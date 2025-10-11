La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 13 hasta el 18 de septiembre del 2025.

LUNES

Aries: La relación con la pareja se une con más sentimiento gracias a la luna menguante. Alegrías compartidas con los hijos. Nuevas emociones fortalecen los vínculos y te animás a expresar lo que antes callabas. Festejos de amor con mucho más por vivir y brindando por lo que tienen.

Tauro: Toda la creatividad puesta en marcha para el amor, la luna menguante te da más sentimiento. Habilidad para cerrar una sociedad con la gente que más querés. Se abre una etapa de avances concretos y estabilidad afectiva que te da seguridad interior. La pasión por el amor te da premios maravillosos. La persona que amás te hace sentir mejor.

Géminis: Con la luna menguante se concretan planes de cambio en la relación con la pareja. Planificás viajar a un lugar desconocido. La comunicación sincera te acerca a acuerdos y nuevas experiencias compartidas. Tenés el mundo por conocer; pedí tus deseos sabiendo que podrás obtenerlos cambiando lo que ya no sirve.

Cáncer: La inspiración con el amor, la luna menguante en tu signo te da más unión afectiva. Pruebas superadas que dan por resultado nuevas historias mejores. Recuperás confianza y serenidad, sintiendo que el corazón vuelve a encontrar su hogar. Número uno en el amor junto a la familia, los varones se destacan por sus logros.

Leo: Aparece una persona con la que se puede vivir una historia de amor verdadera. Con luna menguante recibís noticias que esperabas hace tiempo. Buen encuentro de a dos. El amor se vuelve espejo de crecimiento y te impulsa a mostrar tu versión más genuina. Tenés solidez junto con tu pareja, lográs armar una vida muy feliz.

Virgo: Te destacás por tu gran virtud, la paciencia con el amor. Con luna menguante verás que esperar valió la pena. Las recompensas llegan y el equilibrio emocional vuelve a sentirse dentro del hogar. Decorás tu hogar en búsqueda de armonía. Te sentís más unido con la familia.

Libra: Organizás un viaje dentro del mismo continente. Compras de bienes para la pareja. Resolución de una situación familiar. Nuevos acuerdos fortalecen los vínculos y traen serenidad a tu entorno.Sos quien aconseja a tu pareja en el tema del dinero; te escucha y aumenta su credibilidad.

Escorpio: Unión, matrimonio, amor, gracias a la luna menguante. Todo empieza a ser posible en tu vida afectiva. La confianza y el deseo renuevan tu energía, abriendo la puerta a compromisos más profundos. Posible verte reflejado en tu pareja ideal. Un tiempo de valorizar la relación con una historia verdadera.

Sagitario: Gracias a la luna menguante conocerás un amor muy sensible que te ayude a reparar heridas del pasado. Te animás a vivir una historia mejor. La ternura y la comprensión abren un nuevo ciclo de alegría y sanación emocional. La pasión por el trabajo te acompaña para activar tu voluntad.

Capricornio: Adquirís el dominio de tu pareja. Madurás el diálogo con quienes te costaba reencontrarte. La luna menguante en tu signo opuesto te da la posibilidad de amar de verdad. La estabilidad llega desde la empatía y el perdón, liberando cargas emocionales viejas. Felicidad con la pareja y la familia. Momentos inolvidables.

Acuario: Tendrás un premio por lo que sentís hacia el otro. Los planes laborales tendrán éxito garantizado. Recompensás a los que amás con la luna menguante en Cáncer. Lográs equilibrio entre el amor y las responsabilidades, fortaleciendo tus lazos más importantes. Triunfás en el trabajo y juntás el dinero que necesitás para una inversión.

Piscis: Elección y decisión para el amor que corresponde. La unión de los opuestos genera chispas de atracción; la luna menguante te ayudará a darte cuenta. Aprendés a equilibrar deseo y ternura, encontrando plenitud en una conexión auténtica. Excelente tu pareja con la pasión y el sexo, todavía tenés mucho por probar.

MARTES

Aries: Sentís la necesidad de liderar desde una visión más humana y renovada. Plutón te invita a soltar viejos roles y atreverte a crear comunidad desde tu autenticidad. Se activan cambios en tus grupos, amistades y proyectos a futuro.

Tauro: Nuevas metas, nuevos desafíos y la posibilidad de reinventarte en lo que hacés. Plutón directo te da poder para transformar tu imagen pública y avanzar con firmeza hacia lo que realmente te apasiona. El cambio llega a tu ámbito profesional.

Géminis: Te animás a cuestionar tus creencias y abrirte a nuevas formas de ver el mundo. Plutón en Acuario te empuja a crecer a través del conocimiento y los viajes del alma. Se abre una etapa de expansión mental y espiritual.

Cáncer: Plutón despierta en tu zona más profunda, revelando verdades emocionales y vínculos que deben transformarse. Es tiempo de sanar dependencias y reconectar con tu poder personal. Renacés desde dentro, con más claridad emocional.

Leo: En el área de las relaciones, Plutón directo trae sinceridad brutal y cambios inevitables. Si un vínculo se sostiene, será desde la verdad. Si no, se libera. Aprendés a vincularte desde la libertad y el respeto mutuo.

Virgo: Transformás tus hábitos y aprendés a cuidar mejor de vos. Plutón directo te impulsa a dejar lo que desgasta y a elegir lo que realmente te nutre física y mentalmente. La energía plutoniana toca tu rutina, salud y trabajo.

Libra: Plutón directo te conecta con tu deseo más auténtico y con la pasión de crear algo propio. También puede traer transformaciones en temas amorosos o con hijos. Expresate sin miedo. Se enciende la chispa creativa y emocional.

Escorpio: Plutón, tu regente, despierta en tu zona del hogar y la familia. Viejas estructuras emocionales se desmoronan para dar paso a una nueva base más sólida. Sanás raíces, transformás el pasado y encontrás poder en tu vulnerabilidad.

Sagitario: Tu manera de comunicarte cambia profundamente. Plutón directo en Acuario te impulsa a decir la verdad, aunque incomode. Tus ideas tienen fuerza y pueden inspirar a otros. Aprendés a usar tu voz como herramienta de transformación.

Capricornio: La transformación toca tu relación con el dinero, el valor personal y los recursos. Plutón directo te invita a redefinir tu seguridad y tu poder material. Aprendés a generar abundancia desde tu autenticidad, no desde el control.

Acuario: Plutón avanza por tu signo y marca un antes y un después en tu vida. Sentís el llamado a dejar atrás versiones antiguas de vos y a nacer desde una identidad más libre, poderosa y consciente. Empieza tu verdadero renacimiento.

Piscis: Plutón directo activa tu mundo inconsciente. Viejos miedos salen a la luz para ser liberados. Este tránsito te invita a soltar cargas del pasado y prepararte para un nuevo ciclo espiritual. Escuchá tus sueños, traen mensajes de poder.

MIÉRCOLES

Aries: Hoy por la energía de la Luna en Leo te parecerá todo posible, lograrás hacerte entender cueste lo que cueste. Tu carisma crece y podés convertir cualquier conversación en una oportunidad de éxito. Viendo qué más hay en la vida que te permita triunfar.

Tauro: Momento de cambios en los planes laborales del día, la Luna en Leo te puede hacer enfrentarte con gente negativa. Si te mantenés firme en tus valores, terminarás saliendo fortalecido y con respeto ganado. Proyectos de construcción que van en ascenso.

Géminis: Hoy con Luna en un signo muy dominante tendrás todas las posibilidades de éxito de a dos. Las asociaciones y acuerdos que hagas hoy pueden abrirte caminos hacia nuevas metas.Estás subido al carro del éxito, déjate acompañar y así vas mejor.

Cáncer: El trabajo mejora, con Luna en Leo le das toda la importancia y brillas en él. Las recompensas por tu esfuerzo comienzan a notarse y alguien podría reconocer públicamente tu labor. Festejos de a dos en el trabajo con éxito en la familia.

Leo: Debes tomar decisiones, hoy con Luna en tu signo lo harás por el camino indicado. Tu magnetismo atrae miradas y te posiciona en un lugar de liderazgo natural. Felicidad, seguridad, pasión y sabiduría en el amor.

Virgo: Tus proyectos son claros y prácticos, ahora tu vida material te da la seguridad y te une a una persona excelente. Estás listo para consolidar lo que construiste con paciencia y realismo. Sabiduría en el dinero y la realización material.

Libra: Con Luna en Leo tus ideas son escuchadas en tu trabajo. Propones y te darán respuestas rápidas y seguras. Este es un buen momento para negociar o hacer pedidos importantes. Tienes todo sobre la mesa para activar lo que quieres.

Escorpio: La comunicación no es muy buena hoy. Amigos y familia te dejan un poco solo, la Luna en Leo te obliga a dejar que los demás brillen. Aprovechá este silencio para ordenar tus emociones y evitar choques innecesarios. La justicia a favor en tu trabajo.

Sagitario: Es momento de acción, encuentro con más trabajo y comunicación, y ser concreto con el dinero con Luna en Leo. Si te enfocás en tus metas, podrás superar viejas distracciones y avanzar con firmeza. El amor del pasado vuelve a tu mente.

Capricornio: La Luna en Leo te da poder y el Sol en Libra te ayuda a lograr el equilibrio. Justicia a favor, tranquilidad y paz. Hoy se abren caminos donde antes solo veías esfuerzo. Estás aprobado, todo lo que vienes haciendo está perfecto, sigue así.

Acuario: La Luna en un signo opuesto te da la posibilidad de volver a enamorarte y recuperar tiempo perdido. Es un buen momento para escuchar más al corazón y menos a la mente. La suerte te guía, debes dejar que las cosas pasen.

Piscis: Dominas la situación laboral con seguridad gracias a la Luna en Leo. La fuerza interior te ayuda en tu trabajo. Si confiás en tu intuición, lograrás marcar tu propio camino con éxito.Sentado en el reinado que quieres.

JUEVES

Aries: Excelente día, con Luna en Virgo todo lo puedes reinar con tu gran capacidad de liderazgo. Hoy tu iniciativa se mezcla con precisión y lográs concretar lo que venías planeando. Tu pareja te está haciendo feliz.

Tauro: Llegando a los destinos que quieres alcanzar en el trabajo gracias a la Luna en Virgo. Los resultados de tu esfuerzo comienzan a mostrarse y te dan confianza para seguir avanzando.La pasión te anima a resolver un tema de amor.

Géminis: Hacer planes con la pareja es difícil pero se puede con buen diálogo con la Luna en Virgo. Si bajás a tierra tus ideas, lograrás acuerdos duraderos y mayor estabilidad emocional.Nada te impide llegar a tu éxito apasionado.

Cáncer: Un día para el amor verdadero y tus sentimientos más complicados se ordenan con todos los planetas en Virgo. Te sentís más liviano y abierto a construir vínculos desde la calma. La suerte esta de tu lado en el amor.

Leo: Se ordenan tus emociones y logras mucha comunicación con Luna en Virgo. Un proyecto de a dos te anima y recuperás el entusiasmo perdido. Hoy te sientes un número uno en el amor.

Virgo: Te proponen más amor y recibes buenas propuestas. Logras comunicarte muy bien con tu pareja con la Luna en tu signo. Todo fluye con claridad y seguridad emocional. La pasión te mueve hacia lo que quieres.

Libra: Llega el amor, se siente pero aún no da el sí. Nada de lo que hagas podrá cambiar esta energía, tienes que tener paciencia. Aprendés que el equilibrio también es saber esperar. Haces todo para mejorar tu equilibrio interior.

Escorpio: La Luna en el signo que más te ordena, como Virgo, te hace tener que activar los planes con el amor. Te animás a dar pasos concretos para construir lo que deseás. Fertilidad, alegría y mejora en el amor y confort con el dinero.

Sagitario: La Luna en un signo de tierra te da la posibilidad de ordenar tu vida afectiva con practicidad y realidad. Es momento de tomar decisiones maduras y dejar atrás lo que no suma. El pasado lo descartas y vas por lo nuevo.

Capricornio: La felicidad está presente en el amor con todos los planetas a favor. Recibirás llamados apasionados que confirman lo mucho que valés. Las puertas del amor se te abren a tu paso, excelente.

Acuario: Recibes llamados que esperabas del amor, lento pero seguro; ahora vas por el camino que quieres y bien acompañado. Te das cuenta de que la estabilidad también puede ser emocionante. Sólo le abres los brazos al amor verdadero.

Piscis: La Luna en tu signo opuesto activa tus planes afectivos pero en lugares impensados y a los que te es difícil llegar. Si te animás a salir de tu zona cómoda, el amor te sorprenderá. Sigues el amor que te apasiona cueste lo que cueste.

VIERNES

Aries: Venus en Libra te da posibilidad de generar más encuentro con tu pareja. Hoy tu energía se equilibra y te abrís al diálogo, fortaleciendo la conexión emocional. Triunfas con la pareja y crecerá con mucho éxito.

Tauro: Venus en Libra es para tener más amor y magnetismo con la pareja. Te sentís más atractivo y con ganas de compartir momentos placenteros y tranquilos. Sigue por el camino con pasión y proyectos de crecimiento.

Géminis: Eres el mejor en el amor, con Venus en Libra aumentan tus ideas para conquistar en amor. Tu encanto natural brilla y atraes a quien realmente vibra con tu energía. Organizando un buen momento de romance.

Cáncer: Venus en Libra mejora la conexión con la justicia y con tus sentimientos. Te animás a expresar lo que sentís y eso genera mayor armonía en tus vínculos. Triunfas en el amor y mejoras tus sueños de pareja.

Leo: Tendrás las armas para sentirte una fiera con el amor y los planes de la pareja con Venus en Libra. Brillás con magnetismo y tu confianza se vuelve irresistible. Sabes disfrutar del amor y la felicidad familiar.

Virgo: Las actividades de amor con relación a la pareja mejoran y aumentan gracias a la presencia de Venus en Libra. Se abren nuevas oportunidades de unión sincera. Demuestras cuánto amas a todos.

Libra: Venus en tu signo te da felicidad con tu pareja, salidas románticas y mucha satisfacción. Te sentís pleno, radiante y con un atractivo que todo el mundo nota. Proyecto en pareja que se festeja, viven como reyes.

Escorpio: Con Venus en Libra se activan las ideas de amor y romance y de expansión. Te abrís al perdón y descubrís nuevas formas de disfrutar de los afectos. Recuerdas un amor que te ayudará a sanar tu pasado.

Sagitario: Venus en Libra aumenta la seducción y el Sol en tu signo te ayuda a elevar la pasión. Te sentís libre para amar sin miedos y disfrutar el presente. Atracción y poder en el amor concreto que te sirve.

Capricornio: Merecidos éxitos en el amor y con los amigos con Venus en Libra. Tu madurez afectiva te permite disfrutar sin exigencias y fortalecer lazos estables. Usas tus armas seductoras para lograr mejoras en tu familia.

Acuario: Renuevas la pareja. Planeas una compra que te hace concretar el sueño con tu pareja con Venus en Libra. Surgen nuevas metas compartidas que reavivan la ilusión. Tienes la rueda de la fortuna en la familia y la economía.

Piscis: Mejoras a nivel afectivo; las compras que quieres hacer mejoran y aumentan ahora con Venus en Libra. Tu intuición amorosa te guía hacia decisiones acertadas. Cuentas con más amor y suerte.