y coherencia. El próximo ciclo te encuentra más firme y seguro.

MARTES

Aries: Es un buen día para activar, para no tener miedo, para aprovechar la energía favorable. Además, se destraban decisiones que venías postergando y aparece una motivación interna muy fuerte. La pasión que estimula tu vida.

Tauro: Te ubicás en el primer lugar gracias a la Luna en tu signo. Conseguís abrir las puertas que te habían cerrado. Sentís estabilidad emocional, mayor seguridad y una confianza que te impulsa a moverte hacia tus objetivos. Encontrás una persona que te guía.

Géminis: Se desencadenan sucesos buenos que traen beneficios uno tras otro. Impulsos positivos en el trabajo. Tus ideas fluyen con claridad y una conversación clave te abre un camino profesional nuevo. Una nueva inversión en tu vida material.

Cáncer: Te sentís muy feliz con el hogar que compartís con amistades nuevas. Recuperás una amistad olvidada. Te rodea una armonía afectiva que te devuelve paz, pertenencia y ganas de compartir más. Felicidad en la familia y los hijos.

Leo: Romances que se rearman mágicamente. Tiempo de tocar retirada en el trabajo, puede haber problemas. Hoy tu intuición emocional está afilada y te muestra claramente quién vale y quién suma de verdad. Número uno para el amor con fertilidad súper desarrollada.

Virgo: La justicia está a favor en tu trabajo con la Luna en Tauro. Ganás más dinero para ayudar a quien quieras. También recibís el reconocimiento que merecías, lo que te impulsa a organizar mejor tus ingresos. Trabajás mucho y te das algunos gustos que siempre quisiste.

Libra: Tu pareja es lo mejor que tenés. Aprovechá el amor de tus amigos que de verdad te aman. Hoy entendés con claridad quién te suma armonía y quién te da la paz que necesitás. Hace que veas la tranquilidad en lo que trabajás.

Escorpio: La Luna en oposición te da cualidades para poder comunicarte y no esperar más de lo que te pueden dar. Este tránsito te ayuda a ordenar emociones intensas y a poner límites sin culpa. Lo que tienen entre manos laboralmente se hará seguro.

Sagitario: Todos los planetas en tu signo estimulan tu optimismo, tu razón de ser alegre y destacarte en tu trabajo con tranquilidad. Se activa un entusiasmo renovado que te impulsa a iniciar proyectos y celebrar incluso los logros pequeños. Festejos de amor brindando para que sea más divertido vivir en pareja.

Capricornio: Recibís una noticia en tu trabajo; la Luna en Tauro hace de este día tu “día de suerte”. Un acuerdo, llamada o confirmación laboral te devuelve estabilidad y confianza. Un ángel protector de los deseos te da la seguridad de que lograrás tu propósito.

Acuario: La Luna en un signo poco afín desordena las ganas de amar y ser amado. Momentos de desconcierto. Es clave tomarte el día con calma y escuchar más tu intuición que tus dudas o temores. Sabiduría y conocimiento que llegan de tu propia intuición.

Piscis: Aparecen temas pasados que mejor no querías ni enterarte. Ponés fin a una situación insostenible. Lo que hoy se corta, se libera: recuperás aire, claridad y fuerza para seguir más liviano. Cortando lo que no puede ser desamarrado con la justicia a favor.

MIÉRCOLES

Aries: Piensan en estudios nuevos y en viajes a lugares con filosofías de vida diferentes. Organizan un plan feliz con la Luna en Géminis. Además, una conversación clave les abre un camino que no estaban viendo. Los triunfos en el trabajo están asegurados.

Tauro: La energía de la Luna en Géminis los ayudará a encontrar el amor para un futuro en compañía de alguien que les aporte optimismo. Hoy aparece una posibilidad afectiva que les devuelve ilusión y frescura. Desafíos laborales nuevos.

Géminis: Brillan gracias a la energía que aportan los demás a sus vidas con la Luna en su signo. Tiempo de recibir las mejores respuestas de amor. Se sienten más livianos, creativos y con ganas de iniciar algo que los entusiasme. La empresa en la que estás trabajando tiene crecimiento.

Cáncer: Un día para encontrarse con respuestas internas, el Sol en Sagitario los optimiza. Se convierten en guías de los demás y verán cómo se abren las puertas. Una señal o mensaje emocional confirma algo que venían sintiendo. Recibís paz espiritual.

Leo: Día para aprovechar, para disfrutar en lo que quieren hacer. Amor, dinero y trabajo, todo a favor. Confían en la vida. Una propuesta inesperada les devuelve entusiasmo y ganas de avanzar. Tiempo para recomponer la pareja.

Virgo: Organizan un viaje de relax con la pareja y proyectan un futuro con mucho trabajo e ideas. Hoy encuentran claridad mental para ordenar proyectos que tenían dispersos. Nuevos descubrimientos en la vida personal que te hacen permitir amar.

Libra: Se presentan viajes por trabajo, que se comparten con amigos y socios divertidos. Recibís noticias que te motivan. Una oportunidad social o laboral te acerca gente valiosa. La justicia a favor en las palabras y las relaciones públicas.

Escorpio: La Luna en Géminis es el guía que los hará confiar en ustedes mismos. Apóyense en lo que son y en lo que saben hacer. El resto vendrá solo. Una idea brillante surge de manera espontánea y los ayuda a resolver un problema. Justicia en el dinero.

Sagitario: Resuelven lo que dejaron colgado, gracias a esta Luna en Géminis cuentan con quien los ama. También se acomodan conversaciones que necesitaban claridad emocional. Sabiduría en el dinero y tiempo de apostar a lo nuevo.

Capricornio: La Luna en Géminis los ayuda a tener amor, beneficios en el trabajo y en la pareja. Esta Luna los acompaña para crecer y mejorar. Se destraba un pendiente laboral que les devuelve tranquilidad. El Sol los iluminará dentro de poco y les dará su pareja ideal.

Acuario: La Luna en Géminis te ayuda a analizar tu trabajo. Se abren las ideas para el futuro con todo a favor. Te animás a expresar una idea que será bien recibida por los demás. Equilibrio y mejoras en la relación con los demás y buenos intercambios.

Piscis: Sólo podrán tomar una cosa por vez, la Luna en Géminis los marea. ¡A aceptarlo! Cortan por lo sano. Hoy una decisión rápida los libera de una carga que venían arrastrando. Justicia laboral y sobrantes económicos que ayudarán a invertir sobre lo nuevo.

JUEVES

Aries: La Luna llena desata tu ansiedad típica. Trabajo exitoso con muchas ideas. Además, esta energía te impulsa a tomar decisiones rápidas que abren nuevas oportunidades inmediatas. Y también te anima a confiar más en tu instinto, que será tu mejor guía en estos días intensos.

Tauro: La Luna llena te da ideas y te ayuda a recomponer la comunicación laboral pendiente. También te invita a soltar pequeñas tensiones emocionales que venías cargando sin darte cuenta. Y te empuja a priorizar tu bienestar, dándote permiso para poner límites sin culpa.

Géminis: La Luna llena en tu signo aumenta la comunicación entre los compañeros de trabajo. Aprovechá este clima para aclarar situaciones que venían trabadas y avanzar con fluidez. Y te motiva a mostrar tu creatividad sin filtros, recibiendo buen feedback del entorno.

Cáncer: Las ideas laborales se activan. Con Luna llena en Géminis es tiempo para el amor. Es un buen momento para expresar lo que sentís sin miedo a ser vulnerable. Y además te anima a abrirte a nuevas conexiones afectivas que te nutren emocionalmente.

Leo: La energía afectiva mejora, con la Luna llena en Géminis es tiempo para el amor y la gemelidad. Sentís que tu brillo vuelve a encenderse y atraés más de lo que das. Y tu magnetismo aumenta, logrando que recuperes vínculos o conquistes nuevos espacios personales.

Virgo: La Luna llena te ayuda a unirte más con tus compañeros de ruta. Lográs organización afectiva. Te sentís más estable emocionalmente y eso ordena todo tu panorama personal. Y aparece una claridad mental que te permite resolver pendientes que venías postergando.

Libra: Excelente Luna llena para proyectar organización y buenas ideas para el amor. Entrás en una fase donde equilibrar vínculos te resulta más natural y fluido. Y también encontrás fuerzas para cerrar etapas que ya no aportan armonía a tu vida.

Escorpio: Aumenta tu energía y nervios con el amor con Luna llena. Esta intensidad te permite conectar con tus deseos más profundos, aunque te cueste expresarlos. Y se activa tu intuición, revelándote verdades que necesitabas reconocer.

Sagitario: Ahora la Luna llena genera trabajo, sociedades y buenos intercambios de a dos. Es un periodo ideal para cerrar acuerdos que te beneficien a largo plazo. Y además te impulsa a confiar más en quienes te acompañan, fortaleciendo vínculos clave.

Capricornio: La Luna llena cambia tus planes y te desborda, te obliga a organizarte con el otro. Aunque te incomode, este movimiento te abre nuevos caminos de crecimiento. Y te ayuda a delegar más, permitiéndote recuperar energía y claridad mental.

Acuario: La Luna te estimula, llena te da un gran trabajo afectivo y te ayuda a sentirte amado. Notás mayor receptividad del entorno y eso te impulsa a mostrar más tu sensibilidad. Y descubrís que comunicar tus necesidades mejora muchísimo tus vínculos.

Piscis: La Luna llena te estimula el amor alrededor de tu vida. Tu trabajo mejora de a dos. Te abrís más a recibir ayuda y eso acelera tus procesos creativos y emocionales. Y encontrás señales claras que te muestran hacia dónde dirigir tu energía afectiva.

VIERNES

Aries: Cambios en la familia con Luna en Cáncer. Tus padres toman un lugar importante y una conversación pendiente vuelve para resolverse de una vez. Notás que un vínculo cercano necesita más presencia emocional y hoy podés ofrecerla sin presión. La justicia a favor en los proyectos de pareja.

Tauro: Aumenta tu popularidad laboral y retomás una clase o estudio que estaba pausado. La Luna en Cáncer te vuelve más receptivo, por lo que tus esfuerzos comienzan a ser valorados por quienes pueden impulsarte. Aprovechá esta sensibilidad para ordenar lo pendiente. Número uno en el amor y la capacidad de dar.

Géminis: Hacés sacrificios por alguien querido y hoy acompañar vale muchísimo. La Luna en Cáncer te abre el corazón y te ayuda a recuperar la palabra justa para recomponer un lazo familiar. Se activa un entendimiento profundo que no necesita explicación. Los enamorados: compartí con esa persona que amás.

Cáncer: Cambios repentinos en el trabajo te obligan a reaccionar rápido, pero lo hacés con éxito. La Luna en tu signo potencia tu intuición para resolver lo complicado sin perder armonía. Algo que parecía pesado se acomoda solo cuando dejás de resistirte. Rueda de la fortuna: dejá que las cosas pasen.

Leo: Combinación ideal para el amor: aparece un romance o renace la chispa en la pareja. La Luna en Cáncer te hace bajar la guardia y entregarte con más suavidad. Un gesto afectivo te demuestra que lo que querés también te quiere. Todo lo que quieras en el amor es posible hoy.

Virgo: Todo lo que pase lo transitás con alegría porque entendés que te acerca a un objetivo mayor. La Luna en Cáncer activa un proyecto laboral que venía frenado y te muestra una salida creativa. La intuición hoy pesa tanto como la lógica. La sabiduría del amor está en tu vida ahora.

Libra: Intercambios, palabras y proyectos, pero la Luna en Cáncer demora lo que querés acelerar. Esa pausa te permite mirar mejor y no actuar desde la ansiedad. Lo que hoy se frena, mañana toma una forma más justa y equilibrada. Tenés el mundo en tus manos, lo que querés lo podés tener.

Escorpio: Tu pareja te apoya en la profesión y se nota en la energía de hoy. La Luna en Cáncer suaviza tensiones y despierta una ternura que fortalece acuerdos importantes. Un viaje o plan futuro de a dos ordena prioridades. Un viaje une a la pareja para un proyecto de dinero.

Sagitario: Sentís el peso de la exigencia laboral, pero sabés que te construye a futuro. La Luna en Cáncer te ayuda a ver qué vale la pena sostener y qué ya no suma. Lo que hoy parece esfuerzo, mañana se convierte en estabilidad. La rueda de la fortuna en lo que estás haciendo ahora.

Capricornio: Extrañás a alguien querido y la Luna en Cáncer te muestra que es momento de acercarte. Recuperar ese vínculo te da más fuerza de la que imaginás. Una charla sincera ordena emociones que postergaste demasiado. Rueda de la fortuna en la acción, la voluntad y el trabajo.

Acuario: Hacés algo personal que te eleva y te conecta con tus deseos reales. La Luna en Cáncer te vuelve más perceptivo y te ayuda a entender qué te hace bien y qué te resta energía. Te animás a pedir lo que necesitás sin miedo a quedar expuesto. Tu brillo ilumina a los demás.

Piscis: Día de bienestar, la Luna en Cáncer te acerca a los tuyos y te devuelve sensibilidad creativa. Renovás tu hogar o lo llenás de algo nuevo que te inspira. Una emoción guardada se libera con suavidad y te deja más liviano. Rompés estructuras y cambiás tu cabeza.