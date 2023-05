Zaira Nara mostró sus desayunos súper completos para arrancar el día con energía

Antes de llevar a Malaika y Viggo al colegio, Zaira Nara fotografió la completísima bandeja que preparó para desayunar con sus hijos y así arrancar el día con muchísima energía.

En primer lugar, la hermana de Wanda Nara preparó su tan amado mate amargo, en diálogo con frutas, tortitas y hasta cereales. Acto seguido, mostró en detalle cada una de las preparaciones.

Zaira y sus hijos desayunaron frutos secos, gajos de mandarina, manzana, ciruelas, copos de maíz sin azúcar y pancakes con lo que parece ser miel o dulce de durazno para arrancar la jornada con muchas pilas.

PAULA CHAVES CONFIRMÓ QUE SU AMISTAD CON ZAIRA NARA ESTÁ EN UN IMPASSE

La semana pasada, Paula Chaves les puso final a las especulaciones sobre su relación actual con Zaira Nara y confirmó en LAM que la entrañable amistad que tenían está en un "impasse".

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara?", le preguntó Ángel de Brito a la modelo y conductora.

Lejos de eludir la pregunta, Paula la enfrentó con visible tristeza: "A mí me pone un poco mal el tema. Me angustia la situación… Es una relación que está en un impasse por cosas privadas que las dos preferimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar".

"No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'pasó esto y por eso nos distanciamos', sino que fue una sumatoria de cosas", agregó.