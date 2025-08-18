A nivel general, el mes está plagado de eventos planetarios que activan transformaciones: la Luna llena en Acuario del 9 de agosto, el inicio de la temporada de Virgo el 22, seguido por una Luna nueva el 23, e incluso alineaciones poderosas como la de Venus y Júpiter en Cáncer (12 de agosto) y los tránsitos de Urano en Géminis. Todos ellos invitan al cambio, la liberación y el reordenamiento — oportunidades que Cáncer podrá aprovechar plenamente.