Marcelo Viggiano, especialista en cultura china, Horóscopo Chino y Feng Shui, comparte semana a semana sus predicciones en TikTok a través de su cuenta FengShuimundo.

Allí explica cómo cada día tiene un animal regente, qué constelaciones intervienen y de qué manera influyen las amistades y antagonismos entre los signos para marcar jornadas más o menos auspiciosas. Con ese enfoque, elaboró una guía energética para los próximos días, ideal para saber cuándo avanzar y cuándo conviene esperar.

LAS PREDICCIONES DE MARCELO VIGGIANO SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO: QUÉ DEPARA EL FIN DE SEMANA Y EL LUNES PARA CADA SIGNO

El viernes 21 llega con energías inestables, pero también con una ventana de avance para los nacidos bajo los signos Perro, Tigre y Cabra. Es una jornada que puede ofrecer pequeñas conquistas en proyectos personales. En el plano afectivo, el Caballo actúa como regente armonioso y trae buena vibra para Gallo, Serpiente y Buey, favoreciendo encuentros y acercamientos.

El sábado 22 se presenta como el segundo mejor día de la semana, con un clima muy positivo aunque no exento de ciertas limitaciones. Los signos Cerdo, Conejo y Caballo tendrán una oportunidad ideal para bodas, inicios de obras, mudanzas, viajes y todo aquello vinculado al crecimiento. Para el resto, será un día neutro, mientras que el Buey deberá evitar compromisos importantes o planes demasiado grandes.

El domingo 23 será especialmente favorable para Rata, Dragón y Serpiente, tanto para realizar solicitudes laborales como para compromisos personales, incluyendo propuestas de matrimonio. También es un buen momento para hacer un regalo significativo. En cambio, los demás signos podrían enfrentar complicaciones legales o trabas burocráticas en lo que intenten iniciar. El Tigre, en particular, debe cuidar su energía y evitar lugares densos o cargados emocionalmente. Las mejores horas irán de 13:00 a 17:00.

El lunes 24 abre la semana con un impulso muy auspicioso: es un excelente momento para bodas, inauguraciones, campañas publicitarias, firmas de contratos o el comienzo de estudios y capacitaciones. La jornada será positiva para casi todos, pero resultará excelente para Dragón, Serpiente y Buey. En el amor, se favorecen los vínculos para Rata, Mono y nuevamente Dragón. El Conejo, sin embargo, será el único signo que no recibirá el beneficio pleno de este día energético.