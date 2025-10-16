Lee tu horóscopo diario del 16 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Excelente día, con Luna en Virgo todo lo puedes reinar con tu gran capacidad de liderazgo. Hoy tu iniciativa se mezcla con precisión y lográs concretar lo que venías planeando. Tu pareja te está haciendo feliz.

Tauro : Llegando a los destinos que quieres alcanzar en el trabajo gracias a la Luna en Virgo. Los resultados de tu esfuerzo comienzan a mostrarse y te dan confianza para seguir avanzando. La pasión te anima a resolver un tema de amor.

Géminis : Hacer planes con la pareja es difícil pero se puede con buen diálogo con la Luna en Virgo. Si bajás a tierra tus ideas, lograrás acuerdos duraderos y mayor estabilidad emocional. Nada te impide llegar a tu éxito apasionado.

Cáncer : Un día para el amor verdadero y tus sentimientos más complicados se ordenan con todos los planetas en Virgo. Te sentís más liviano y abierto a construir vínculos desde la calma. La suerte esta de tu lado en el amor.

Leo : Se ordenan tus emociones y logras mucha comunicación con Luna en Virgo. Un proyecto de a dos te anima y recuperás el entusiasmo perdido. Hoy te sientes un número uno en el amor.

Virgo : Te proponen más amor y recibes buenas propuestas. Logras comunicarte muy bien con tu pareja con la Luna en tu signo. Todo fluye con claridad y seguridad emocional. La pasión te mueve hacia lo que quieres.

Libra : Llega el amor, se siente pero aún no da el sí. Nada de lo que hagas podrá cambiar esta energía, tienes que tener paciencia. Aprendés que el equilibrio también es saber esperar. Haces todo para mejorar tu equilibrio interior.

Escorpio : La Luna en el signo que más te ordena, como Virgo, te hace tener que activar los planes con el amor. Te animás a dar pasos concretos para construir lo que deseás. Fertilidad, alegría y mejora en el amor y confort con el dinero.

Sagitario : La Luna en un signo de tierra te da la posibilidad de ordenar tu vida afectiva con practicidad y realidad. Es momento de tomar decisiones maduras y dejar atrás lo que no suma. El pasado lo descartas y vas por lo nuevo.

Capricornio : La felicidad está presente en el amor con todos los planetas a favor. Recibirás llamados apasionados que confirman lo mucho que valés. Las puertas del amor se te abren a tu paso, excelente.

Acuario : Recibes llamados que esperabas del amor, lento pero seguro; ahora vas por el camino que quieres y bien acompañado. Te das cuenta de que la estabilidad también puede ser emocionante. Sólo le abres los brazos al amor verdadero.