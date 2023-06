Zaira Nara volvió a hablar de su boda fallida con Diego Forlán a 12 años de la escandalosa separación

Buena onda con sus seguidores, Zaira Nara respondió a las preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram y los sorprendió al ironizar sobre su boda fallida con Diego Forlán a 12 años de la escandalosa separación.

"¿Cuál es tu frase favorita?", le preguntaron a la modelo. "Menos mal... Ja, ja, ja... Mentira... Creo que puede ser 'no hay mal que por bien no venga'", sentenció, sin terminar la primera frase, que lanzó en 2011 por Twitter, que decía "menos mal que no me casé".

Es importante recordar que a poquitos días de la esperada boda, Zaira se separó abruptamente de Forlán. Entonces, se fue de viaje a Pinamar con sus amigas. "Creía que era el fin del mundo", admitió tiempo después en Noche al Dente. Y en la ruta, viajando al destino playero, lanzó ese pícaro tweet que quedó para la historia.

