Lee tu horóscopo diario del 11 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Cambios laborales con Mercurio directo en Leo. Momento en el que debes reorganizar tu vida profesional. La comunicación asertiva será clave para liderar nuevos proyectos. Tu voz tiene peso y poder de decisión. El dinero no es un problema, te sientas a disfrutar.

Tauro : Buen tiempo para ocuparte de tu trabajo, empezar a ver cómo resolver lo pendiente con Mercurio directo en Leo. Tu entorno te escucha más, y eso te permite cerrar acuerdos antes trabados. Se activa tu capacidad de persuasión. Encuentras una guía en el camino laboral.

Géminis : Con rapidez y la ayuda de Mercurio directo en Leo resuelves el trabajo y recuperas la confianza. Tu mente está afilada y llena de ideas brillantes, aprovechalas para convencer o negociar. En las conversaciones impones tus mejores ideas.

Cáncer : Cierras planes con Mercurio directo en Leo. Mejoras en la relación con tus pares en el trabajo. Vas ganando seguridad al expresar lo que querés con claridad. Tus ideas generan respeto. Logras justicia laboral.

Leo : Mercurio directo en tu signo te da ganas de empezar actividades personales que dejaste atrás. Tus palabras tienen magnetismo: atraés propuestas, encuentros y reconocimientos. Energía puesta en los logros personales.

Virgo : Con Mercurio directo en Leo, toman compromisos profesionales que sirven de verdad. La intuición se mezcla con estrategia, y eso te hace tomar decisiones sabias y eficaces. Pisas fuerte sobre tus proyectos de dinero reales.

Libra : Deben mantenerse tranquilos porque con Mercurio directo en Leo, tendrás enfrentamientos negativos. Evitá discusiones innecesarias y canalizá tu energía en decisiones estéticas o creativas. Dedícate a comprar lo que te gusta y olvidarte del mundo.

Escorpio : Mercurio directo en Leo te aporta crecimiento laboral rápidamente. Los socios te dan el sí. Tu discurso firme y carismático te abre puertas antes cerradas. El magnetismo está de tu lado. Caminás hacia lo que necesitás para seguir tus deseos.

Sagitario : Les llegó la hora de activar el trabajo con Mercurio directo en Leo. Reaparece trabajo que cambia tu vida. Tu entusiasmo contagia y te vuelve irresistible en entrevistas, propuestas y ventas. Se abren a recibir las mejores energías laborales.

Capricornio : Mercurio directo en Leo genera mayores reuniones e intercambios laborales. Deciden una compra. El liderazgo que ejercés se reconoce, y podés negociar desde un lugar de firmeza. Deciden reciclar muebles o una habitación.

Acuario : Cuando todo parecía imposible, con Mercurio directo en Leo encontrarás la manera de darlo vuelta. Nuevas alianzas llegan si sos honesto con lo que querés comunicar. Evitá reprimir tu voz. Si es necesario romperás con lo que no sirve.