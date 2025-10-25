La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 27 hasta el 31 de octubre del 2025.

LUNES 27/10

Aries: Reuniones con gente importante, honores y aceptación en mejores lugares sociales mejores. Se comprometen a un nuevo trabajo, la independencia los hace mejorar, y una propuesta inesperada puede ser el impulso que necesitaban para brillar profesionalmente.

Tauro: Saben que ese objetivo material será alcanzado. Hoy con luna en Capricornio golpeen las puertas y con una sonrisa todo se abre a favor. Una inversión los estimula, y la constancia que pusieron por fin empieza a rendir frutos que se disfrutan en paz.

Géminis: Todas las puertas de la profesión se abren positivamente. Hoy tienen la base para empezar a crecer. Haces una inversión en acciones, y un contacto clave te ayuda a concretar un proyecto que venías imaginando desde hace tiempo.

Cáncer: Descubres problemas familiares complejos. Resuelves cambiar y ayudar sólo a quien te ame. La luna en oposición te apaga. Usas tu capacidad para organizar el dinero, y al poner límites sanos recuperás el equilibrio emocional que te hacía falta.

Leo: Abrirán las puertas de un nuevo proyecto profesional. Puede ser vender un plan que ya tienes o un negocio nuevo. La rueda de la fortuna los acompaña en el dinero, y cada paso que dan con pasión los acerca a un reconocimiento merecido.

Virgo: Se sienten a gusto, concretan negocios y crecen laboralmente. La luna en signo de tierra los beneficia en todo. De a poco logran que les empiece a ir como les gusta, y una conversación laboral podría abrirles una puerta estable y duradera.

Libra: Se encontrarán guiados espiritualmente por una persona especial. Hoy con la luna en cuadratura es mejor alejarse de los problemas. Organizas un proyecto a futuro, y tu capacidad para escuchar distintos puntos de vista te dará ventaja en los acuerdos.

Escorpio: Siéntanse libres, sin planes, el sol en tu signo te da todos los beneficios y la luna en Capricornio te ordena con serenidad. ¡Quieran todo! Podrán tenerlo. Y un cambio de rutina traerá la estabilidad que necesitabas para disfrutar sin culpa.

Sagitario: Ponen primera y mejoran en todo sentido. En cada puerto tienen una inversión. Tus ideales mueven montañas, y un encuentro con alguien del pasado puede reavivar una chispa que te inspire a seguir creando.

Capricornio: La luna en Capricornio te produce pasión en el trabajo y te agrega la energía extra que te faltaba. Actúen con cautela con cada novedad, y recuerden que su disciplina sigue siendo su arma más poderosa para ganar en silencio.

Acuario: Descansen unos días, hasta que la luna entre en su signo, pueden sentirse bajos de energía. Mostrarse solo con quien los amen y sin falsas caretas les trae suerte, y esa introspección les revela una verdad que cambia su forma de ver el amor.

Piscis: Toman decisiones sobre quién se queda y quién se va de sus vidas. Dejar atrás lo que no sirve se puede hacer con luna en Capricornio. Hacer lo correcto te hace brillar, y una noticia alegre te confirma que cerrar ciclos fue la mejor elección.

MARTES 28/10

Aries: Con Luna creciente aprovecha a conectarte con los demás, la comunicación será fácil con trabajo. Recompones la agenda laboral con éxito y mejoras, demostrando que cuando te enfocás en lo que hacés bien, nadie puede frenarte.

Tauro: Empiezas a ver que tus proyectos dan sus frutos con luna creciente, aumenta la energía. Te asocias con alguien y los planes dan resultados positivos y viajas, confirmando que tu constancia siempre termina rindiendo frutos reales.

Géminis: La luna creciente en tu signo amigo te hace desbordar de reuniones e intercambios positivos. Lo que te suma cuenta y triunfa tu saber, tus palabras separan y organizan, abriendo una puerta nueva hacia tu merecido reconocimiento.

Cáncer: La luna creciente aumenta el trabajo. Respuestas afectivas que responden a tus deseos más profundos. Tomas la decisión de un viaje con salida al agua, y ese movimiento trae sanación y alivio a tu mundo emocional.

Leo: La relación con el trabajo en pareja o sociedad mejora, con una creciente es tiempo de diálogo. Te dedicas a crecer con éxito. Eres la suerte de la empresa y logras éxito, reafirmando tu papel como líder nato que todo lo vuelve brillo.

Virgo: Encuentras mejoras y crecimiento, cambiando lo que no te sirve para tomar el camino correcto. Recibes aumento en tu trabajo y ganas más lugar, confirmando que tu disciplina es el motor que sostiene tus avances.

Libra: Mejoras los planes con la luna creciente en un signo de aire y agua, te ayudan a sumar a gente de tu pasado para incluir lo nuevo. Una compra activa tu plan laboral, y ese paso marca el inicio de una etapa más próspera y segura.

Escorpio: Recibes respuestas laborales mejores con la luna creciente, aumentan mucho los proyectos. Aparece gente que ayuda. Ordenas tu dinero para que tu empresa crezca más, equilibrando el dar y el recibir en todos los niveles.

Sagitario: Novedades de trabajo con luna creciente. Estar brillando es lo que mereces. El trabajo es TODO y mucho más. Logras disfrutar mucho cada cosa que sientes favorable, y tu alegría contagia oportunidades que multiplican tu éxito.

Capricornio: La luna en cuarto creciente te ubica en un excelente lugar para las relaciones y te destacas en lo profesional. Rueda de la fortuna en el dinero. Compras un bien material, consolidando una base firme para el futuro que estás construyendo.

Acuario: Tienes grandes ideas en tu trabajo y profesión, hoy con luna creciente en tu signo te destacas. Tu socio te sorprende. Organizas un viaje de trabajo y eso te abre nuevas puertas que amplían tu visión y tu influencia.

Piscis: La combinación del Sol en Escorpio y la luna en Acuario te activan para que solo cuentes con los que te aman de verdad. Un proyecto empieza a tomar forma con mucha paciencia, y ves cómo tu talento empieza a ser reconocido de verdad.

MIÉRCOLES 29/10

Aries: Solucionando conversaciones pendientes, con Mercurio en Sagitario te ayuda a desear los planes con éxito. Ordenando el dinero, alcanza para todo, y descubres que al equilibrar tus recursos también armonizas tus vínculos y tu entorno.

Tauro: Tiempo de mejoras afectivas y viajes, con Mercurio en Sagitario te ayuda a hacer buenos intercambios con los demás. Guardas energía para una relación apasionada, y esa chispa te impulsa a avanzar sin miedo hacia lo que realmente querés.

Géminis: Mercurio en Sagitario te activa a tener deseos nuevos. Charlas para sociedades e intercambios. Retomas un viejo tema profesional, y lo haces con tanta claridad que transformas lo pendiente en una oportunidad brillante.

Cáncer: Surgirán respuestas en el orden laboral que exigen justicia. Mercurio en Sagitario te ayuda a proyectar. Dejas afuera personas y no miras para atrás, reafirmando tu poder de elegir con quién querés seguir creciendo.

Leo: La energía de Mercurio en Sagitario te ayuda para asociarte. Cambias tu suerte a favor en el amor. Las relaciones públicas te abren puertas pero te agotan, por eso aprendés a dosificar tu energía sin perder tu brillo natural.

Virgo: Tiempo para organizar el trabajo a futuro. Evalúas el éxito de tu vida profesional y apuestas a lo nuevo con éxito. Por cada cosa que das recibes el doble, y entendés que tu equilibrio interno es el verdadero secreto del progreso.

Libra: Consigues un premio laboral y profesional, Mercurio en Sagitario te motiva. Divides tu tiempo entre tu familia para que te alcance en todo, y comprendés que el éxito real también se mide en amor y presencia.

Escorpio: Mercurio en Sagitario te ayuda a solucionar temas pendientes laborales y darles marcha. Dominas las fieras y la gente, demostrando que tu magnetismo se potencia cuando liderás desde la calma y la convicción.

Sagitario: Excelente energía con Mercurio en tu signo despierta tu éxito laboral. Recibirás respuestas positivas. Vayas adonde sea cambias el mundo, porque tu entusiasmo contagia a todos los que te rodean y abre caminos nuevos.

Capricornio: Acción apasionada para nuevo trabajo. Desafíos, mejoras y te animas a probar todo. La rueda de la fortuna está de tu lado, y tu constancia convierte los sueños en estructuras sólidas y posibles.

Acuario: Sumas gente a tu equipo con Mercurio en Sagitario, decides armar una sociedad. Una explosión de alegría y recibes una compañía inesperada, lo que te impulsa a trabajar con más creatividad y entusiasmo.

Piscis: Tiempo de cerrar proyectos y de cerrar tratos laborales con Mercurio en Sagitario. Marcas un buen territorio laboral sin moverte, afianzando tu seguridad y entendiendo que mantener la calma también es avanzar.

JUEVES 30/10

Aries: La luna en un signo de renovación como Acuario te da mayor desarrollo social. Ordenas el dinero y recibes justicia a favor, abriendo caminos donde antes veías límites y atrayendo nuevas oportunidades de crecimiento.

Tauro: La luna en Acuario activa tus amistades, invita a que tengas cosas de a dos. Trabajas con paciencia para alcanzar tu meta, consolidando vínculos que te ofrecen estabilidad emocional y apoyo constante.

Géminis: La luna en un signo afín activa los trabajos y la buena comunicación. Mejora tu éxito profesional, te permites gustos muy buenos y sentís que tu esfuerzo empieza a dar frutos visibles en lo personal y lo económico.

Cáncer: Hoy la luna en un signo de aire te da excelencia en las relaciones públicas y te ayudará a organizar el trabajo. Premios de dinero en primer lugar, recibes noticias que te devuelven la fe en tu esfuerzo y refuerzan tu confianza.

Leo: Hoy con la luna en aire en oposición mejoran los planes y las ideas con rapidez, aparecen propuestas. Decides trabajar en un proyecto olvidado del pasado y redescubrís talentos que te devuelven la motivación.

Virgo: Resuelves todo lo referente con el trabajo hoy con la luna en un signo de aire, recuperas la alegría. Te sientes con justicia a favor en tu trabajo, recibes noticias legales que ordenan tu panorama y alivian tus cargas.

Libra: Con la luna en un signo afín, aparecen propuestas laborales y profesionales que te harán mejorar. Decides cambiar los planes de trabajo y organizarlos mejor, entendiendo que el verdadero equilibrio nace de animarte a renovarte.

Escorpio: La actitud de acción y voluntad aumenta gracias a la luna en Acuario a pesar de las dificultades, disfrutas del trabajo. Conquistas una persona y recibes respuestas que confirman tu poder para transformar lo que tocas.

Sagitario: La luna en un signo de aire aumenta tus planes de trabajo, logras armar y mejorar el trabajo en equipo. Sigues adelante por lo que te sirve, dejando atrás lo que no te suma y encontrando valor en tu autenticidad.

Capricornio: La energía de la luna en Acuario, en tu signo siguiente, te activa para conquistar un trabajo excelente. Reconstruyen un plan con una casa o una construcción y logras materializar un sueño que parecía lejano.

Acuario: Con la luna en Acuario es indispensable que te apoyes en tus compañeros de trabajo. Inviertes en el trabajo comprando una herramienta importante que te falta y eso potencia tu rendimiento y tu confianza.

Piscis: La posición de la luna en oposición te ayudará a mejorar el diálogo con todos los de tu equipo laboral. Tu propia luz es solo para quien se lo merece, y al reconocerlo abrís espacio para relaciones más sinceras y sanas.

VIERNES 31/10

Aries: Con el Sol avanzando hacia Sagitario, noviembre te impulsa a cerrar capítulos y apostar por nuevos proyectos. La pareja te acompaña, pero también te pide más compromiso. Momento ideal para reparar vínculos, firmar acuerdos o animarte a un viaje.

Tauro: Llega el mes de las oportunidades, donde la estabilidad se combina con cambios positivos. La familia te apoya y podés concretar negocios o viajes que venías postergando. La clave será confiar en tu intuición y abrirte a nuevas experiencias.

Géminis: Noviembre te invita a delegar y descansar. Después de tanto movimiento, llega un momento ideal para evaluar tus metas y planificar el año próximo. En lo profesional, aparecen aliados clave que te ayudan a crecer.

Cáncer: Con Venus en Escorpio, el amor se intensifica y las emociones se vuelven más profundas. Un viaje o reencuentro afectivo puede ayudarte a sanar viejas heridas. Cierre del mes ideal para disfrutar y celebrar tus logros.

Leo: Este mes te permite entender tus emociones y soltar lo que ya no suma. Mercurio en Sagitario activa viajes, estudios y proyectos que renuevan tu entusiasmo. El fuego interno vuelve a brillar con fuerza.

Virgo: Energía de concreción total. Es momento de cuidar tu cuerpo y premiarte por los esfuerzos del año. Se resuelven temas laborales o de salud, y sentís orgullo por lo logrado. Sabiduría interior y comprensión profunda del propósito de tus esfuerzos.

Libra: Te animás a concretar cambios que venías postergando. Los temas familiares y económicos encuentran solución, y el amor te acompaña en este renacer. Mes ideal para brillar y mostrar tu equilibrio natural.

Escorpio: Tu mes del año llega con intensidad y deseo. Venus en tu signo te empuja a comprometerte emocionalmente y a cerrar etapas con madurez. Cambios en el hogar o en lo laboral te llevan a un crecimiento verdadero.

Sagitario: Noviembre es la antesala de tu renacimiento. Se activan viajes, oportunidades y celebraciones. Cerrás ciclos con éxito y el Sol entra en tu signo llenándote de confianza y vitalidad.Logros, alegría y claridad para guiar tus próximos pasos.

Capricornio: Necesitás revisar pendientes y organizarte para el año que viene. Buen momento para enfocarte en metas personales y fortalecer tu resistencia interior. Todo lo que empieces ahora tendrá bases sólidas.

Acuario: Mes de alianzas y trabajo en equipo. Te rodeás de gente que te inspira y que te ayuda a concretar tus ideas. También surgen decisiones importantes en lo afectivo que te dan libertad emocional. Equilibrio, claridad y decisiones correctas que marcan un antes y un después.

Piscis: Con el Sol en Escorpio, te sentís motivado a avanzar en tus sueños. La energía te acompaña para crecer en lo afectivo y profesional. Un cambio de casa o proyecto puede marcar una nueva etapa de madurez. Compromiso emocional, estabilidad y amor que te nutre profundamente.