Wanda Nara mostró el dormitorio de Francesca e Isabella Icardi en Argentina

Wanda Nara se instaló en Argentina para conducir MasterChef. En este momento, está en Buenos Aires con Benedicto, Valentino y Constantino; mientras sus nenas Francesca e Isabella siguen en Turquía con Mauro Icardi.

Mauro y las pequeñas viajan, cada vez que pueden, a Argentina para estar cerca de su mamá, quien se reconcilió con el futbolista. Por eso, la conductora ya se ocupó de que las pequeñas tengan su cuarto propio.

“Puse dos sillas, una para Isi y una para Fran”. G-plus

Wanda, súper contenta, compartió un adelanto de cómo quedó habitación de sus nenas, en la que puede apreciarse deco en tonos rosados. Y se mostró muy feliz por su última adquisición.

“Puse dos sillas, una para Isi y una para Fran”, describió la conductora de Telefe mientras hacía un paneo por el dormitorio, en la que se ve la cama con acolchado floreado y respaldo blanco.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA TRAS SER SEÑALADA COMO “MUFA” POR UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

"¡Gol entonces!", exclamó anticipadamente Wanda al ver la reacción de Germán, que la detuvo casi de inmediato. "No, no, no. Todavía no. Somos tres los jurados", le dijo, en referencia a que todavía restaban los veredictos de Damián Betular y Donato de Santis.

"Ay, claro, por cábala no se grita el gol antes. Perdón", se disculpó la conductora. "Uy, ya te arruinó", le dijo Martitegui al participante, bromeando sobre este tema, que siempre preocupa a los integrantes de la farándula.

"Anulo mufa. Cancelo, cancelo, cancelo", dijo Juan Ignacio, plegándose a la broma del jurado. "No soy mufa, nunca fui mufa. Tranquilo", lo frenó Wanda, mientras los jurados coincidían al unísono con ella: "Al contrario", dijeron los tres, que terminaron aprobando al participante.