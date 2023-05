Yanina Latorre reveló quién es el supuesto nuevo novio millonario de la China Suárez: "Habrían empezado en octubre"

La China Suárez puso el grito en el cielo cuando Guillermo Coppola reveló en una visita a Intrusos que la actriz tenía un novio de 60 años, y luego publicó un tremendo descargo haciendo cargo a la prensa en general de las cosas que se dicen de ella y quedan en el inconsciente colectivo.

Sin embargo, este martes, Yanina Latorre reveló que esa persona existe, aunque es mucho más joven y que habría comenzado una relación libre con la actriz en octubre, razón por la cual ella y Rusherking habrían tenido un impasse a principios de este año.

“Tiene 46 años, es súper buen mozo, es argentino, vive en Miami y se llama Rodo Lamboglia”, reveló Yanina. “Es mega millonario. Tiene dos productoras, una es Bourke, que es la que hizo con ella el especial con (Alejandra) Fantino y el especial La China en Qatar”, agregó.

YANINA LATORRE REVELÓ LA IDENTIDAD DEL SUPUESTO NOVIO DE LA CHINA SUÁREZ

“Es muy amigo de (Juan) Pico Mónaco, con quien tiene en sociedad otra productora con la que hace eventos deportivos”, dijo la panelista de LAM mientras sus compañeras le cuestionaban el adjetivo de “fachero” que le adjudicó.

“Ella lo conoció mientras grababa una película con Furriel en junio o julio del año pasado (N. del R: se refiere a El duelo) para Star+ y habrían empezado a gar… en octubre cuando fueron a Qatar. Estaba de novia con Rusherking”, agregó Yanina, que reveló que el propio Lombaglia es quien filtró la información.

“China no te enojes con Coppola ni conmigo, porque el que te cuenta todo esto es él y voy a ser prolija: hay barbaridades que no me animo a contar”, señaló, y contó que en algún momento se habrían visto en el verano Montevideo, razón por la cual habrían surgido problemas con el cantante.

YANINA LATORRE REVELÓ LA SUPUESTA INTERNA ENTRE LA CHINA Y RUSHERKING A CAUSA DE UN TERCERO EN DISCORDIA

“Cuando vuelve a Buenos Aires en el verano, Rusher se entera. Ella lo negó, lo negó, lo negó, pero parece que él encontró las pruebas y ahí Ruher la deja”, dijo Yanina, que recordó que en enero había anunciado esta bomba.

“Cuando yo voy a Miami en enero, me cuentan que este se estaba acostando con la China. (…) Rusher subió ayer un tema en el que cuenta que ella le rompió el corazón. Este (por Lamboglia) es el tercero en discordia que no lo es porque no están de novios, de hecho, ella estuvo en Miami este fin de semana parando en la casa de él”, agregó Yanina.

“Una fuente me dice ‘él se muere si sale esto a la luz’”, contó Estefi mientras Yanina aseguraba que el productor se excusó el último fin de semana con sus amigos por no poder asistir a cenas y eventos porque estaba en compañía de la China, que no quería exponerse en público con él.