Lee tu horóscopo diario del 2 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Progresarás de forma rápida en el amor con luna en Acuario. Los amigos apoyan. Tiempo para celebrar con los que más amas. Hoy tu espontaneidad abre puertas y refuerza la confianza en tu relación.

Tauro : Das pasos seguros. Mejor progreso en el amor. Ofrecimientos y regalos de tu pareja. Propuestas reales para disfrutar de buenos momentos de a dos. El día te invita a valorar los pequeños gestos que fortalecen tu vínculo.

Géminis : Aprobación personal y gran seguridad afectiva con luna en Acuario. Objetivos a largo plazo. Te aferras a tu amor con pasión y devoción para seguir adelante. Hoy tus palabras enamoran y crean compromisos firmes.

Cáncer : Todas las oportunidades para demostrar tu sabiduría intuitiva y razonamiento en la pareja. Te destacas por tu brillo y el amor te responde. Un día ideal para hablar desde el corazón y sanar viejas heridas.

Leo : Es momento de independencia afectiva, hay mucho para elegir. Manejas las situaciones. Dos personas dependen de tu amor, ambas merecen tu atención. Hoy brillas con fuerza y tu magnetismo atrae más de lo que imaginas.

Virgo : Recoges los beneficios en el amor. Orgullo por tus logros junto a tu pareja. Viviendo la historia correcta con proyectos materiales de a dos. El día te regala certezas y el placer de ver cómo todo se acomoda.

Libra : Utilizas correctamente la energía de la luna en un signo afín y tienen mucho amor. Pasión y éxito en tu vida sexual y apasionada. Hoy la armonía se siente más fuerte y refuerza la conexión con tu pareja.

Escorpio : Unión de amigos para tu desarrollo afectivo. Pasión y ganas de disfrutar un viaje que se avecina. Este día impulsa la intensidad de tus sentimientos y te motiva a compartir más.

Sagitario : Buenos presagios y aventuras. Amantes por doquier. Te haces valorar. La tentación te obliga a jugar a dos puntas con luna en Acuario. El presente te llena de entusiasmo y trae giros inesperados en lo afectivo.

Capricornio : Maestría en el amor, conoces a una persona leal y afable que valora tu persona. Dices claramente lo que sientes y la justicia te apoya. Hoy la estabilidad emocional te permite tomar decisiones firmes.

Acuario : Abundancia y magnetismo en este día con luna en tu signo, recibes respuestas. Tu vida afectiva se siente equilibrada y feliz ahora. Es un día ideal para mostrar tu autenticidad y fortalecer vínculos.