Lee tu horóscopo diario del 22 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Realizan cambios laborales, cultivan los deseos, arman sus objetivos. La rueda de la fortuna del dinero te acompaña, y con tu empuje lográs materializar los resultados que venías esperando, consolidando una base firme para tus próximos pasos.

Tauro : La luna en Escorpio te pide que te apoyes en tu pareja y aceptes ayuda en lo que necesites. Firmeza en la economía, y una nueva oportunidad de invertir en lo que amás te demuestra que la estabilidad también puede ser apasionante.

Géminis : El trabajo y los acuerdos mejoran con la luna en Escorpio. Tus proyectos avanzan con pasión, y esa energía de intercambio te ayuda a crear alianzas sólidas que te permitirán crecer profesional y emocionalmente.

Cáncer : La luna en Escorpio te ayuda para impulsar tus deseos. Verás cómo crecés profesionalmente. Proyecto material que crece y mejora, abriendo un nuevo ciclo de seguridad económica que también fortalece tu autoestima.

Leo : Lo que debas enfrentar es lo mejor. Proyectás deseos con tu pareja para el futuro. Recibís los honores de la empresa en la que trabajás, y con ese reconocimiento también se renueva tu deseo de liderar desde la generosidad y el ejemplo.

Virgo : La presencia de la luna en Escorpio te beneficia en tu trabajo. Juntás energía para dar un gran salto. Sabés ordenar tu economía con triunfo, y encontrás el equilibrio perfecto entre el esfuerzo sostenido y el placer de disfrutar tus logros.

Libra : La luna en Escorpio te conecta con tu energía para los desafíos y la justicia. Aumentan tus bienes y mejorás los objetivos personales y económicos, reafirmando tu talento para unir lo estético con lo práctico y crear verdadera abundancia.

Escorpio : La luna en tu signo organiza tu amor. Contención laboral, tus jefes te protegen. Mejorás la paciencia. Aceptás un nuevo amor con mejores desafíos, y al abrirte emocionalmente también sanás viejas heridas del pasado.

Sagitario : La luna en Escorpio mejora tus planes con la pareja. Con el sol en Libra te ayuda la diplomacia. Premios laborales, vas con bríos a conquistar nuevos proyectos y sentís que tu fuego interno vuelve a encenderse con una motivación fresca.

Capricornio : Con la luna en Escorpio tu signo se destaca laboralmente. En lo personal, te animás a brillar sobre los demás. Juntás un dinero y reinvertís, afianzando tu sentido de responsabilidad y apostando por un crecimiento duradero.

Acuario : Con la luna en Escorpio se apaga un poco tu ser estrella, se frenan los planes personales. Mucho trabajo con esfuerzo y no te sentís recompensado hoy, pero tu constancia será la clave para transformar la carga en un éxito real a futuro.