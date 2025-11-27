Lee tu horóscopo diario del 27 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna creciente, es indispensable usar los sentimientos, trabajar con el otro para lograr concordancia. Descubrís que ceder un poco también te fortalece y que la unión potencia tus metas. Crecimiento afectivo que ayuda a dar paz a tu alma y sentir reconocimiento.

Tauro : Con la luna creciente te obliga a ir detrás de tus sueños y esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Una señal concreta te confirma que tu perseverancia está empezando a dar frutos. Conquistas a los demás por tu mente ágil; logras destacarte.

Géminis : Las ideas y las sociedades para negocios no tienen energía a favor hoy; con luna creciente es día para tomar un descanso. Al frenar, ves soluciones que antes se perdían entre tantos estímulos y aclarás prioridades. Tu inteligencia te lleva a ganar; tus palabras son claras, firmes y buscan equidad.

Cáncer : La energía de la luna creciente en un amigo de agua te dará buenas pescas; concretas tus planes y festejas con amigos un logro. Sentís un renacer emocional que te devuelve confianza en tu intuición. Abres tu corazón para guiar a los demás con intuición.

Leo : Trabajás los acuerdos con el otro y recibís una buena respuesta de tu familia con luna creciente. Se ordena una situación que te venía preocupando y recuperás autoridad desde la calma. La ley te apoya y lo que te dicen es cierto.

Virgo : Día de desacuerdos en tu ambiente laboral, ya que la luna creciente te desequilibra. Necesitás tomar distancia para no absorber tensiones ajenas y mantener tu claridad habitual. Hablás y defendés lo que sabés con justicia, pero no siempre alcanza.

Libra : La justicia es el don más grande que tenés y con luna creciente aumentan tus sentimientos por la familia. Algo pendiente se equilibra y te permite retomar una conversación importante sin temor. Te sentás a rearmar un proyecto con quien no te entiende.

Escorpio : La luna creciente te da sentido de armonía a tus sentimientos y mejoras. Dejás caer defensas innecesarias y permitís que el amor y la empatía hagan su trabajo. Tenés el don de conquistar el amor.

Sagitario : Día romanticón: la luna creciente te da cualidad para sentir más cerca el amor. Un gesto simple te demuestra que la conexión que buscás está creciendo naturalmente. Éxito en los acuerdos y podés organizarte para crecer con la pareja.

Capricornio : La luna creciente frena tus acciones; la burocracia demora un tema importante que saldrá más adelante. Aunque el avance sea lento, lográs solidificar las bases de algo duradero. Triunfás en el dinero con paciencia y disfrutás de pequeños placeres.

Acuario : Con luna creciente, planes con familia o compañeros de trabajo; abrís tu mente a todas las oportunidades, los cambios son posibles ahora. Una conversación inesperada te abre una ruta nueva que antes no habías considerado. Iluminación, inteligencia para tener más amor nuevo.