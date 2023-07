Zaira Nara le dejó un cariñoso mensaje a Paula Chaves tras su distanciamiento: el especial motivo

El año pasado, Paula Chaves tomó distancia de Zaira Nara y la amistad entre ellas entró en un prologado impasse. Sin embargo, el cumpleaños de Filipa Alfonso no impidió que Zaira la salude con amor en redes sociales.

La hija menor de Paula es la ahijada de Zaira y los 3 añitos de la niña logró que los comentarios y los likes vuelvan a aparecer en Instagram.

Más sobre este tema Paula Chaves reveló quiénes son sus dos mejores amigas famosas y no incluyó a Zaira Nara

"Un día mágico. Bebita del amor. ¡Feliz Cumple! Te amamos. Fili cumple 3", escribió Chaves en su red, junto al mega festejo infantil que le realizaron a Filipa.

Desde Tailandia, la hermana de Wanda Nara reacción con un "me gusta" y con un cariñoso mensaje para su ahijadita: "La más hermosa".

En la misma línea, Pedro Alfonso le expresó su amor a su hija en Instagram y también cosechó el guiño buena onda de Zaira.

"Felices 3 años Fili Pipa Pipina. Nos llenas de alegría y amor. ¡Te amo tanto hijita hermosa!", compartió el actor y productor. Y la modelo y conductora comentó: "Bebita hermosa".

Más sobre este tema Zaira Nara leyó sin querer una incómoda pregunta sobre Paula Chaves y Wanda la chicaneó: "Si lo hacía yo, me mataba"

ZAIRA NARA HABLÓ DE PAULA CHAVES, EN PLENO DISTANCIAMIENTO

A mediados de junio, Zaira Nara habló sin filtros del distanciamiento con Paula Chaves, luego de que su entonces amiga contara en LAM que estaban en un "impasse" desde el año pasado.

La entrañable amistad de las modelos entró en crisis cuando Zaira comenzó una relación amorosa con el polista Facundo Pieres, expareja de Chaves.

Notero de LAM (Alejandro Castelo): -¿Creés que hay alguna posibilidad de charla con Paula?

Zaira Nara: -Yo la amo a Pau. Pau es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe también. Yo los presenté.

Notero: -Pepe me dijo que cree que con el tiempo si iban a arreglar…

Zaira: -Sí, obvio. Vivimos muy cerca…

Notero: -Se cruzan en el gimnasio. ¿Se saludan?

Zaira: -Obvio. Es como ver a alguien muy cercano. Es más que una amiga. Hay momentos en la vida en los que uno puede estar más cerca o más lejos, pero para mí la esencia de las personas no cambia.

Notero: -¿La entendés?

Zaira: -Sí, obvio. Re.

Notero: -Seguramente ya hablarán...

Zaira: -Ya hablamos. Hablamos de todo. No somos dos nenitas.

Notero: -Ella en el móvil se abrió…

Zaira: -Yo la seguí. Si ella decía que nosotras estábamos bien, yo replicaba. Me pareció bien que ella haya dicho que no estábamos hablando últimamente porque era la realidad. Yo quería darle el lugar a ella para que diga lo que sentía. Me pareció súper genuino. Como estamos tan expuestas, está bueno no fingir nada. Las cosas son así, y por algo son así. Ya se van a acomodar.