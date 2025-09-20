La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 22 hasta el 26 de septiembre del 2025.

LUNES

Aries: El Sol en oposición en Libra les aporta demasiada paz y armonía y eso los puede hacer aún más peleadores. Firman acuerdos y sociedades. Nuevos vínculos les abren caminos importantes. Un reto será aprender a negociar sin perder la iniciativa.

Tauro: Se armonizan, se entregan a la paz y a la amistad que este Sol en Libra les aporta, a disfrutar del arte, a estar tranquilos. Confort. Encuentran seguridad en lo simple y establecen rutinas más serenas. El bienestar emocional refuerza también su fortaleza física.

Géminis: Excelente entrada del Sol en Libra. Los activa en el trabajo, dinero, amor, familia, temas judiciales, fertilidad.Triunfo y éxito. Avanzan con decisión y logran victorias en distintos frentes. Un proyecto nuevo trae entusiasmo y reconocimiento.

Cáncer: El Sol en cuadratura en Libra les trae dificultades y los deja angustiados. Apoyarse en los que aman les da paz. Abres tu corazón. El cariño de los tuyos será refugio en este tránsito. La contención familiar será clave para su equilibrio.

Leo: Se animan a firmar compromisos de amor. Se equilibran y logran armonía. Repartes a cada quien lo suyo con equidad laboral. Encuentran balance entre dar y recibir. Su liderazgo brilla cuando actúan con justicia.

Virgo: Se tranquilizan. Se dejan llevar por un barrilete. Les cuesta, pero los vientos están muy a favor. Te lanzas a una locura maravillosa nueva. La espontaneidad abre caminos impensados. Un giro inesperado trae frescura y motivación.

Libra: Se ubican en el lugar del número uno. Les encanta hacerse ver y consiguen público que los apoya. Todo a favor para que sean los mejores. Su magnetismo atrae nuevas oportunidades. Su creatividad será el motor de grandes logros.

Escorpio: Se mantienen en la retaguardia. No se animan a hacer cosas que, incluso, están accesibles. Sólo estas para el que en verdad te merece. El silencio les da claridad interior. La paciencia les dará el momento justo para actuar.

Sagitario: Disfrutan de la pareja, de las personas que aman, de la familia. Acompaña en la firma de algún contrato pendiente laboral. La honestidad guía sus decisiones. El equilibrio emocional potencia sus aventuras.

Capricornio: Se topan con burocracia para resolver temas legales o de trabajo y se demoran. Les piden más formularios para aprobar su plan. La paciencia será su mejor aliada. Un esfuerzo constante asegura resultados firmes.

Acuario: Energía súper positiva para trabajar, hacer, moverse, tener amigos y que les vaya fantástico. Logran acuerdos con socios y fertilidad. La colaboración multiplica sus logros. Un nuevo contacto será clave en su crecimiento.

Piscis: Se reencuentran con ustedes mismos con este Sol en Libra. Piensan qué quieren hacer con la pareja. Organizan un viaje de trabajo y pasión. Nuevos proyectos los inspiran a crecer. El futuro se abre con oportunidades emocionantes.

MARTES

Aries: El trabajo aparece en el lugar diferente, y el amor está de la vereda de enfrente con luna en Libra. Pasión para hacer una buena sociedad laboral. Encuentras aliados que potencian tus metas.El desafío será mantener el equilibrio entre deseo y compromiso.

Tauro: La luna en Libra hace que aparezcan más propuestas en el amor de las que te imaginas. Apertura a todas las opciones afectivas. Un aire fresco ilumina tus decisiones sentimentales. Tu magnetismo natural atrae vínculos duraderos y plenos.

Géminis: La luna en Libra, en el signo más equilibrado, te ayuda a pensar claramente en el amor. El amor es posible. Una conversación sincera fortalece tu mundo emocional. Es tiempo de poner en palabras lo que tu corazón siente.

Cáncer: La luna en el signo de la diplomacia estimula las relaciones con el trabajo olvidado. Sabiduría en el nuevo amor. Recuperas espacios que te devuelven paz interior. El reconocimiento afectivo te dará seguridad en lo laboral.

Leo: Estímulos positivos en el amor y el sexo. Hoy demuestras lo que vales como rey de la pasión. El cetro de poder lo tienes en tu forma de amar. Tu fuego irradia y genera confianza. Un encuentro especial te recuerda tu verdadero magnetismo.

Virgo: La luna en tu signo siguiente te ayuda a analizar bien el trabajo. Festejas los buenos momentos de amor. Las reuniones sociales te llenan de armonía. Un detalle bien pensado abrirá la puerta a nuevas uniones.

Libra: Con la luna en Libra aparecen propuestas para que puedas disfrutar de una escapada romántica. Satisfaces tu sed de pasión. El amor se mueve rápido y trae sorpresas agradables. Tu encanto natural será clave para concretar planes felices.

Escorpio: Cambias los planes e incorporas más compañeros de trabajo con luna en Libra. Pequeños triunfos laborales ahora. Tu intuición guía decisiones exitosas. Compartir proyectos será la clave para multiplicar logros.

Sagitario: La luna en Libra estimula tu amor con inteligencia y sientes posible todo. Liberas tu pasión. Tu optimismo contagia y fortalece la pareja. El entusiasmo abre caminos nuevos en lo afectivo y laboral.

Capricornio: La luna en Libra te hace tener más sensibilidad con el amor y los que te aman. Pareja ideal que te conviene ahora. El compromiso te brinda estabilidad emocional. Un acuerdo sentimental también fortalece tu vida material.

Acuario: Entusiasmo por la relación que formas con tu pareja. Ideas que trascienden lo conocido. El sexo y la pasión son el remedio de tu problema. Encuentras motivación en la creatividad compartida. El amor se mezcla con proyectos que abren horizontes.

Piscis: Con la luna en Libra el amor está muy presente y seguro. Reinado en el trabajo dedicado. Tu sensibilidad encuentra apoyo en vínculos fieles. El equilibrio emocional potencia tu fuerza en lo laboral.

MIÉRCOLES

Aries: Realizan cambios laborales, cultivan los deseos y arman objetivos claros. La fortuna acompaña tu economía. Los frutos llegan cuando ordenás prioridades. Tu poder está en mantener la constancia sin perder entusiasmo.

Tauro: La luna en Escorpio te pide apoyarte en tu pareja y aceptar ayuda real. Firmeza en la economía y estabilidad. Avanzás lento pero seguro en lo material. Confiar en otros será la clave para sentir mayor plenitud.

Géminis: El trabajo y los acuerdos mejoran bajo la influencia escorpiana. Tus proyectos avanzan con pasión renovada. Compartir recursos abre puertas inesperadas. Un diálogo honesto será la llave de futuros éxitos.

Cáncer: La luna en Escorpio impulsa tus deseos y te fortalece profesionalmente. Proyecto material que crece y mejora. Tus bases emocionales sostienen los logros. Escuchar a tu intuición marcará un antes y un después.

Leo: Enfrentar lo pendiente será lo mejor y te da firmeza en pareja. Recibís honores en tu vida laboral. Tu magnetismo atrae apoyo en el entorno. El futuro se proyecta con decisiones seguras y claras.

Virgo: La luna en Escorpio te beneficia con empuje y orden laboral. Sabés organizar tu economía con éxito. Tu disciplina refuerza tus logros materiales. La paciencia te llevará a concretar grandes avances.

Libra: Este tránsito activa tu energía para desafíos y justicia personal. Aumentan bienes y se consolidan metas. Tus vínculos también colaboran con tus planes. Tu equilibrio interno será motor de conquistas duraderas.

Escorpio: La luna en tu signo ordena el amor y fortalece tu entorno laboral. Aceptás un nuevo amor con retos. La paciencia será tu aliada en este tiempo. Dejar fluir lo emocional abrirá caminos profundos.

Sagitario: La luna en Escorpio mejora tus planes de pareja y acuerdos. Conquistas premios y proyectos. Tu entusiasmo logra unir diplomacia con pasión. El horizonte se amplía con nuevas oportunidades.

Capricornio: Este tránsito te destaca laboralmente y potencia tu brillo personal. Juntás dinero y sabés reinvertir. La paciencia es tu inversión más segura. El reconocimiento llega cuando te animás a confiar.

Acuario: La luna en Escorpio frena planes y baja un poco tu brillo. Esfuerzo y tareas que pesan hoy. Tu energía se desgasta en lo que no suma. El desafío será aprender a delegar responsabilidades.

Piscis: La pareja ocupa el centro y armás un plan romántico sólido. Objetivo de sentirse amados. El amor real fortalece tus metas materiales. Lo emocional y lo laboral se equilibran con calma.

JUEVES

Aries: Marte en Escorpio te impulsa a actuar con determinación y fuerza interior. Tu energía se concentra en lograr metas importantes. Avanzas con coraje y nada te detiene frente a los desafíos.

Tauro: Marte en Escorpio intensifica tu motivación y te da impulso para tomar decisiones firmes. Tu persistencia se vuelve clave en lo laboral. Sigue adelante con seguridad y verás resultados concretos.

Géminis: Con Marte en Escorpio surge tu capacidad para enfrentar conflictos y resolver situaciones complicadas. Tu mente se vuelve más estratégica. Superas obstáculos y logras imponerte con inteligencia.

Cáncer: Marte en Escorpio potencia tu coraje para defender lo que quieres y proteger lo que amas. Te conectas con tu fuerza emocional. Tus acciones valientes generan cambios positivos en tu entorno.

Leo: Este tránsito de Marte en Escorpio aumenta tu magnetismo y pasión. Te animas a iniciar proyectos que antes dudabas. Brillas con intensidad y contagias entusiasmo a quienes te rodean.

Virgo: Marte en Escorpio activa tu capacidad de concentración y análisis. Te permite avanzar en proyectos con precisión y efectividad. Tu constancia y disciplina te llevan directo al éxito.

Libra: Con Marte en Escorpio aparece la determinación para resolver relaciones y situaciones pendientes. Tienes fuerza para equilibrar y armonizar. Tus acciones estratégicas consolidan vínculos y oportunidades.

Escorpio: Marte en tu signo te llena de energía, coraje y ambición. Todo lo que emprendas ahora lo haces con potencia y decisión.Te destacas en todo lo que requiere liderazgo y entrega.

Sagitario: Este Marte en Escorpio te impulsa a comprometerte más y a actuar con pasión en tus metas. La perseverancia será tu aliada.Superas miedos y avanzas con confianza hacia lo que deseas.

Capricornio: Marte en Escorpio activa tu fuerza interior y tu capacidad de planificación. Te enfocas en objetivos claros y resultados concretos. El esfuerzo constante te asegura progreso y reconocimiento.

Acuario: Con Marte en Escorpio tu audacia aumenta y te anima a tomar iniciativas que transforman tu vida. Tu determinación será notoria. Afrontas retos con valentía y consigues tus metas con seguridad.

Piscis: Marte en Escorpio potencia tu intuición y te da impulso para actuar con decisión. Te conectas con tus deseos más profundos.Tus acciones valientes te acercan a logros significativos y duraderos.

VIERNES

Aries: La luna en Sagitario abre puertas a los viajes y al amor con entusiasmo renovado. Pasión que enciende tu fuerza interior. Es tiempo de proyectar sin miedo y poner energía en lo que deseas vivir plenamente.

Tauro: El deseo de expandirte aparece con luna en Sagitario y activa planes compartidos. La seducción y el amor piden movimiento. Surgen oportunidades para disfrutar de un viaje especial que fortalece tu vida afectiva.

Géminis: Proyectos a futuro se iluminan con la luna en Sagitario que te complementa. celebración y alegría en pareja. Una idea compartida acerca más a quienes amas, equilibrando amor, trabajo y viajes.

Cáncer: La luna en Sagitario enciende tu fuego interno y fortalece vínculos amorosos. aparece un amor protector y firme. Es momento de dejarte guiar por tu intuición y abrirte a disfrutar sin temores.

Leo: El brillo se potencia con la luna en Sagitario y atraes romances apasionados. Éxito asegurado en amor y pasión. La energía favorece viajes y encuentros donde tu carisma marca la diferencia.

Virgo: Soluciones prácticas llegan con la luna en Sagitario, mejorando tu vida afectiva. Equilibrio en el amor y el trabajo. Un proyecto compartido se consolida y te da confianza para avanzar.

Libra: Planes de futuro se activan con la luna en Sagitario, unión para crecer juntos. El destino acompaña. Es tiempo de aprovechar la energía positiva y lanzarte a lo nuevo con tu pareja.

Escorpio: La pasión toma fuerza con la luna en Sagitario que enciende tus emociones. Poder y fuego en tu vida afectiva. El reencuentro con tu pareja o un vínculo nuevo te da entusiasmo renovado.

Sagitario: La luna en tu signo trae energía expansiva y ganas de empezar de nuevo. Todo está a tu alcance en amor y viajes. Abre los brazos al cambio y permite que lo inesperado sea parte de tu camino.

Capricornio: La luna en Sagitario despierta propuestas para viajes y nuevas uniones. Brindis que fortalecen el amor. El tiempo compartido se vuelve valioso y te ayuda a recuperar lo perdido.

Acuario: La libertad en el amor florece con luna en Sagitario y ganas de crecer. deseos que se cumplen con decisión. El disfrute con tu pareja o alguien especial te trae nuevas ilusiones.

Piscis: Con la luna en Sagitario organizas planes y das lugar a la alegría en el amor. satisfacción y placer compartido. La confianza mutua y el optimismo iluminan tus vínculos de manera duradera.