La semana pasada Ángel de Brito adelantó que Telefe prepara una segunda edición de La Voz destinada a participantes adultos, por lo que el MasterChef que la mediática iba a conducir en la segunda mitad del año sería desplazado al 2026.

Si bien desde Telefe, canal del que se supo que se concretó la venta la semana pasada, desmintieron esta versión, ahora Marina Calabró, que estuvo como “analista” de Gran Hermano en la última temporada asegura que la producción está “complicada”.

Wanda Nara en MasterChef (Foto: captura Telefe)

La panelista de Lape Club Social, reveló este lunes cuál es la principal dificultad a la que se enfrenta la producción del reality de cocina, y no es Wanda Nara. “Las grabaciones de MasterChef, con Wanda en la conducción, aparentemente van a arrancar el 30 de septiembre”, adelantó.

REVELARON POR QUÉ LA PRODUCCIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY NO PUEDE REUNIR A LOS 22 PARTICIPANTES QUE DESEA TENER EN PANTALLA

Marina Calabró aseguró que la producción de MasterChef Celebrity quiere tener a 22 participantes en la competencia, y reveló que, de momento, solo tienen a cinco confirmados, a saber: Luis Ventura, La Joaqui, Lizy Tagliani, Fer Dente y La Tora de Gran Hermano.

“Ellos ya firmaron, confirmados, todo. Pero para llegar a veintidós ¡hay que seguir metiéndole pata!”, aseguró Calabró. “Me dicen que la principal dificultad es cerrar figuras ¡por el tema de la guita! Habría poca plata y, además, la cuestión es que no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura”, señaló.

AWanda Nara en MasterChef (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Si estuviste una sola semana, te pagan eso, lo que duran adentro ¡Como Gran Hermano! Pero, las figuras dicen, ‘yo hipoteco diez horas por día y ¿me vas a pagar una semana?’ Además ellos hacen cursos, no es que van y se sientan en una silla. Hay que ponerle el cuerpo y hay poca guita con jornadas de grabación muy largas, con lo cual les está resultando difícil juntar los veintidós”, cerró la panelista.

