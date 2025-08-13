La música de Paul McCartney y The Beatles sigue más viva que nunca gracias a INTERPAUL, la banda tributo argentina que conquistó al público y a la crítica con su fidelidad artística y su pasión por el legado del ex Beatle.

En 2024, INTERPAUL fue consagrada como Mejor Banda Beatle en la Beatleweek Latinoamérica, obteniendo el honor de representar a toda la región en la Beatleweek de Liverpool 2025.

Allí, en agosto, se presentarán en escenarios emblemáticos como The Cavern Club y otros espacios históricos para los fanáticos de los Fab Four.

EL REPERTORIO DE INTERPAUL, LA BANDA TRIBUTO A LOS BEATLES Y PAUL MCCARTNEY

El repertorio del grupo abarca desde los grandes éxitos de The Beatles hasta las joyas de la carrera solista de Paul McCartney, logrando una experiencia que combina nostalgia, emoción y la energía de un show en vivo.

Tal como lo hace McCartney en sus conciertos, INTERPAUL no deja afuera esos temas que marcaron generaciones enteras.

Integrantes de INTERPAUL:

Ariel Estruch (bajo, guitarra, piano y voz de McCartney)

Juan Manuel Paliza (guitarra y coros)

Nahuel Cerna (teclados y coros)

Gustavo Colamussi (batería)

Eduardo Parera (guitarra y coros)

Su trayectoria incluye presentaciones en el circuito Beatle del país, giras internacionales, eventos privados y reconocimientos de figuras históricas como Allan Williams, primer mánager de The Beatles, quien afirmó: “El tributo más completo y apasionado a McCartney y Beatles que haya visto”.

Por su parte, Rolling Stone elogió: “INTERPAUL trae la magia de McCartney a la vida con una autenticidad que te hace sentir que estás viendo al mismísimo Paul en el escenario”.

Con un 2025 que los llevará a tocar en la cuna de la Beatlemanía, INTERPAUL se consolida como el homenaje más fiel y emocionante a uno de los músicos más influyentes de la historia.