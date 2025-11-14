Lee tu horóscopo diario del 14 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna entrará a tu signo opuesto ubicándote muy bien con tu pareja. Dejas todo en sus manos. Un gesto de confianza puede acercarte más de lo que imaginás, si soltas el control. Un trabajo nuevo se avecina.

Tauro : Tus proyectos son escuchados por tus superiores y se conceden tus deseos. La estabilidad que buscás se empieza a construir con decisiones firmes y coherentes. Te sacas un diez amando, dejas girar la rueda a tu favor.

Géminis : Iluminado gracias a la luna en un signo compatible, encuentras que tienes muchos amores por elegir. Tu encanto natural se multiplica y sabés atraer sin esfuerzo lo que realmente querés. Número uno en el amor.

Cáncer : La luna en Libra te desequilibra y nubla tus planes. Sales corriendo detrás de quien no sirve. Es momento de cuidar tu energía emocional y priorizar quién sí merece tu entrega. No puedes pedir mucho más.

Leo : Tus ideas apasionadas para una sociedad son bien recibidas. Un acuerdo que se avecina. Un proyecto compartido puede transformarse en una alianza sólida si mantenés la fe. Marcas territorio sobre lo amado.

Virgo : Te sientes afortunado, complaces a tu amor y sabes cómo lograr más. Tu mente práctica encuentra soluciones perfectas para fortalecer tus vínculos. La rueda de la fortuna en pasión activa las relaciones.

Libra : Cambias la estrategia hoy con luna en tu signo, todo está a favor. El universo te devuelve la armonía que sembraste con amor y paciencia. Organizas un viaje o movimiento que estimula el amor y el romance.

Escorpio : Con luna en Libra y el Sol aún en este signo, es tu momento para recapacitar. Tu profundidad emocional te permite ver más allá de lo evidente y sanar vínculos. Reconoces lo que te hace doler la cabeza.

Sagitario : Solo le abres la puerta a quien en verdad se lo merezca; tus planes no son para cualquiera. Tu sinceridad filtra relaciones falsas y atrae solo lo que te impulsa a crecer. Guías a tu pareja por donde quieras.

Capricornio : Tienes más cerca el trabajo que te sirve, solo debes tomarlo. Tu esfuerzo empieza a rendir frutos, y el reconocimiento llega con calma y mérito. La pasión te consume como adolescente.

Acuario : Innovaciones y festejos por los planes de amor. Compartes mucha pasión con tu pareja. Tu creatividad se enciende, y todo lo que soñás juntos puede volverse real. Te lanzas a fantasías impensadas y divertidas.