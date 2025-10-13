Lee tu horóscopo diario del 13 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La relación con la pareja se une con más sentimiento gracias a la luna menguante. Alegrías compartidas con los hijos. Nuevas emociones fortalecen los vínculos y te animás a expresar lo que antes callabas. Festejos de amor con mucho más por vivir y brindando por lo que tienen.

Tauro : Toda la creatividad puesta en marcha para el amor, la luna menguante te da más sentimiento. Habilidad para cerrar una sociedad con la gente que más querés. Se abre una etapa de avances concretos y estabilidad afectiva que te da seguridad interior. La pasión por el amor te da premios maravillosos. La persona que amás te hace sentir mejor.

Géminis : Con la luna menguante se concretan planes de cambio en la relación con la pareja. Planificás viajar a un lugar desconocido. La comunicación sincera te acerca a acuerdos y nuevas experiencias compartidas. Tenés el mundo por conocer; pedí tus deseos sabiendo que podrás obtenerlos cambiando lo que ya no sirve.

Cáncer : La inspiración con el amor, la luna menguante en tu signo te da más unión afectiva. Pruebas superadas que dan por resultado nuevas historias mejores. Recuperás confianza y serenidad, sintiendo que el corazón vuelve a encontrar su hogar. Número uno en el amor junto a la familia, los varones se destacan por sus logros.

Leo : Aparece una persona con la que se puede vivir una historia de amor verdadera. Con luna menguante recibís noticias que esperabas hace tiempo. Buen encuentro de a dos. El amor se vuelve espejo de crecimiento y te impulsa a mostrar tu versión más genuina. Tenés solidez junto con tu pareja, lográs armar una vida muy feliz.

Virgo : Te destacás por tu gran virtud, la paciencia con el amor. Con luna menguante verás que esperar valió la pena. Las recompensas llegan y el equilibrio emocional vuelve a sentirse dentro del hogar. Decorás tu hogar en búsqueda de armonía. Te sentís más unido con la familia.

Libra : Organizás un viaje dentro del mismo continente. Compras de bienes para la pareja. Resolución de una situación familiar. Nuevos acuerdos fortalecen los vínculos y traen serenidad a tu entorno. Sos quien aconseja a tu pareja en el tema del dinero; te escucha y aumenta su credibilidad.

Escorpio : Unión, matrimonio, amor, gracias a la luna menguante. Todo empieza a ser posible en tu vida afectiva. La confianza y el deseo renuevan tu energía, abriendo la puerta a compromisos más profundos. Posible verte reflejado en tu pareja ideal. Un tiempo de valorizar la relación con una historia verdadera.

Sagitario : Gracias a la luna menguante conocerás un amor muy sensible que te ayude a reparar heridas del pasado. Te animás a vivir una historia mejor. La ternura y la comprensión abren un nuevo ciclo de alegría y sanación emocional. La pasión por el trabajo te acompaña para activar tu voluntad.

Capricornio : Adquirís el dominio de tu pareja. Madurás el diálogo con quienes te costaba reencontrarte. La luna menguante en tu signo opuesto te da la posibilidad de amar de verdad. La estabilidad llega desde la empatía y el perdón, liberando cargas emocionales viejas. Felicidad con la pareja y la familia. Momentos inolvidables.

Acuario : Tendrás un premio por lo que sentís hacia el otro. Los planes laborales tendrán éxito garantizado. Recompensás a los que amás con la luna menguante en Cáncer. Lográs equilibrio entre el amor y las responsabilidades, fortaleciendo tus lazos más importantes. Triunfás en el trabajo y juntás el dinero que necesitás para una inversión.