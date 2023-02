Viviana Colmenero destrozó a Agustín Guardis tras quedar eliminado de Gran Hermano: "Vas a quedar en la historia como el gran delirante del reality"

Luego de quedar eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis pasó por LAM donde se sometió a las preguntas de Ángel de Brito y sus angelitas. Y en medio del ida y vuelta, el exhermanito se cruzó muy fuerte con Viviana Colmenero, quien salió campoena del mismo reality en el 2003.

Así fue el fuerte ida y vuelta:

Agustín: -Viviana, campeona, ¿cómo estás?

Viviana: -Igual, vos tenían 5 años (cuando gané).

A: -Yo después vi todo por Youtube.

V: -No viste nada por casi que no hay videos en Youtube. No hay material mío. Mostrame porque yo no los tengo. No hay. Estás inventando. Primero mentira. Sos un fabulador. Vos vas a quedar en la historia, pero como ‘el gran delirante de Gran Hermano’.

Más sobre este tema El video viral de Juan Reverdito en Bienvenidos a bordo, años antes de entrar a la casa de Gran Hermano

A: -Ah, ¿sí?

V: -Sí. Mirá, te cuento. No convenciste a tu mascota, no convenciste a Marcos ni te salvó ni tampoco al público. La estrategia también es convencer. Vos no convenciste al público, ni a nadie. Me da pena, igual, no te estoy juzgando. Vos creés que sos el mejor, que nadie juega, que son un desastre.

A: -Que nadie juega como yo.

V: -¡Perdiste dos veces!

A: ¿Vos qué hiciste, Viviana, en tu Gran Hermano? ¿Cuál fue tu estrategia de juego? Contame. Ahora tengo 25 años y lo puedo entender tranquilamente. Seguro que marcaste una época.

V: -Me estás chicaneando.

Más sobre este tema Gran Hermano: Romina habló de la culpa que sintió por dejar sus hijas por el reality y se quebró

A: -Yo no te falté el respeto.

V: -Vos tenés tus referentes pero, por eso, estás afuera.

A: -En las próximas ediciones, se va a hablar de lo que hizo Agustín y no de lo que hizo Viviana Colmenero.

V: -Vos vas a quedar como un participante más.

A: -Bueno, vamos a verlo en las próximas ediciones.

¡Qué momento!

Más sobre este tema "Sería ideal que se vaya": Nadia Epstein apuntó contra Daniela de Gran Hermano y pidió que la eliminen

AGUSTÍN GUARDIS SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2022

En una nueva gala de eliminación en el que Daniela, Lucila –más conocida como La Tora- y Agustín debieron dirimir su permanencia en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro reveló cuál fue la decisión del público.

En primer lugar, el conductor del reality de Telefe contó que la persona en tener la menor cantidad de votos para irse de la casa fue La Tora, quien no pudo evitar romper en llanto al enterarse de la noticia.

Fue entonces que, antes de culminar con el ciclo, Del Moro develó el misterio: “Quien debe abandonar la casa es… ¡Agustín!”, expresó el presentador, previo a que los hermanitos abracen y se despidan de su compañero.

Más sobre este tema En video: Julieta Poggio sorprendió con un jugadísimo twerking en Gran Hermano y dio cátedra

Esta fue una de las galas de expulsion más reñidas en lo que va del certamen ya que Agustín se fue con el 50,81% de los votos del público, mientras que Daniela cosechó el 49,19%.

De esta manera, quienes siguen en carrera en el programa son: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo, Camila Lattanzio y Lucila “La Tora”.