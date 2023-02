Yanina Latorre confirmó que Fede Bal y Sofía Aldrey se separaron: "Los chats que leí son vomitivos"

Fede Bal y Sofía Aldrey volvieron a separarse y Yanina Latorre sorprendió con una serie de fotografías y chats que el actor de Kinky boots habría mantenido con varias actrices y bailarinas, y hasta reveló cómo fue que la joven se enteró de una de las infidelidades “en vivo”.

Yanina reveló que Fede “le tiró los perros” a Cami Homs, pero que la modelo no quiso saber nada con eso, aunque confirmó que hubo muchas infidelidades que habrían ocasionado una larga crisis que terminó por explotar este martes por la tarde.

Asimismo, Yanina aseguró que leyó “chats vomitivos” de Fede Bal con parejas y con amigos. “Tengo uno con un amigo del día en que Sofía se volvió de Carlos Paz a Buenos Aires y él le dice ‘Se acaba de ir esta, no me dan los memes para decirte la cantidad de gente que me voy a g….’”, relató la panelista.

Más sobre este tema Fede Bal y Camila Homs, juntos en Carlos Paz: "Hubo histeriquero y cachondeo"

YANINA LATORRE CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DE FEDE BAL DE SOFÍA ALDREY EN MEDIO DE FUERTES RUMORES DE INFIDELIDAD

“Hoy vi tanto, leí tanto, y escuché tanto que me dieron ganas de vomitar. Leí cosas tremendas, mucho cínico. Vomitivo todo lo que leí, feo. Mucha famosa… En un día varias”, agregó Yanina que más adelante reveló cómo fue que Aldrey se enteró de una de estas infidelidades.

“Ella lo dejó esta tarde por infidelidades reiteradas. Ella este año creyó que estaba todo bien pero… Ellos tenían el lavarropas con wifi”, dijo Yanina para explicar que la pareja operaba el electrodoméstico desde sus celulares.

“Ella tenía esa app y veía como Fede, cuando se ve que se iban las minas de la fiesta a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas. ¿Quién se lava las sábanas a las 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y lava y seca el lavarropas antes de que venga la novia”, cerró Yanina, que aconsejó que “los piratas desinstalen la app del lavarropas”.