Zaira Nara habló por primera vez de la versión de pelea con Paula Chaves: "Las cosas las hablamos entre nosotras"

Zaira Nara habló por primera vez con los Socios del Espectáculo de la versión de pelea con Paula Chaves, con quien tiene una gran amistad y estarían distanciadas.

“¿Con Paula todo buena onda? Porque viste que dijeron que lo de Facundo Pieres generó rispideces entre ustedes”, le preguntó el cronista.

Por su parte, la modelo respondió: “Todo eso lo dicen ustedes. Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma”.

ZAIRA NARA NEGÓ LOS RUMORES DE ROMANCE CON FACUNDO PIERES

Zaira Nara negó al programa matutino de eltrece los rumores de romance con Facundo Pieres, el ex de Paula Chaves: “No tengo novio, ni saliente ni nada”.

“Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”, agregó al final también sobre su supuesta pelea con su amiga.