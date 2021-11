Zaira Nara fue tajante sobre los rumores de crisis con su marido por el Wanda Gate: "Estamos bárbaro"

El matrimonio de Zaira Nara con Jakob von Plessen sufrió las réplicas del terremoto que vivió Wanda Nara con Mauro Icardi, tras el affaire del futbolista con China Suárez. Aunque la crisis de Zaira con Jakob parece haber quedado atrás ya que ella aseguró: "Estamos bárbaro".

La sintética definición de la madre de Malaika (5) y VIggo Silvestre von Plessen (1) hiciera un contundente silencio, con elocuentes muecas y brillo en sus ojos cuando el periodista de Intrusos le comentó: ""Se habló que tu marido estuvo involucrado, que fue la persona que esperó en el auto durmiendo mientras él iba al hotel a ver a la China. Y que vos habrías estado en una crisis importante con él por esto".

Si nada "que decir o aclarar al respecto", Zaira enfatizó: "Estamos bárbaro".

"No quiero involucrarme en el tema porque, si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo sobre lo que no tengo nada que ver", cerró Zaira Nara diplomática.

La reacción de Rodrigo Lussich tras la nota de Zaira Nara

Tras ver la entrevista a Zaira, Lussich analizó sus prudentes respuestas con suma acidez.

"Elige ser cauta también en sus respuestas. Porque ella también podría elegir ser más categórica a la hora de defender a su marido", arrancó.

"O decir, 'mi marido nada que ver, no estuvo ahí, dejen de ensuciarlo'. Obvio, dice que no hay crisis. Pero la tuvieron, ya pasó y está todo bien. Pero Zaira Nara es cauta hasta para referirse al marido. No lo saca de la escena", completó Rodrigo Lussich.