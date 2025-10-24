Lee tu horóscopo diario del 24 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna en Sagitario te ayuda a ver el futuro con claridad, optimismo y seguridad. Empiezan a transitar caminos increíbles, y una propuesta inesperada puede impulsarlos a tomar una decisión valiente que marcará un nuevo rumbo.

Tauro : Hoy la luna en Sagitario ubica los movimientos en primer lugar. Las puertas del cielo se abren a tu paso. Un examen sale bien, y una conversación pendiente se resuelve con alivio y sensación de renacimiento.

Géminis : Con la energía un poco baja por la luna en oposición. Asumir el compromiso de dar para recibir es un trabajo difícil pero sano, y al equilibrar tu energía interna recuperás el brillo y la curiosidad que te caracteriza.

Cáncer : Sienten unas ganas de viajar maravillosas. Van organizando una salida en compañía de su pareja. Se comprometen con gente que depende de sus enseñanzas, y descubren que al cuidar a otros también sanan su propio corazón.

Leo : Mejoría en su trabajo gracias a la luna en fuego. Pasan exámenes que salen bien. Ponen primera para lograr todo. Mirar atrás y reconocer los errores les sirve recomponer el amor, y esa humildad los vuelve aún más irresistibles.

Virgo : Un día con muchos compromisos, que puede hacer que se cambien los planes y termines haciendo todo al revés; la luna en Sagitario los libera. Con actitud consciente logran destacarse, y su capacidad de adaptación les abre nuevas oportunidades.

Libra : Hallarán impulsos nuevos y sus parejas los ayudarán a concretar sus sueños. Se sientan a disfrutar de una nueva propiedad o de la fertilidad en la vida, y todo lo que comiencen ahora crece con belleza y armonía.

Escorpio : Hoy necesitarán un buen consejero o guía espiritual que los ayude a tomar decisiones correctas. Se lanzan a nuevos proyectos sin mirar atrás, y esa libertad interior los conecta con una versión más auténtica y poderosa de sí mismos.

Sagitario : Marca territorio en un nuevo amor, la luna en su signo los ayuda a posicionarse en un lugar excelente. La pareja está por delante. Tú eres tu propia guía, síguela con fe, porque tu intuición te llevará hacia vínculos sinceros y expansivos.

Capricornio : Tienes un día en el que todo tiende a demorarse un poco. Así como es arriba es abajo, revean las cosas varias veces antes de actuar, y confíen en que los retrasos son parte de un orden que los protege del error.

Acuario : Aprovechen para tomar distancia del amor esta semana y de las personas que quieren. Digan “¡No!” a quien no se lo merezca. Ser lo que son y creerlo les abre las oportunidades, y la soledad momentánea será su fuente de inspiración y claridad.