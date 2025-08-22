Con el mes de agosto transitando su etapa final, los movimientos planetarios traen energías intensas para todos los signos del zodíaco. Sin embargo, hay un signo en particular que podría verse más afectado en el plano de la salud: Piscis.

¿Por qué Piscis debe cuidar su salud a fines de agosto?

Del 22 al 31 de agosto, la energía de Mercurio retrógrado y la influencia de la Luna menguante impactarán directamente sobre los piscianos, especialmente aquellos nacidos en los últimos días del signo. Esto podría traducirse en bajones de energía, estrés acumulado, desajustes hormonales o problemas de sueño.

Además, el eje Virgo-Piscis estará muy activado por tránsitos lunares, lo que suele generar una fuerte tensión cuerpo-mente. La hipersensibilidad emocional de Piscis, sumada a su tendencia a no poner límites, puede pasar factura si no se toma un tiempo para el autocuidado.

Qué puede hacer Piscis para equilibrarse

🔹 Chequeos médicos de rutina: No postergar visitas al médico si aparecen síntomas.

🔹 Descanso y meditación: Es un buen momento para priorizar el sueño, la relajación y técnicas como yoga o mindfulness.

🔹 Alimentación liviana: Evitar excesos, comidas pesadas o consumo de alcohol.

🔹 Límites emocionales: No cargar con los problemas ajenos. Aprender a decir que no también es salud.

¿Afecta a todos los piscianos por igual?

La influencia será más marcada en quienes tengan ascendente en Piscis, o la Luna en este signo. También se verán más afectados aquellos con muchos planetas en signos de agua (Cáncer, Escorpio), que podrían experimentar síntomas psicosomáticos o emocionalmente derivados.