Lee tu horóscopo diario del 14 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Sentís la necesidad de liderar desde una visión más humana y renovada. Plutón te invita a soltar viejos roles y atreverte a crear comunidad desde tu autenticidad. Se activan cambios en tus grupos, amistades y proyectos a futuro.

Tauro : Nuevas metas, nuevos desafíos y la posibilidad de reinventarte en lo que hacés. Plutón directo te da poder para transformar tu imagen pública y avanzar con firmeza hacia lo que realmente te apasiona. El cambio llega a tu ámbito profesional.

Géminis : Te animás a cuestionar tus creencias y abrirte a nuevas formas de ver el mundo. Plutón en Acuario te empuja a crecer a través del conocimiento y los viajes del alma. Se abre una etapa de expansión mental y espiritual.

Cáncer : Plutón despierta en tu zona más profunda, revelando verdades emocionales y vínculos que deben transformarse. Es tiempo de sanar dependencias y reconectar con tu poder personal. Renacés desde dentro, con más claridad emocional.

Leo : En el área de las relaciones, Plutón directo trae sinceridad brutal y cambios inevitables. Si un vínculo se sostiene, será desde la verdad. Si no, se libera. Aprendés a vincularte desde la libertad y el respeto mutuo.

Virgo : Transformás tus hábitos y aprendés a cuidar mejor de vos. Plutón directo te impulsa a dejar lo que desgasta y a elegir lo que realmente te nutre física y mentalmente. La energía plutoniana toca tu rutina, salud y trabajo.

Libra : Plutón directo te conecta con tu deseo más auténtico y con la pasión de crear algo propio. También puede traer transformaciones en temas amorosos o con hijos. Expresate sin miedo. Se enciende la chispa creativa y emocional.

Escorpio : Plutón, tu regente, despierta en tu zona del hogar y la familia. Viejas estructuras emocionales se desmoronan para dar paso a una nueva base más sólida. Sanás raíces, transformás el pasado y encontrás poder en tu vulnerabilidad.

Sagitario : Tu manera de comunicarte cambia profundamente. Plutón directo en Acuario te impulsa a decir la verdad, aunque incomode. Tus ideas tienen fuerza y pueden inspirar a otros. Aprendés a usar tu voz como herramienta de transformación.

Capricornio : La transformación toca tu relación con el dinero, el valor personal y los recursos. Plutón directo te invita a redefinir tu seguridad y tu poder material. Aprendés a generar abundancia desde tu autenticidad, no desde el control.

Acuario : Plutón avanza por tu signo y marca un antes y un después en tu vida. Sentís el llamado a dejar atrás versiones antiguas de vos y a nacer desde una identidad más libre, poderosa y consciente. Empieza tu verdadero renacimiento.