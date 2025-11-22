La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 24 hasta el 28 de noviembre del 2025.

LUNES 24/11

Aries: La Luna entrando en Capricornio al inicio de la semana te hace sentir con más fuerza las responsabilidades laborales y profesionales. Es un buen momento para ordenar prioridades y tomar decisiones concretas.

Tauro: La Luna en tierra te ayuda a mejorar temas laborales y a estabilizar tu rutina. Te sentís más seguro para avanzar en acuerdos importantes. Te ofrecen un amor, para poder tomarlo y abrazarte con él.

Géminis: La Luna en el signo más administrativo del zodiaco te vuelve más metódico y organizado. Aprovechá la energía para poner orden donde venías postergando. Lográs amor a través de definir el compromiso a largo plazo.

Cáncer: La Luna en tu signo opuesto y complementario, Capricornio, te despierta una fuerte pasión en el amor. Se activan vínculos que te invitan a madurar emocionalmente. Momentos para compartir el amor

Leo: La Luna en Capricornio potencia encuentros laborales exitosos y oportunidades de crecimiento. Tu disciplina dará resultados visibles hacia fin de semana. Recordás el pasado pero sabés que debés dejarlo.

Virgo: La Luna en Capricornio te abre puertas laborales donde menos lo esperás. Caminos profesionales se ordenan con claridad renovada. De lado diferente encontrás el crecimiento laboral que deseas.

Libra: La Luna en un signo de tierra activa tu trabajo y encuentros con personas de autoridad. Una conversación clave te da una oportunidad muy positiva. Mejorás el amor, brindás por los buenos acuerdos laborales.

Escorpio: Llegan propuestas de trabajo impensadas gracias a la energía de tierra. Es tiempo de aceptar lo que llega. Tu intuición te guía hacia una decisión estable y duradera. Buscás lo nuevo a nivel laboral.

Sagitario: La Luna en Capricornio estimula proyectos, y Venus en Capricornio te aporta un amor útil y realista. Podés concretar un objetivo que venías trabajando en silencio. Sabés esperar de nuevas oportunidades.

Capricornio: La Luna en tu signo activan mejoras afectivas y te unen a quien realmente te valora. Sentís una seguridad emocional que hace tiempo buscabas. Creés que con trabajo aparecen nuevas oportunidades en el amor.

Acuario: Reconstrucción laboral gracias a la Luna en Capricornio, que te brinda estabilidad. Una nueva estructura profesional empieza a tomar forma. Afectividad en tu pareja y familia y planificando próximos objetivos a largo plazo.

Piscis: La Luna en Capricornio te ayuda a desarrollar proyectos laborales y a compartir más con tu pareja. Te enfocás en objetivos que te dan seguridad y crecimiento. Aparecen nuevos deseos laborales a cumplir.

MARTES 25/11

Aries: Mejora la energía y activa el trabajo y el amor, los obliga a levantarse. Un día para animarse a tomar la iniciativa y no esperar más. Lo que les dicen es cierto, acepten propuestas laborales nuevas.

Tauro: Se verá la gran transformación que vienen haciendo. Mejoran y cambian, salen del encierro afectivo. Lo nuevo se siente más liviano y comienza a abrirles caminos. Reciben los llamados que están esperando.

Géminis: Mejoran en amor y compromisos con luna en su signo amigo; cambiás lo que no va y hacés apuestas diferentes. La claridad mental vuelve y te permite ordenar decisiones. Lo que para otros es pérdida para ti es ganancia.

Cáncer: Algunas confusiones nublan tu día y tu razón; necesitás poner paños fríos en el amor para calmar a todos. Buscar tu centro emocional será la clave para no sobrecargarte. Recibís un premio por tus buenas acciones.

Leo: Tiempo de ordenar, de finalizar lo que no va y de resolver temas afectivos. La firmeza en tus decisiones te devuelve fuerza y tranquilidad. Cortá por lo sano lo que no esté bien y renuévate.

Virgo: Día ideal para apegarte a parejas o socios y dejar que ellos tomen decisiones, sobre todo en el amor. Aprender a delegar te libera y mejora tu energía. Sale un viaje renovador energético para encarar nuevas oportunidades.

Libra: Este día es muy bueno para terminar de comprometerte con un futuro verdadero en el amor. La estabilidad afectiva se vuelve más real y concreta. Buscas alcanzar un objetivo laboral de cambio que estaba pendiente.

Escorpio: La Luna en Acuario te dejó poca energía; hoy es día de descanso y más análisis del amor. Escuchar tu intuición te permitirá soltar tensiones innecesarias. Necesitás un retiro espiritual obligatorio para renovarte.

Sagitario: Con Luna en Acuario te llega éxito profesional; luz y positividad de a dos. Un plan que parecía lejano comienza a tomar forma concreta. Dejás girar la rueda a tu favor y te acompaña según tus actos.

Capricornio: Surgen mejoras por la presencia de la Luna en tu signo más amigo; deben activar su lado más afectivo.Expresar lo que sienten les permitirá fortalecer vínculos importantes. Entre lo que dan y reciben en el amor surge la pasión.

Acuario: Suerte y abundancia con Luna en Acuario. El amor cambia y es súper positivo; reciben más amor y mejores respuestas. La energía social se activa y atrae oportunidades nuevas. Brillan y las relaciones públicas son su fuerte.

Piscis: Día en el que se entregan a la paz y al amor, raro en ustedes, pero existe la necesidad de parar. El silencio emocional les devuelve claridad y sensibilidad. Guían a los demás para abrir las puertas de su alma.

MIÉRCOLES 26/11

Aries: Este retroceso te pide frenar y escuchar lo que tu intuición viene susurrando hace tiempo. Viejos miedos o emociones negadas aparecen para ser ordenadas. Es un período para sanar culpas, cerrar ciclos invisibles y confiar más en tu sensibilidad.

Tauro: Tus metas a largo plazo se revisan desde adentro. Saturno retrógrado te muestra qué sueños son verdaderos y cuáles cargan expectativas ajenas. Se redefine tu lugar en grupos, amistades y proyectos. Soltá lo que ya no vibra con tu identidad.

Géminis: Tiempo de reevaluar tu camino profesional y tu rol frente al mundo. Saturno te pide responsabilidad emocional: que tus decisiones laborales tengan alma. Podés sentirte exigido, pero este tránsito te da la claridad para redirigir tu propósito.

Cáncer: Tu fe, tu sentido de dirección y tus creencias profundas se ponen bajo revisión. Saturno retrógrado te invita a cuestionarte qué esperás de la vida y qué te limita. Es un viaje interno de maduración espiritual que te fortalece desde adentro.

Leo: Empiezan procesos de depuración emocional intensa. Saturno te muestra miedos, apegos o patrones que necesitaban salir a la luz. Aunque puede sentirse pesado, te da la oportunidad de recuperar tu poder personal desde la honestidad interna.

Virgo: Los vínculos significativos entran en un período de seriedad y reacomodo. Saturno retrógrado te invita a revisar pactos, roles y expectativas. Aprendés a poner límites más sanos y a construir relaciones desde la madurez emocional.

Libra: Tu rutina, hábitos y salud emocional requieren orden. Saturno pide estructura en lo cotidiano: descanso, presencia y coherencia. Este tránsito te ayuda a cortar con desgastes invisibles y a organizarte mejor para recuperar bienestar.

Escorpio: Tu mundo creativo, afectivo y romántico atraviesa una limpieza profunda. Saturno te hace revisar cómo amás, qué te inspira y qué heridas del pasado condicionan tu expresión. Sanás para volver a disfrutar con autenticidad.

Sagitario: La energía se concentra en tu hogar interno y en tu historia emocional. Saturno retrógrado te lleva a poner orden en vínculos familiares, raíces y temas del pasado. Es momento de asumir lo que sentís y crear una base sólida desde la verdad.

Capricornio: Saturno, tu regente, te invita a revisar tu manera de comunicarte y tus pensamientos automáticos. Se sanan palabras no dichas y se reescriben narrativas limitantes. Es un gran momento para estudiar, reflexionar y ordenar tu mente.

Acuario: Este tránsito te pone frente a tus valores, tu economía y tu autoestima. Saturno retrógrado te muestra qué esfuerzos no estaban siendo reconocidos y te impulsa a reconstruir tu relación con el merecimiento.

Piscis: Saturno retrograda en tu signo y te enfrenta a vos mismo: tus límites, tu identidad, tu fuerza interna. Es un llamado a madurar emocionalmente, a poner estructura a tus sueños y a dejar atrás versiones tuyas que ya no te representan.

JUEVES 27/11

Aries: Con luna creciente, es indispensable usar los sentimientos, trabajar con el otro para lograr concordancia. Descubrís que ceder un poco también te fortalece y que la unión potencia tus metas. Crecimiento afectivo que ayuda a dar paz a tu alma y sentir reconocimiento.

Tauro: Con la luna creciente te obliga a ir detrás de tus sueños y esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Una señal concreta te confirma que tu perseverancia está empezando a dar frutos. Conquistas a los demás por tu mente ágil; logras destacarte.

Géminis: Las ideas y las sociedades para negocios no tienen energía a favor hoy; con luna creciente es día para tomar un descanso. Al frenar, ves soluciones que antes se perdían entre tantos estímulos y aclarás prioridades. Tu inteligencia te lleva a ganar; tus palabras son claras, firmes y buscan equidad.

Cáncer: La energía de la luna creciente en un amigo de agua te dará buenas pescas; concretas tus planes y festejas con amigos un logro. Sentís un renacer emocional que te devuelve confianza en tu intuición. Abres tu corazón para guiar a los demás con intuición.

Leo: Trabajás los acuerdos con el otro y recibís una buena respuesta de tu familia con luna creciente. Se ordena una situación que te venía preocupando y recuperás autoridad desde la calma. La ley te apoya y lo que te dicen es cierto.

Virgo: Día de desacuerdos en tu ambiente laboral, ya que la luna creciente te desequilibra. Necesitás tomar distancia para no absorber tensiones ajenas y mantener tu claridad habitual. Hablás y defendés lo que sabés con justicia, pero no siempre alcanza.

Libra: La justicia es el don más grande que tenés y con luna creciente aumentan tus sentimientos por la familia. Algo pendiente se equilibra y te permite retomar una conversación importante sin temor. Te sentás a rearmar un proyecto con quien no te entiende.

Escorpio: La luna creciente te da sentido de armonía a tus sentimientos y mejoras. Dejás caer defensas innecesarias y permitís que el amor y la empatía hagan su trabajo. Tenés el don de conquistar el amor.

Sagitario: Día romanticón: la luna creciente te da cualidad para sentir más cerca el amor. Un gesto simple te demuestra que la conexión que buscás está creciendo naturalmente. Éxito en los acuerdos y podés organizarte para crecer con la pareja.

Capricornio: La luna creciente frena tus acciones; la burocracia demora un tema importante que saldrá más adelante. Aunque el avance sea lento, lográs solidificar las bases de algo duradero. Triunfás en el dinero con paciencia y disfrutás de pequeños placeres.

Acuario: Con luna creciente, planes con familia o compañeros de trabajo; abrís tu mente a todas las oportunidades, los cambios son posibles ahora. Una conversación inesperada te abre una ruta nueva que antes no habías considerado. Iluminación, inteligencia para tener más amor nuevo.

Piscis: Las amistades más unidas te dan el corazón, su amor y su trabajo. La compasión es tu don y te ocupás de los demás con luna creciente. Sentís que tu sensibilidad encuentra un lugar seguro donde expresarse sin juicio. El amor de todo el mundo es tu gran objetivo.

VIERNES 28/11

Aries: Las conversaciones se alivianan y lo oculto se aclara. Mercurio directo te ayuda a hablar desde la verdad y a tomar decisiones que venías postergando. Recuperás foco y valentía emocional. Sentís que una pieza mental encaja y te libera para avanzar sin dudas.

Tauro: Los vínculos se vuelven más transparentes. Mercurio directo te trae acuerdos, charlas sinceras y una nueva comprensión del otro. Se destraban dilemas afectivos o laborales. Llega una tranquilidad interna que te permite abrirte sin miedo.

Géminis: Tu mente vuelve a ordenarse. Mercurio, tu regente, avanza y te permite resolver temas laborales, trámites y pendientes con lucidez. Recuperás eficiencia y claridad práctica. Retomás tu ritmo natural y la confianza para decidir rápido y bien.

Cáncer: La creatividad y la expresión emocional fluyen sin trabas. Mercurio directo en Escorpio te permite decir lo que sentís desde un lugar poderoso. Retorna la pasión y una visión más auténtica de tus deseos. Te animás a mostrar vulnerabilidad sin sentirte expuesto.

Leo: Se aclaran asuntos del hogar, familia o emociones profundas. Mercurio directo te permite cerrar historias, ordenar conversaciones y recuperar armonía interna. Lo importante deja de confundirte. Una verdad pendiente trae alivio y te ayuda a soltar peso emocional.

Virgo: La comunicación se vuelve precisa, fluida y estratégica. Volvés a conectar con tu racionalidad sin perder profundidad. Mercurio directo te ayuda a expresarte con fuerza y a destrabar proyectos cercanos. Tu mente vuelve a sentirse “limpia”, enfocada y eficiente.

Libra: Los temas económicos y afectivos toman un rumbo más claro. Mercurio directo en Escorpio te hace ver el valor real de lo que das y recibís. Tomás decisiones más justas para vos. Recuperás equilibrio y dejás de dudar tanto antes de actuar.

Escorpio: Mercurio avanza en tu signo y te devuelve la voz, la claridad y el poder personal. Se disipan dudas, sanás mediante la palabra y retomás un camino que te devuelve fuerza y dirección.Lo que revelás ahora transforma vínculos y te posiciona mejor.

Sagitario: Se desbloquean temas internos que te venían pesando. Mercurio directo trae comprensión, calma mental y un cierre simbólico. Volvés a entenderte desde adentro. Te liberás de un miedo silencioso y recuperás optimismo.

Capricornio: Los proyectos grupales y las amistades recuperan fluidez. Mercurio directo ordena planes en equipo, comunicaciones y acuerdos importantes. Volvés a confiar en tus decisiones. Un contacto clave reaparece y te da impulso profesional.

Acuario: La energía profesional se activa y se aclaran tus metas. Mercurio directo en Escorpio te ayuda a negociar, comunicarte mejor y tomar decisiones con visión estratégica. Entendés qué cambia y qué permanece, y eso te da poder.

Piscis: Tu intuición se afianza y tus ideas se alinean con tu propósito. Mercurio directo ilumina certezas internas y te ayuda a ver con claridad qué camino querés seguir. La fe vuelve a tu mente. Un mensaje o señal te confirma que estás donde debés estar.