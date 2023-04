Wanda Nara intentó abrir una caja con un cuchillo en MasterChef y Martitegui le salió al cruce: "La violencia no conduce a nada"

Fue un verdadero desafío con el que se encontraron los participantes de MasterChef para realizar sus respectivos platos y deleitar a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Pero el particular gesto que tuvo Wanda Nara para ayudar a una participante desencadenó en un tenso momento con uno de los chefs.

Todo comenzó cuando cada concusante debió hacer una cuenta matemática cuyo resultado sería la clave de un candado que abriría la caja donde se escondía un ingrediente secreto que debía ser utilizado para la preparación.

Y al ver la dificultad de Candelaria Sorini de llegar al resultado, Wanda se acercó a la estación de cocina, agarró un cuchillo e intentó abrir la caja –que estaba cerrada con una cadena- de una llamativa manera.

Al ver esto, Martitegui acudió al lugar rápidamente, enojado por la escena que estaba viendo, le dio el resultado correcto a la joven y cuestionó la actitud de la presentadora: “No, no, no. Esto no puede ser así. La violencia no conduce a nada, Wanda”, lanzó. Y la hermana de Zaira Nara, cerró, divertida: “Si me dejabas cinco minutos más, a esta caja la hacía puré”.

¡Qué momento!

TENSO MOMENTO DE GERMÁN MARTITEGUI CON UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

En medio de los nervios por presentar un plato que cumpla con las expectativas del jurado de MasterChef, Silvana Díaz comenzó a hacer su preparación como el resto de sus compañeros. Sin embargo, Germán Martitegui no vio con buenos ojos los primeros pasos que dio la participante antes de presentar el resultado final.

“¿Qué sabor tiene lo que estás haciendo? ¿Lo probaste? No sigas haciendo y probalo, mirá si no tiene gusto a nada”, la encaró el chef. A lo que la concursante intentó sortear el momento: “Quedate tranquilo, va a tener sabor”.

“Pongamonos serios, desde ya te digo que esto no tiene gusto a nada. Gusto a frito tiene. Pasalos por la miel y que absorba ese sabor y agregale algunos vegetales, puede ser limón o alguna pimienta que le dé más sabor. ¡Ponele un poco de onda y ponete las pilas, Silvana!”, cerró Martitegui, intentado que la mujer ponga todo su esfuerzo para continuar en el programa de Telefe el mayor tiempo posible.