Lee tu horóscopo diario del 6 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con Mercurio en Escorpio, trabajar con el otro para lograr concordancia es indispensable usar los sentimientos. Además, tu intuición se enciende para guiar conversaciones importantes y encontrar acuerdos que fortalecen tus lazos.

Tauro : Con Mercurio en Escorpio te obliga a ir por tus sueños más profundos esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Tu constancia y paciencia serán la clave para transformar esos sueños en proyectos tangibles que generen estabilidad.

Géminis : Las ideas y las sociedades para negocios no tienen energía a favor hoy, con Mercurio en Escorpio es día para tomar un descanso. Este respiro te dará la claridad necesaria para replantear estrategias y regresar con más fuerza.

Cáncer : La energía de Mercurio en Escorpio, un amigo de agua, te dará buenas pescas; concretas tus planes y festejas con amigos un logro. El apoyo afectivo que recibes fortalece tu confianza y te anima a iniciar un nuevo ciclo personal.

Leo : Trabajas los acuerdos con el otro y recibes una buena respuesta de tu familia con Mercurio en Escorpio. También se activan conversaciones pendientes que despejan dudas y refuerzan tu rol de líder en tu entorno cercano.

Virgo : Día de desacuerdos en tu ambiente laboral ya que Mercurio en Escorpio te desequilibra. Hablas y defiendes lo que sabes con la justicia, pero no siempre alcanza. Aprovecha esta energía para pulir tus argumentos y mostrar tu capacidad de análisis, que al final se impondrá.

Libra : La justicia es el don más grande que tienes y con Mercurio en Escorpio aumentan tus sentimientos por la familia. De esa manera logras construir puentes y mantener la armonía en medio de diferencias de opinión.

Escorpio : Mercurio en Escorpio te da sentido de armonía a tus sentimientos y mejoras. Tienes el don de conquistar el amor. Este período también potencia tu capacidad de expresarte con pasión y profundidad, abriendo nuevas oportunidades en tus vínculos.

Sagitario : Mercurio en Escorpio te da cualidad para sentir más cerca el amor. Éxito en los acuerdos y puedes organizarte para crecer con la pareja. Además, una visión más clara sobre tu futuro afectivo y laboral te motiva a tomar decisiones firmes y constructivas.

Capricornio : Mercurio en Escorpio frena tus acciones, la burocracia demora un tema de importancia que saldrá más adelante. Triunfas en el dinero con paciencia y disfrutas de pequeños placeres. La clave será mantener la calma, pues cada paso lento se convertirá en un avance seguro.

Acuario : Con Mercurio en Escorpio, planes con familia o compañeros de trabajo; abres tu mente a todas las oportunidades, los cambios son posibles ahora. Iluminación, inteligencia para tener más amor nuevo.